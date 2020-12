8. Johannes Boe (Norvège)

Sport : Biathlon

Nombre de points : 72

Nombre de citations : 16

Meilleur classement : 4e

Classement 2019 : 4e

Pourquoi lui ?

Parce qu’il a confirmé son statut de nouveau géant du biathlon, alors même que Martin Fourcade, pour son ultime hiver d’athlète, a retrouvé de sa superbe. Après avoir établi un nouveau record de victoires (16) la saison précédente en Coupe du monde, Johannes Boe avait "la pancarte" comme on dit dans le milieu. Ultra-favori à sa propre succession notamment en raison de sa marge sur les skis, le Norvégien aurait pu céder sous la pression des attentes et d’une équipe de France qui n’avait jamais été aussi homogène au plus haut niveau. Il n’en a rien été.

Avec 10 victoires et 13 podiums en tout, alors qu’il a raté deux épreuves en janvier (Oberhof et Ruhpolding) pour assister à la naissance de son fils et que l’ultime manche à Oslo a été annulée à cause du coronavirus, Boe s’est adjugé pour la deuxième année consécutive le classement général de la Coupe du monde. La performance est d’autant plus remarquable que, pour aller chercher ce gros globe de cristal, il a dû batailler jusqu’à la dernière course de la saison, une poursuite à Kontiolahti entrée dans la légende du biathlon pour plusieurs raisons.

Johannes Thingnes Boe à Ostersund le 6 décembre 2019 Crédit: Getty Images

D’abord et surtout parce qu’elle a départagé d’un rien deux rivaux exceptionnels : 4e derrière un triplé français, Boe a soufflé pour 2 tout petits points le gros globe de cristal. Ensuite parce qu’en s’imposant une dernière fois en Finlande, lieu même de sa première victoire en Coupe du monde dix ans auparavant, Fourcade bouclait la boucle avec majesté. Vainqueurs des globes du sprint et de l’individuel, le Pyrénéen n’a d’ailleurs pas manqué de souligner qu’il transmettait le flambeau à la fusée norvégienne. "Le roi est mort, vive le roi ! Je portais le dossard jaune aujourd’hui et je pense que c’est un beau message que Johannes Boe le prenne."

Ainsi adoubé, Boe a montré en retour le grand champion qu’il était déjà, alliant le geste à la parole. "Martin est une légende, il a poussé tout le monde pour devenir meilleur, notamment moi-même, et pas seulement comme un biathlète mais aussi comme personne. Je veux le remercier au nom de toute la Norvège pour toutes les batailles livrées contre Ole Einar Bjoerndalen, contre Emil Svendsen et contre moi. Il va manquer à toute notre équipe", a-t-il salué, redonnant à Fourcade "son" dossard jaune sur le podium.

Et si ce dernier profite désormais d’une retraite bien méritée, Boe est lui reparti pour un tour et a annoncé qu’il continuerait jusqu’aux Jeux Olympiques de 2026 à Milan-Cortina d’Ampezzo. Ces dernières années, c’était Fourcade contre les Norvégiens, ce sera peut-être désormais Boe contre la patrouille de France. Pour entrer dans la légende, le digne héritier sait ce qui lui reste à faire.

Son année en 5 dates

23 janvier : Après avoir fait l’impasse sur Oberhof et Ruhpolding pour assister à la naissance de son fils Gustav, Boe reprend ses bonnes habitudes en s’imposant pour sa course de rentrée sur l’individuel de Pokljuka devant… Fourcade bien entendu.

Boe en démonstration, les Bleus portés par l'émotion : le résumé de l'individuel

23 février : Il devient champion du monde de la mass-start à Antholz-Anterselva, son seul titre individuel lors de ces Mondiaux, mais sa 6e médaille sur 7 épreuves en tout. Impressionnant.

Boe a fait une démonstration, les Bleus ont terminé en beauté

8 mars : En remportant la mass-start après ses victoires sur le sprint et en relais, il ne laisse rien à ses adversaires lors de l’étape de Nove Mesto en République tchèque et se replace idéalement dans la course au gros globe de cristal.

Boe en mode avion, Jacquelin héroïque, Fourcade en catastrophe : le résumé

14 mars : Quatrième de l’ultime course de la saison, la poursuite de Kontiolahti gagnée par Fourcade, Boe s’assure de remporter un deuxième classement général de la Coupe du monde consécutif avec 2 points de marge sur son rival français qui tire sa révérence. En plus de ce gros globe, Boe s’adjuge le petit globe de la mass-start.

Dernière victoire pour Fourcade, triplé bleu et gros globe pour Boe : C'était l'apothéose !

29 novembre : Boe attaque sur les chapeaux de roue la nouvelle saison en s’adjugeant le premier sprint toujours à… Kontiolahti. La veille, il s’était classé 2e de l’individuel. Le Norvégien peut enfiler un maillot jaune auquel il est désormais bien habitué.

Le monstre Boe est bien au rendez-vous : son succès sur le sprint en vidéo

