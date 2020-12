Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : le Barça patine de nouveau

Sportif de l’année - France Sportif français de l'année : Alaphilippe comme Loeb et Fourcade IL Y A 2 HEURES

On croyait que le FC Barcelone de Ronald Koeman enfin lancé, on s'est peut-être trompé. Sans Lionel Messi, tout juste rentré de son passage en Argentine, le Barça n'a pu faire mieux qu'un match nul sans gloire contre Eibar (1-1). Ousmane Dembélé a évité un revers cuisant à sa formation, qui a perdu Philippe Coutinho sur blessure. Antoine Griezmann et Martin Braithwaite (qui a manqué un penalty), ont pour leur part tout sauf briller. Au point de voir leur entraîneur néerlandais déjà abandonner l'espoir du titre, alors que les Blaugrana pointent au 6e rang de Liga.

Koeman sur le penalty : "Braithwaite avait marqué en C1, c'est pour ça qu'il a décidé de tirer"

2. Football – Premier League : avec Rashford, le Fergie Time frappe encore

Sir Alex Ferguson a beau ne plus être sur le banc mancunien depuis plusieurs saisons, certaines traditions ne se perdent jamais. Grâce à un but in extremis de Marcus Rashford (90+3), Manchester United a battu Wolverhampton (1-0) mardi pour revenir à deux points du leader Liverpool. Bruno Fernandes, incontournable, a signé la passe décisive pour délivrer les siens. Les Red Devils se mêlent bien à la lutte pour le titre, les Wolves (12e), beaucoup moins.

3. Basketball – NBA : 29 paniers à trois-points, les Bucks snipers historiques

Milwaukee était visiblement fâché. Sur le terrain du Heat, qui les avait battus en playoffs la saison passée, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont fait voler en éclats la défense floridienne derrière l'arc. Avec 29 tirs à trois-points, record NBA battu, les Bucks ont signé la plus large victoire à l'extérieur de leur histoire (97-144). Les Clippers se sont, eux, repris de leur fessée mémorable dimanche contre Dallas pour dominer Minnesota (124-101). Parmi les faits notables de la nuit, nouveaux triple-doubles mais la défaite pour Nikola Jokic (Denver) et Russell Westbrook (Washington), et la quatrième victoire en autant de rencontres pour le Orlando Magic d'Evan Fournier.

Nous avons aussi retenu pour vous

Handball – Ligue des champions : Après la déception de sa demi-finale perdue face au FC Barcelone, le PSG a relevé la tête en dominant Veszprem lors de la "petite finale" (26-31). Le titre est revenu à Kiel, vainqueur pour la quatrième fois de son histoire après son succès contre le Barça (33-28).

Football – Premier League : 18 cas positifs au Covid-19 ont été recensés au sein des clubs entre le 21 et le 27 décembre. Les individus concernés doivent observer une période d'isolement de dix jours avant de reprendre leur activité. La rencontre entre Tottenham et Fulham est notamment menacée.

Ski alpin – Coupe du monde : La Suissesse Michelle Gisin a remporté sa première victoire individuelle mardi soir, après avoir dominé le slalom de Semmering. La championne olympique du combiné alpin a mis fin à l'hégémonie du duo Shiffrin (3e) – Vlhová (4e), vainqueur de tous les slaloms depuis près de quatre ans.

Football – Premier League : Vainqueur de Chelsea samedi dernier, Arsenal a signé un deuxième succès de rang sur la pelouse de Brighton (0-1) mardi soir, grâce au but d'Alexandre Lacazette. Dans les autres matches, Leeds a fait exploser West Bromwich (0-5), Sheffield s'est enfoncé avec une 14e défaite de la saison (1-0 contre Burnley) tandis que Southampton et West Ham n'ont pas pu se départager (0-0).

Football – Liga : Dans un duel entre outsiders du championnat espagnol, le FC Séville a pris le meilleur sur Villarreal mardi (2-0) dans le cadre de la 16e journée. Au classement, le club andalou dépasse son adversaire du soir et s'installe provisoirement au 4e rang.

Basketball – NBA : Sorti sur un fauteuil roulant face aux Brooklyn Nets lundi soir pour une blessure à la cheville, le meneur Ja Morant observera une période d'indisponibilité de trois à cinq semaines, comme l'ont révélé les Memphis Grizzlies.

La vidéo de rattrapage

L'exploit de cette saison pour Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau est sans conteste la 13e victoire de Rafael Nadal en finale des Internationaux de France en 16 participations. Une réussite qui est, pour nos consultants, le plus grand exploit tout sport confondu et qui n'est pas encore terminé...

"Et dire que Nadal vise les 15 titres à Roland-Garros..."

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Omnisport – Sportifs de l'année : Alaphilippe encore au sommet, suspense à l'international

Comme en 2019, Eurosport a élu Julian Alaphilippe sportif de l'année en 2020, au terme d'une année si spéciale mais ô combien intense, avec un sacre de champion du monde de cyclisme à la clé. La France de la petite reine attendait cela depuis 23 ans. Son doublé succède celui de Martin Fourcade, qui avec Sébastien Loeb et donc Alaphilippe désormais forme le club très fermé des vainqueurs multiples de notre palmarès. Le nom de notre sportif de l'année international sera dévoilé en cours de journée, soyez à l'affût !

2. Ski alpin – Bormio : les descendeurs à l'assaut de la Stelvio (11h30)

Après le Super-G remporté de main de maître mardi par Ryan Cochrane-Seigle, place à la descente. L'Américain va tenter de faire un coup double, même si Aleksander Aamodt Kilde partira comme leader du classement de la spécialité. Le Français Johan Clarey fait partie des outsiders du jour sur ce tracé mythique.

3. Football – Liga : et de six pour le Real ? (21h30)

Sur la pelouse d'Elche, le Real va tenter de poursuivre sa belle embellie et rester dans le rythme de son voisin, l'Atlético de Madrid, qui jouera un peu plus tôt face à Getafe (19h15). Les Madrilènes de Zinédine Zidane, qui récupère Eden Hazard, viseront une sixième victoire consécutive en championnat.

Sportifs de l'année 2020 - France Julian Alaphilippe, richesses et promesses d'un grand IL Y A 2 HEURES