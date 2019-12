Sportifs de l'année : Qui pour succéder à Fourcade et Hirscher ?

C'est une tradition à laquelle nous sommes très attachés. Depuis 2004, la rédaction d'Eurosport.fr dévoile à la fin du mois de décembre son classement des personnalités sportives de l'année écoulée. Cette année, 25 membres de notre équipe ont pris part au vote pour désigner le sportif de l'année et le sportif français de 2019.

A partir de lundi, nous allons vous dévoiler les 10 premiers de nos deux classements selon un compte à rebours qui débutera ce lundi 16 décembre. Vous pourrez alors découvrir les sportifs classés à la 10e place de notre Top 10 France et de notre Top 10 monde. Puis, mardi, ce sera au tour des champions classés au 9e rang, et ainsi de suite. Les deux gagnants seront dévoilés le vendredi 27 décembre.

Pour rappel, voici le mode de fonctionnement pour chacun des votants :

Il y a deux classements : un Top 10 français, un Top 10 international. En cas d’égalité en points, le nombre de citations départage les différents sportifs.

Chacun des 25 votants donne 10 noms pour chacun des deux classements. Le premier reçoit dix points, le deuxième neuf points et ainsi de suite jusqu'au 10e, qui se voit attribuer un point. Les points sont ensuite cumulés.

Il peut y avoir des Français dans le Top 10 international, mais évidemment pas l'inverse.

Il s'agit uniquement des individualités. Aucun collectif ne peut figurer dans ce classement. Seule exception, les duos inséparables, tels que Papadakis-Cizeron, ou Houin-Azou.

Les classements sont mixtes. Pas de classements séparés hommes et femmes.

Palmarès France

Le recordman en la matière est Sébastien Loeb, sacré à quatre reprises. La natation est en revanche le seul sport à avoir consacré quatre champions différents (Laure Manaudou, Alain Bernard et Yannick Agnel en année olympique, et Florent Manaudou en 2015). Ces deux dernières années, Martin Fourcade avait été consacré. Mais l'heure est sans doute au renouvellement : les grandes figures du sport français de ces dernières années ont vécu une année en retrait au plan des performances (Martin Fourcade, Sébastien Ogier), ont connu des blessures au plus mauvais moment (Kevin Mayer) ou choisi de rester en retrait (Teddy Riner). Alors, un nouveau visage au sommet en 2019 ?

Palmarès Monde

Deux sports trustent l'essentiel des titres : le tennis et l'athlétisme. Ces deux disciplines cumulent 12 victoires (6 chacune) sur les 15 premières éditions. Si Roger Federer compte trois victoires, le recordman absolu se nomme Usain Bolt, sacré par la rédaction d'Eurosport.fr en 2009, 2012, 2013 et 2016. L'an passé, c'est Marcel Hirscher qui avait été honoré par notre rédaction.