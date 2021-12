SPORTIFS DE L'ANNÉE 2021

6. TOM BRADY (Etats-Unis)

Sport : Football US

Nombre de points : 103

Nombre de citations : 22

Meilleur classement : 2e

Classement 2020 : -

Pourquoi lui ?

Parce qu'il a ajouté une page supplémentaire à sa propre légende. Peut-être une des plus significatives. En 2020, Tom Brady avait quitté sa franchise de toujours, les New England Patriots, pour changer d'équipe mais aussi de conférence. Direction Tampa. Dès sa première saison chez les Buccaneers, le quarterback le plus célèbre de la planète a fait ce qu'il sait faire de mieux : gagner. Tout ne fut pas rose pourtant au cours de cette première campagne sous le soleil floridien. Aux trois-quarts de la saison, la présence des Bucs en playoffs n'était pas garantie. Mais une fois la machine en route, rien n'a pu l'arrêter.

En triomphant de Kansas City lors d'un Super Bowl à sens unique, Brady a prouvé qu'il n'était ni le fruit d'un système ni celui d'un environnement. Il est, tout simplement, dans une catégorie à part. La sienne. Pour tout un tas de raisons, ce Super Bowl-là restera spécial pour le Californien de naissance. Depuis la création du Super Bowl en 1967, deux équipes détiennent le record de victoires : les Pittsburgh Steelers et les New England Patriots, avec six sacres. Brady a décroché en 2021 sa 7e bague. A lui seul, il a donc désormais gagné davantage que n'importe quelle franchise NFL.

Même en élargissant au-delà de cette ère moderne et en remontant à la création de la NFL, Brady a égalé avec ce 7e titre le record d'Otto Graham. Par ailleurs, à 43 ans et demi, il est devenu le plus vieux joueur à remporter le Super Bowl. Il était déjà le plus vieux à y prendre part. Comme une évidence, il a également été désigné MVP du match. Sa 5e récompense individuelle dans la grande finale NFL. Sa campagne de playoffs restera savoureuse, avec trois victoires contre Aaron Rodgers, Drew Brees et Patrick Mahomes, soit deux autres légendes et le nouveau fleuron de la Ligue au poste de quarterback.

Même s'il était bien entouré (la défense de Tampa a d'ailleurs pesé de tout son poids en étouffant Mahomes dans ce Super Bowl), Tom Brady restera le catalyseur de ce triomphe, à la fois sur et en dehors du terrain. "Mon père me disait toujours : 'Si tu veux savoir à quoi ressemble la route devant toi, demande à quelqu'un qui la connaît'. Je crois que nous avons trouvé cette personne." Joel Glazer, le propriétaire des Buccaneers, rappelait en serrant le trophée Vince Lombardi à quel point Tom Brady avait changé le visage de sa franchise.

Il aurait pu s'arrêter là, mais Tom Brady n'éprouve aucun signe de lassitude pas plus qu'il n'affiche le moindre signe de l'amorce d'un quelconque déclin dans son jeu. Alors il a rempilé et, alors que les playoffs approchent, la campagne en cours l'autorise à croire en un huitième titre. A 44 ans, il mène encore la NFL au nombre de touchdowns à la passe cette saison, et il s'est encore offert quelques records. Il y a quelques semaines, Brady disait se sentir capable de jouer jusqu'à plus de 50 ans et que seule sa volonté de passer plus de temps avec sa famille pourrait l'en empêcher.

Le temps ne semble avoir aucune prise sur le golden boy qui, année après année, titre après titre, record après record, réduit au silence ses derniers procureurs. Ceux-ci ont moins d'arguments que jamais après les accomplissements des derniers mois de celui qui est entré de façon définitive dans la discussion pour le titre honorifique de plus grand sportif américain de tous les temps.

LeBron encense le "GOAT" Tom Brady : "C'est inspirant pour quelqu'un comme moi"

Son année en 5 dates

10 janvier : Au premier tour des playoffs, Tom Brady mène Tampa à la victoire contre Washington (31-23) et devient à cette occasion le plus vieux joueur à lancer une passe de touchdown dans une rencontre de playoffs.

7 février : A domicile, Tampa Bay remporte le Super Bowl en écrasant le tenant du titre, Kansas City (31-9). C'est le 7e sacre de Tom Brady, qui est également désigné MVP de la rencontre pour la 5e fois de sa carrière.

Tom Brady vainqueur (et MVP) du Super Bowl LV Crédit: Getty Images

12 mars : Il signe un nouveau contrat d'un an avec les Buccaneers.

3 octobre : Il revient pour la première fois à New England, affronter l'équipe avec laquelle il a passé les 18 premières années de sa carrière. Baptisé "The Return", ce match permet non seulement à Brady de battre son ancien coach Bill Belichick mais aussi de devenir le recordman des yards à la passe en carrière.

12 décembre : Nouveau record pour Brady lors de la victoire des Bucs contre Buffalo : il dépasse Drew Brees pour devenir le recordman du nombre de passes délivrées en carrière : 7156. Ce même soir, il est également le premier à franchir le cap des 700 touchdowns.

