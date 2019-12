Papadakis-Cizeron, plus que jamais rois du monde

3. Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron

Sport : Patinage Artistique

Nombre de points : 152

Nombre de citations : 23

Meilleur classement : 1ers

Classement 2018 : 13e

Pourquoi eux ?

On devrait finir par être habitué à les voir dans le top 10. Il faut dire que les performances de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont d’une régularité incroyable depuis quelques saisons. Et surtout d’un niveau hallucinant. Chaque année, le couple de danse sur glace semble franchir un nouveau palier. Et peu à peu se faire une place dans l’histoire.

Les deux Français restaient pourtant sur une déception en 2018, lors des JO de Pyeongchang. Déjà double champion du monde en 2015 et 2016, le duo passe tout près du sacre olympique, battu de 0,79 point par le couple canadien Tessa Virtue-Scott Moir. De quoi regretter l’incident de la robe de la Française lors du programme court. Mais les Tricolores ont parfaitement su rebondir pour prendre la place qui leur est dû : celle au sommet.

Vidéo - Un titre et un nouveau record du monde : la danse parfaite de Papadakis et Cizeron 04:23

Invaincus sur la scène européenne depuis 2014, Papadakis et Cizeron décrochent un nouveau titre de champion d’Europe à Minsk en janvier avant de conserver leur couronne mondiale deux mois plus tard. Leur quatrième en cinq ans. De quoi signer, pour la troisième année après 2015 et 2016 une saison parfaite lors des grands rendez-vous annuels. Mais plus que les titres, c’est la manière et l’écart sur la concurrence qui impressionnent.

En 2019, le duo tricolore n’a même jamais été inquiété, évoluant dans son propre monde, où chaque nouvelle performance vient éclipser la précédente. Après un sacre mondial et un autre européen glanés avec dix points d’avance, Papadakis et Cizeron ont repoussé leur dauphin à dix-huit unités lors du NHK Trophée en novembre, à l’occasion duquel ils ont battu tour à tour les records du monde du court, du libre et du total ! Encore à 216,78 points en novembre 2018, le record du total est désormais dix points plus haut (226,61). Plus que jamais sur le toit du monde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron attendent déjà 2022.

Vidéo - Un 4e sacre pour Papadakis et Cizeron, plus que jamais sur le toit du monde 04:27

Leur année en 4 dates

26 janvier : Grands favoris, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne tremblent pas pour remporter un 5e titre consécutif de champion d’Europe, devançant largement (217,98 contre 206,41) les Russes Aleksandra Stepanova et Ivan Bukin.

23 mars : A Saitama, au Japon, le couple français s’offre, pour la 4e fois, le titre mondial en devançant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov grâce à un nouveau record du monde (222,65).

22 novembre : A l’occasion du NHK Trophy de Sapporo, au Japon, les Français deviennent le premier couple de l’histoire à dépasser la barre des 90 points sur le programme court (90,03 pts).

23 novembre : Battant de nouveau le record sur le programme libre (136,58 pts), Papadakis-Cizeron explosent le score total en danse sur glace (226,61 pts, détenant du même coup les trois records du monde.