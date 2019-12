4. Johannes Boe

Pays : Norvège

Sport : Biathlon

Nombre de points : 137

Nombre de citations : 22

Meilleur classement : 1er

Classement 2018 : Non classé

Pourquoi lui ?

En 2018, Johannes Boe avait pris date. Pour la première fois depuis des années, Martin Fourcade avait trouvé à qui parler. Le Français avait certes fini par remporter son 6e gros globe de cristal consécutif et s'était imposé comme le roi des Jeux Olympiques de Pyeongchang avec trois médailles d'or, mais la menace Boe s'était clairement précisé. Le vent du renouveau avait commencé à souffler sur le biathlon mondial. En 2019, le Norvégien a imposé pour de bon une nouvelle ère : la sienne.

Il n'a pratiquement été question que de lui en 2019. Au-dessus de la mêlée, il n'a laissé que des bribes de gloire à une concurrence d'ores et déjà écrasée sous son joug. Johannes Boe a décroché son premier gros globe de cristal et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a mis la manière. D'abord en signant son premier Grand Chelem, puisqu'il a dominé toutes les disciplines, ajoutant au classement général les petits globes du sprint, de l'individuel, de la poursuite et de la mass start. Une razzia intégrale.

Johannes BoeGetty Images

Mieux, Boe a tant dominé son sujet qu'il s'est permis d'établir un nouveau record de victoires dans une même saison avec 16 succès, améliorant le record établi par Martin Fourcade. A 26 ans, le roi Johannes est au moins aussi dominateur que ne le fut le Fourcade de la très grande époque. Intouchable sur les skis, et beaucoup plus régulier sur le pas de tir, même s'il peut encore de temps à autre être sujet à des sautes d'humeur carabine en main, il représente une équation presque insoluble à résoudre pour ses adversaires.

Il ne lui a pas manqué grand-chose pour s'installer dès cette année sur le podium. L'an passé, Martin Fourcade avait fini 2e de notre classement mondial, mais en plus de son Grand Chelem en Coupe du monde, le Français avait pour lui ses trois titres olympiques. A titre de comparaison, en 2017, il avait pris la 7e place, là aussi avec une razzia complète en Coupe du monde. Boe fait donc mieux.

Vu la manière dont il a débuté la saison 2019-2020, ne vous étonnez pas de retrouver Johannes Boe à nouveau en bonne place dans un an. A moins que l'impasse sur l'ensemble du mois de janvier, afin de profiter de l'arrivée de son premier enfant, ne nuise trop à son bilan, même si sa marge est telle que cet éloignement provisoire pourrait ne pas suffire à le priver d'un nouveau gros globe.

Son année en 5 dates

26 janvier : Vainqueur de la poursuite d'Anterselva, Johannes Boe signe alors une 5e victoire consécutive et la 11e en 14 courses depuis le début de la saison. Le gros globe de cristal ne peut déjà plus lui échapper.

Vidéo - D'abord fébrile au tir, Boe a endigué la vague bleue 01:50

10 mars : Même si la victoire lui échappe lors de la poursuite des Mondiaux, Boe valide officiellement ce jour-là à Ostersund son premier sacre au classement général de la Coupe du monde. Il met fin à un règne de six années de Martin Fourcade.

Vidéo - Boe a craqué, Pidruchnyi en sniper, Fillon Maillet en costaud : cette poursuite était folle 01:34

23 mars : En s'imposant dans la poursuite des finales de la Coupe du monde à Holmenkollen, le Norvégien décroche son 15e succès de la saison. Il efface Fourcade des tablettes en battant le record de victoires sur un même exercice.

Vidéo - Johannes Boe a effacé Fourcade des tablettes et l'a fêté avec son frère 02:24

1er décembre : Dès la première course de la nouvelle saison, il domine la concurrence lors du sprint d'Ostersund et s'impose devant son frère, Tarjei.

Vidéo - Impérial sur les skis, Boe a (déjà) mis tout le monde d'accord : le résumé de sa victoire 02:59

22 décembre : Déjà vainqueur de la poursuite, Boe signe une démonstration de force lors de la première Mass start de l'hiver. C'est sa 5e victoire en sept courses dans cette saison 2019-2020. Il est déjà largement en tête du classement général.