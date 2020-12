4. Tadej Pogacar (Slovénie)

Sport : Cyclisme

Nombre de points : 151

Nombre de citations : 22

Meilleur classement : 1er

Classement 2019 : Non classé

Pourquoi lui ?

On pourrait, pourquoi pas, considérer que Primoz Roglic, vainqueur de la Vuelta et deuxième du Tour, a signé une saison plus complète. Ou que Julian Alaphilippe, sacré champion du monde, demeure intrinsèquement le meilleur coureur de la planète cyclisme.

Mais le moment fort de cette année 2020, c'est incontestablement à Tadej Pogacar que nous le devons. C'est la puissance de son couronnement sur la Grande Boucle, sur la forme, sur le fond, qui permettent au jeune Slovène d'être cette année le cycliste le mieux placé dans notre classement des sportifs de l'année 2020.

Depuis notamment son podium sur la Vuelta 2019, son talent n'était déjà plus inconnu de ceux qui suivent le cyclisme de près ou même d'un œil un peu plus distrait. Le grand public, lui, a découvert la comète slovène lors de ce Tour 2020 délocalisé à la fin de l'été pour cause de pandémie de coronavirus. A la veille de son 22e anniversaire, il a été sacré sur les Champs-Elysées pour devenir le plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis 1904.

C'est une page d'histoire que Pogacar a écrite à la Planche des Belles Filles le samedi 19 septembre 2020. Une performance à peine vraisemblable, tant il semblait impossible qu'il puisse combler les 57 secondes de handicap qui le séparaient de Primoz Roglic et du maillot jaune. Avec le maillot blanc, une deuxième place au général et deux succès de prestige en montagne, le jeune leader de l'équipe UAE Team Emirates avait déjà plus que rempli son contrat et marqué les esprits. Mais sur les 36,2 kilomètres de l'unique chrono de cette 107e édition, il a soufflé la plus élémentaire des logiques pour rentrer dans la légende.

Pogacar : "Mon rêve, c'était juste de participer au Tour de France..."

Sa razzia finale (maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc) en dit long sur ce qu'il a accompli mais elle s'avère presque anecdotique devant la force du moment. Une réminiscence de ce qu'avait offert Greg LeMond 31 ans plus tôt sur les Champs-Elysées au détriment du malheureux Laurent Fignon, qui avait cette fois pris les traits d'un Primoz Roglic décomposé à la Planche des Belles Filles, même si l'écart finale entre les deux hommes (59 secondes) atténue un peu la cruauté de ce retournement de situation que personne n'avait vu venir, à commencer par l'intéressé lui-même : "C'est incroyable. Je ne l'ai jamais imaginé. Ce matin, j'étais seulement content d'être deuxième."

Il ne lui a pas manqué grand-chose pour figurer encore plus haut dans ce classement, mais son triomphe sur le Tour lui a bouffé une énergie qui lui a manqué pour surfer sur la vague dans les dernières grandes courses d'un jour de la saison. Un peu juste sur l'exigeant Championnat du monde d'Imola, 3e de Liège-Bastogne-Liège, il a il est vrai tout le temps de frapper aussi fort ailleurs. Mais quoi qu'il arrive, sa consécration sur le Tour 2020 restera à part.

Tadej Pogacar. Crédit: Getty Images

Son année en 5 dates

9 février : Tadej Pogacar remporte le Tour de la Communauté valencienne en dominant en prime les deux étapes majeures.

Pogacar vole sur les pourcentages : l'étape et le maillot de leader pour la pépite

27 février : Le Slovène s'offre l'étape-reine du UAE Tour et prend la 2e place du général derrière Adam Yates. Mais le coronavirus arrive : les deux dernières étapes sont annulées. On ne reverra plus Pogacar avant l'été.

28 juin : Il décroche le titre de champion de Slovénie du contre-la-montre en devançant de huit petites secondes un certain Primoz Roglic. Un duel qui préfigure celui du Tour.

6 septembre : Il signe sa première victoire d'étape sur le Tour de France en s'imposant à Laruns, dans les Pyrénées, où Roglic prend le maillot jaune. Mais Pogacar paie encore les conséquences de la bordure où il a lâché plus d'une minute.

Même pas 22 ans et déjà un bouquet sur le Tour : Comment Pogacar a coiffé Roglic et Hirschi

19 septembre : Sur la partie plate comme sur les pentes de la Planche des Belles Filles, le jeune Slovène livre un numéro ahurissant lors du chrono. Parti avec 57 secondes de retard sur Roglic au général, il écrase la course et repousse son rival à près de deux minutes. Le lendemain, il remporte son premier Tour.

Pogacar a mis Roglic K.O. ! Le dénouement historique de la 20e étape

