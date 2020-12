Parce que le patron du circuit, c’est encore (et toujours) lui. Pour la sixième fois (2011, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2020) sur les dix dernières années, Novak Djokovic toise ses adversaires installé confortablement sur son trône de numéro 1 mondial. Un bilan d'autant plus remarquable qu'il équivaut au double de celui de son plus grand rival sur la période et dauphin cette saison, Rafael Nadal (numéro 1 mondial en 2013, 2017 et 2019).