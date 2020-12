A partir de lundi, nous allons donc vous dévoiler les 10 premiers de nos deux classements selon un compte à rebours qui débutera ce lundi 21 décembre. Vous pourrez alors découvrir les sportifs classés à la 10e place de notre Top 10 France et de notre Top 10 monde. Puis, mardi, ce sera au tour des champions classés au 9e rang, et ainsi de suite. Les deux gagnants seront dévoilés le mercredi 30 décembre.

Le recordman en la matière reste Sébastien Loeb, sacré à quatre reprises. La natation est en revanche le seul sport à avoir consacré quatre champions différents (Laure Manaudou, Alain Bernard et Yannick Agnel en année olympique, et Florent Manaudou en 2015). L'an passé, Julian Alaphilippe avait été consacré. Le cycliste de l'équipe Deceuninck - Quick Step va-t-il se succéder à lui-même, comme Martin Fourcade en 2017 et 2018, et Sébastien Loeb, auteur d'un triplé entre 2009 et 2011 ?