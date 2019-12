2. Clarisse Agbegnenou

Sport : Judo

Nombre de points : 200

Nombre de citations : 25

Meilleur classement : 1re

Classement 2018 : Non classée

Pourquoi elle ?

Il y a quelque chose d’anachronique dans le judo. Ce code moral historique et ces valeurs, parfois si éloignées de 2019. Anachronique, mais tellement juste. Et parfois tellement beau. Si elle n’a pas été une des plus médiatisées, l’image de l’étreinte entre Clarisse Agbegnenou et Miku Tashiro, sa rivale historique, à l’issue d’une finale homérique aura été l’une des émotions de l’année. Deux guerrières exténuées qui ont tout donné après un golden score qui s'est éternisé pendant près de sept minutes, et finissent par s’enlacer, en marque de respect.

Quoi de mieux qu’un tel scénario pour inscrire un peu plus Agbegnenou dans la légende du judo tricolore ? Son combat plein de panache, au pays du judo, lui aura permis de décrocher son quatrième titre mondial. Chez les femmes tricolores, c’est une performance inédite. Pour vous situer un peu la performance, David Douillet avait obtenu l’or mondial quatre fois également. Autrement dit, dans la galaxie des stars françaises de la discipline, elle a sa place assurée.

"En commençant le judo, je n'aurais jamais imaginé ça... Si on m'avait dit : ‘Clarisse, tu paries que tu gagneras déjà une fois, d'accord, mais quatre fois… J'aurais dit ça ne va pas dans votre tête ?’", s’était marrée la championne après son nouveau sacre mondial. Et pourtant, ce n’est pas encore fini. A 27 ans, cette boule d’énergie a encore bien d’autres défis à aller chercher.

Clarisse Agbegnenou lors des championnats du monde 2019 de TokyoGetty Images

En 2019, elle aura aussi amassé une nouvelle couronne continentale aux Jeux Européens, et aura prolongé une invincibilité débutée en 2017 dans sa catégorie jusqu’au 13 décembre dernier. "Je ne suis pas un robot, il faut aller chercher les victoires, encore et encore, et des fois ça ne passe pas", avait-elle expliqué après coup. Le tout avant de se projeter : "S'il fallait cette défaite pour rebondir et aller chercher une victoire à Tokyo, alors je la prends". Car Agbegnenou le sait, seule un sacre olympique manque à son palmarès XXL. Alors, rendez-vous en 2020 ?

Son année en quatre dates

9 février : Cinquième sacre au Grand Slam de Paris.

23 juin : Victoire aux Jeux Européens.

28 août : Quatrième sacre mondial à Tokyo après une finale épique face à Miku Tashiro.

13 décembre : Défaite en finale à Qingdao en Chine après une série de 50 victoires de rang en -63 kg.