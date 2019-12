8. Caeleb Dressel

Pays : Etats-Unis

Sport : Natation

Nombre de points : 78

Nombre de citations : 19

Meilleur classement : 2e

Classement 2018 : Non classé

Pourquoi lui ?

Il ne lui faut que quelques jours pour marquer l'année et la natation de son empreinte. C'était déjà le cas en 2017. Il a remis ça en 2019. En un peu moins d'une semaine, Caeleb Dressel a encore tout raflé : titres et chaleur des projecteurs. Deux ans après son festival à Budapest où il s'est imposé comme le nouveau fer de lance de la natation américaine quelques mois après le départ à la retraite de Michael Phelps, le sprinteur de 22 ans a encore écrasé de toute sa classe les Championnats du monde à Gwangju.

En Corée du Sud, Caeleb Dressel a tout simplement écrit l'histoire. Oui, rien que cela. Alors bien sûr, il a échoué d'un rien dans sa quête d'un second septuplé d'affilée aux Mondiaux, la faute à une deuxième place sur le 4x100m 4 nages messieurs avec le relais américain. Mais l'explosif floridien a glané huit médailles lors de son séjour coréen, une première pour un nageur dans un rendez-vous planétaire.

En sept petits jours, le roi du sprint en nage libre et en papillon, qui a empoché quatre médailles d'or sur des courses individuelles (soit une de plus qu'en 2017), a complété une collection déjà hallucinante. Il s'est en plus offert une petite cerise sur le gâteau. Et quelle cerise ! Devenu le nageur le plus rapide de l'histoire sur la course reine hors combinaisons, l'homme aux 13 sacres mondiaux à 23 ans a effacé des tablettes Michael Phelps pour signer son premier record du monde, sur 100 m papillon (49''50).

Impérial en coulée et en virage, Dressel ne cesse d'impressionner par sa puissance dès qu'il se met en action dans l'eau. C'est une véritable bombe intouchable. "C'est un golgolth, résume Clément Mignon. Il a une vitesse phénoménale, ça se voit dès sa coulée, il sort devant tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une nage en force mais qui reste vachement efficace dans l'eau." Le nouveau patron de la natation mondial a maintenant un objectif : les Jeux Olympiques 2020, où il sera l'homme à battre en sprint et en papillon. Double champion olympique avec les relais américains aux Jeux de Rio 2016, il sera assurément l'une des stars à suivre à Tokyo.

Caeleb DresselGetty Images

Son année 2019 en 3 dates

26 juillet : Avec un temps de 49"50, l'Américain s'offre le record du monde du 100m papillon en demi-finales des Mondiaux. Histoire de marquer un peu plus les esprits, il rabote de 32 centièmes le chrono établi par la légende Michael Phelps, qui datait de plus de dix ans.

27 juillet : Comme en 2017, le Floridien a fait un récital en quelques minutes. De 20h10 avec la finale du 50 m à 21h50 avec le 4x100 m mixte, il a affolé le temps pour s'offrir trois médailles d'or en moins de deux heures…