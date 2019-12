10. Marc Marquez

Pays : Espagne

Sport : Moto

Nombre de points : 56

Nombre de citations : 15

Meilleur classement : 2e

Classement 2018 : 6e

Pourquoi lui ?

Présent pour la cinquième fois dans notre classement, 2e en 2014, Marc Marquez s'inscrit dans la durée, sans lassitude. Champion du monde pour la sixième fois en sept ans, le monstre de la catégorie ne connait pas de panne de motivation et dompte avec toujours autant d'expertise et de sens de l'équilibre une Honda surpuissante et pas vraiment docile. Il a même été le seul à la faire gagner cette saison, une première depuis son arrivée dans l'élite de la vitesse, en 2013.

"Il s'agit de ma meilleure saison en MotoGP", a avoué l'Espagnol de 26 ans à Buriram, le circuit thaïlandais qui l'a consacré à quatre manches du terme du championnat du monde. Ce qu'il n'avait encore jamais fait, et ce que personne n'avait fait depuis Valentino Rossi en 2005.

Ce bourreau de travail a aussi assuré que ce nouvel exercice, soldé par douze victoires en dix-neuf courses, a été moins facile qu'il n'y paraît. Ce bilan, il l'a obtenu par une préparation toujours aussi professionnelle de sa part et un sens du combat jamais démenti en piste. C'est simple, il a été impliqué dans les cinq duels au couteau qui ont fait basculer des Grands Prix dans le dernier tour en 2019 : battu in extremis par Andrea Dovizioso (Ducati) en ouverture de la saison à Losail puis à Spielberg, il s'est également incliné contre Danilo Petrucci (Ducati) au Mugello mais il est sorti vainqueur à l'arraché de ses confrontations avec Fabio Quartararo (Yamaha) à Misano et à Chang.

On le répète, il a assommé le championnat de toute sa classe en menant six courses de bout en bout, ce qu'il n'avait jamais fait même en 2014, année qu'il avait entamée par dix victoires. Mais il y a un bémol. Car si les trois autres grands constructeurs rivaux de Honda ont pu signer au moins une victoire, il a eu affaire à une concurrence moins constante. Avec sa Ducati, Andrea Dovizioso, son contradicteur en 2017 et 2018, a été moins présent dans ses roues, la faute déjà à une saison sans pole position et deux belles mais finalement maigres victoires.

Equilibriste hors pair

On notera qu'outre Maverick Viñales (Yamaha) et le surprenant Alex Rins (Suzuki), Danilo Petrucci (Ducati) n'avait pas de quoi non plus le faire réellement douter, et ce fut finalement un peu symptomatique de voir le rookie français Fabio Quartararo (Yamaha) lui donner la répliquer en qualification avec six pole positions et sept présences sur le podium, à chaque fois sur la marche juste inférieure.

Monstre de talent et de perfection, Marc Marquez (Honda) a invariablement fini premier ou deuxième à part à Austin, où il a chuté à cause d'un problème technique. C'est d'ailleurs là qu'a pris fin son invincibilité américaine datant de ses débuts en 2013 (y compris à Laguna Seca et Indianapolis).

Seul au palmarès du Grand Prix d'Allemagne - qualification et course - depuis 2013, le génie de Cervera n'était pas qu'une machine à gagner. Showman aux essais, il a continué de fasciner en défiant les lois de la pesanteur, sur des chutes toutes faites. Au-delà des statistiques qui le rapprochent à un titre majeur de Valentino Rossi et deux seulement de Giacomo Agostini, c'est ce mystère de son don d'équilibriste qui forge son image de pilote hors du commun.

Son année 2019 en 5 dates