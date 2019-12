7. Egan Bernal

Pays : Colombie

Sport : Cyclisme

Nombre de points : 80

Nombre de citations : 17

Meilleur classement : 1er

Classement 2018 : Non classé

Pourquoi lui ?

Si Julian Alaphilippe a reçu le prestigieux Vélo d'Or décerné par nos confrères de Vélo Magazine, il n'est pourtant pas interdit de penser que ce qu'a accompli Egan Bernal en 2019 surpasse encore la partition du Français, pourtant remarquable. Certes, les deux champions évoluent dans un registre souvent différent et le puncheur tricolore a davantage gagné, mais le palmarès du Colombien sur l'ensemble de cette campagne n'en demeure pas moins exceptionnel.

Ce qui justifie sa présence ici, c'est bien évidemment en premier lieu sa victoire dans le Tour de France. Ironique, si on se souvient qu'initialement, Bernal devait se focaliser sur le Tour d'Italie. Mais sa fracture de la clavicule à une semaine du départ du Giro, l'a contraint à modifier ses plans. Ses malheurs du printemps auront engendré son historique consécration estivale. Historique, car Egan Bernal est non seulement devenu le premier coureur sud-américain à inscrire son nom au palmarès de la Grande Boucle, mais aussi son plus jeune vainqueur depuis des lustres.

Egan Bernal accueilli en héros en Colombie.Getty Images

A 22 ans et 196 jours, la pépite de Zipaquirá est le plus jeune lauréat du Tour depuis... 110 ans, lorsque François Faber s'était imposé à 22 ans et 187 jours en 1909. Pour ce faire, Egan Bernal s'est montré presque parfait durant trois semaines, ne commettant pas d'erreur et guettant son heure. Elle est venue sur les pentes de l'Iseran, où son estocade a condamné les rêves de Julian Alaphilippe, porteur du maillot jaune depuis deux semaines. Le calme et l'autorité du Colombien ont impressionné en dépit de son jeune âge.

Mais si le Tour aura marqué le sommet de sa saison, il n'aura pas été le seul temps fort, loin de là. En ajoutant deux autres épreuves par étapes de première importance, Paris-Nice en mars et le Tour de Suisse en juin, Bernal a donné une épaisseur supplémentaire à son CV 2019, au-delà du rendez-vous de juillet. On aura d'ailleurs apprécié de le voir prolonger ses efforts bien après l'arrivée sur les Champs-Elysées. Vainqueur du Tour du Piémont en octobre, il a ensuite fini sur le podium du Tour de Lombardie. Ce jeune homme est décidément plein de ressources. Et il a tout le temps devant lui pour garnir un palmarès déjà conséquent, même si la concurrence sera rude au vu de la génération exceptionnelle qui s'affirme. Le cyclisme est peut-être entré dans l'ère de la précocité.

Vidéo - Pinot en larmes, Bernal en jaune, grêle et chaos : Le résumé d'une étape hors normes 04:47

Son année en 5 dates

17 mars : Après avoir pris la tête du général la veille, Egan Bernal remporte Paris-Nice en maitrisant sur les dernières difficultés, notamment le col d'Eze, son compatriote Nairo Quintana, qu'il devance au classement final.

4 mai : Alors qu'il a axé sa première partie de saison sur le Giro, le Colombien chute à l'entraînement. Victime d'une fracture de la clavicule, il doit renoncer au Tour d'Italie.

23 juin : Bernal reprend la compétition au Tour de Suisse. Il s'empare du maillot de leader au soir de la 6e étape et ne le quittera plus, remportant même l'étape-reine. C'est son deuxième succès majeur dans une course par étapes en 2019.

26 juillet : Tour de France : dans une journée déjà légendaire, marquée par l'abandon de Thibaut Pinot et la neutralisation définitive de l'étape au sommet de l'Iseran à cause de conditions climatiques dantesques, le jeune coureur d'Ineos troque son maillot blanc pour le maillot jaune, au détriment de Julian Alaphilippe.

28 juillet : Après avoir consolidé son maillot sur les pentes de Val-Thorens dans la dernière étape de montagne, Egan Bernal est consacré nouveau roi de la Grande Boucle sur les Champs-Elysées, devant son coéquipier et tenant du titre, Geraint Thomas. Il devient le premier Colombien vainqueur du Tour et le plus jeune lauréat en 110 ans.