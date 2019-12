3. Rafael Nadal

Pays : Espagne

Sport : Tennis

Nombre de points : 169

Nombre de citations : 25

Meilleur classement : 1er

Classement 2018 : 23e

Pourquoi lui ?

En son temps, Andre Agassi estimait que le jeune Rafael Nadal, et son jeu si physique, ne pourrait pas tenir sur la longueur. L’Américain a depuis, comme beaucoup d’autres observateurs, révisé son jugement. Car quelles que soient les blessures, physiques ou mentales (comme en 2015), le Majorquin est toujours parvenu à retrouver les sommets. Et à plus de 33 ans, cette année, il est même devenu le joueur de tennis le plus âgé à avoir terminé une saison à la première place mondiale. Ce constat seul lui assurait une place dans notre top 10, mais il méritait mieux : le podium, car 2019 pourrait constituer un condensé de la carrière fantastique du bonhomme.

Si Nadal démarre plutôt bien sa saison à l’Open d’Australie sur dur, sa défaite sèche en finale face à Novak Djokovic (6-3, 6-2, 6-3), alors numéro 1 mondial, constitue un premier coup dur. L’Espagnol a beau afficher sa détermination à réduire l’écart, le sort s’acharne et son corps le lâche une fois de plus un mois et demi plus tard à Indian Wells, où son autre grand rival Roger Federer l’attend dans le dernier carré. Le choc n’a pas lieu, la faute à ce satané genou droit qui aura causé bien des tracas au Majorquin dans cette carrière.

Vidéo - Di Pasquale: "Je ne pensais pas Nadal capable de finir l'année n°1" 03:58

Mais cette fois, c’est différent. Nadal semble las de se battre perpétuellement pour retrouver son meilleur niveau. En retard dans sa préparation sur son ocre chéri, il s’incline dans l’un de ses royaumes à Monte-Carlo, en demi-finale contre Fabio Fognini (6-4, 6-2), n’hésitant pas à qualifier sa prestation de "pire match sur terre battue depuis quatorze ans". Et il n’a pourtant pas touché le fond. Quelques semaines plus tard, le 24 avril, il se défait difficilement de l’Argentin Leonardo Mayer pour son entrée en lice à Barcelone (6-7, 6-4, 6-2), et accuse le coup. Cette victoire a un goût amer. Dépité par son attitude, ses sensations et son tennis, il songe à arrêter sa saison.

"J’étais fatigué mentalement, pour ne pas dire dévasté. J’avais envie de jouer au tennis mais mon seuil de tolérance à la douleur avait été dépassé et ma capacité à voir le côté positif des choses était hors service. (…) J’aurais pu m’arrêter jusqu’à la fin de l’année. Ou moins. Mais si j’avais opté pour une pause, c’est sûr, je ne serais pas revenu dès Wimbledon. Il m’aurait fallu plus de temps. S’arrêter juste un mois n’aurait pas eu de sens", a d’ailleurs révélé l’intéressé en juin… après avoir décroché un 12e titre à Roland-Garros ! Car oui, Nadal a finalement relevé la tête, une fois de plus, pour confirmer son emprise sur une surface qui n’a plus de secrets pour lui depuis bien longtemps.

Relancé à Rome une semaine avant de se présenter du côté de la porte d’Auteuil, il réalise une seconde partie de saison quasi-parfaite avec quatre trophées dont deux en Grand Chelem à la clé. Son triomphe épique en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev lui permet même de revenir à une longueur du record du nombre de Majeurs en carrière détenu par Federer (20). Le Suisse est d’ailleurs l’un des deux seuls joueurs à l’avoir battu raquette en main en demi-finale de Wimbledon lors de cette période prolifique. Cerise sur le gâteau, Nadal décroche la première place mondiale en fin d’année pour la cinquième fois de sa carrière (2008, 2010, 2013, 2017 et 2019). La performance est monstrueuse, aussi bien physiquement que mentalement, mais elle ne surprend pas venant de lui. C’est peut-être là son plus grand exploit : banaliser l’extraordinaire.

Vidéo - C'était beau, c'était grand : Les temps forts d'une finale inoubliable 03:00

Son année en 5 dates :

27 janvier : Auteur d'un tournoi pourtant quasi-parfait, Nadal ne peut rien faire dans une finale de l’Open d’Australie à sens unique en faveur de Djokovic qui s’impose en trois sets (6-3, 6-2, 6-3) et deux heures. Un monde tennisitique sépare les deux rivaux alors.

16 mars : Touché au genou, le Majorquin est contraint de déclarer forfait avant sa demi-finale face à Federer à Indian Wells. Cette énième blessure le touche durement aussi bien physiquement que mentalement, retardant sa préparation pour le printemps sur terre battue.

9 juin : Après des semaines de travail acharné et de remise en question, Nadal confirme sa montée en puissance progressive et son retour en (grande) forme en remportant son 12e Roland-Garros en disposant de Thiem en finale (6-3, 5-7, 6-1, 6-1).

8 septembre : L’Espagnol vient à bout du jeune Russe Daniil Medvedev après une finale de l’US Open de quasiment cinq heures (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4). Il s’agit de son 4e sacre à Flushing Meadows, le 19e en Grand Chelem, ce qui le rapproche à une petite longueur du record de Federer.

14 novembre : En éliminant Djokovic (6-4, 6-3) du Masters dès les poules, Federer assure la première place mondiale à Nadal en fin de saison. C’est la cinquième fois de sa carrière que l’Espagnol réalise pareille performance, comme ses rivaux serbe et suisse. Il est le tennisman le plus âgé à le faire depuis l'apparition du classement ATP en 1973.