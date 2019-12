5. Alexis Pinturault

Sport : Ski alpin

Nombre de points : 130

Nombre de citations : 21

Meilleur classement : 2e

Classement 2018 : 15e

Pourquoi lui ?

Il aura été le meilleur du monde. Derrière Marcel Hirscher. Le géant autrichien, quasiment hors concours sur le Cirque blanc depuis le début de la décennie ou presque, n'a encore laissé que des miettes à la concurrence, mais Alexis Pinturault n'a pas ramassé les moins grosses. S'il a finalement assez peu gagné l'hiver dernier (deux victoires, sur le tard, en combiné puis en géant), le skieur de Courchevel s'est montré d'une grande constance dans la performance, notamment grâce à une régularité retrouvée en slalom.

Voilà comment, pour la première fois de sa carrière, "Pintu" s'est octroyé le statut de numéro 2 mondial sur l'ensemble de la saison. Une marche au-dessus de 2014, 2015 et 2016, où il avait à chaque fois fini à la 3e place du classement général de la Coupe du monde. C'est surtout beaucoup mieux que lors des deux saisons précédentes (4e en 2017, 6e en 2018, son plus mauvais classement depuis 2012). Le Français confirme qu'il est bien un des ténors du circuit.

Alexis Pinturault à l'arrivée du slalom de Val d'Isère 2019Getty Images

Alexis Pinturault n'a pas non plus manqué l'autre grand moment de la saison, à savoir les Championnats du monde. A Are, en Suède, il a glané sa première médaille d'or individuelle dans un grand championnat international, sur le combiné. Il a également ajouté du bronze dans le géant et n'a pas été loin de monter également sur le podium en slalom (4e). Le plus rassurant dans tout ça ? Aux Mondiaux comme en Coupe du monde, si Pinturault a été solide, il avait la possibilité de faire beaucoup mieux. A 28 ans, il possède encore une marge de progression.

2020 sera-t-elle l'année Pïnturault ? Le départ à la retraite de Marcel Hirscher ouvre un jeu jusqu'ici totalement cadenassé. Le dauphin aimerait se muer en roi. Pour l'heure, il est dans les temps. Premier skieur à avoir remporté deux courses dans cette saison 2019-2020 (un géant, un slalom), le Français sera sans doute un client sérieux dans la course au globe de cristal. Qui sait alors si, dans un an, il ne figurera pas plus haut encore dans la hiérarchie des sportifs français de l'année ? Même si avec Tokyo en ligne de mire, la concurrence sera probablement rude.

Son année en 5 dates

11 février : 24e de la descente, Alexis Pinturault signe le 2e temps du slalom. Suffisant pour remporter la médaille d'or du combiné des Championnats du monde 2019. C'est le 1er titre mondial en solitaire d'Alexis Pinturault, qui va ensuite s'offrir du bronze dans le géant.

Vidéo - Rapide, tactique, léger : Pinturault a skié comme un grand pour décrocher le Graal 01:28

22 février : Enfin ! "Pintu" récolte son 1er succès de l'hiver en Coupe du monde à l'occasion du combiné alpin de Bansko, en Bulgarie. Malgré son retour canon dans la manche de slalom, Marcel Hirscher bute sur le temps du Tricolore. Avec cette 22e victoire, il égale le record tricolore, tous sexes confondus, détenu par Carole Merle.

Vidéo - Pinturault n'a eu qu'à contrôler pour triompher : revivez sa victoire 01:35

16 mars : Le Français finit en beauté sa saison. Lors des finales de Soldeu, il s'impose en géant. Il récolte aussi 100 points qui lui assurent définitivement la place de dauphin de Marcel Hirscher au classement général de la Coupe du monde.

Vidéo - Irrésistible jusqu'au bout, Pinturault a écoeuré la concurrence : sa 2e manche en vidéo 01:47

27 octobre : Alexis Pinturault entame tambour battant la campagne 2019-2020. Vainqueur du géant sur le glacier de Sölden, la toute première course de la saison, il devance son compatriote Mathieu Faivre pour un superbe doublé bleu.

Vidéo - Tenant du titre, Pinturault a récidivé au bout d'un deuxième run parfait 02:00

15 décembre : A Val d'Isère, il découpe la première manche du slalom avant de gérer à la perfection sur le second tracé. C'est sa première victoire en slalom depuis près de six ans. Elle lui permet alors de prendre la tête du classement général de la Coupe du monde.