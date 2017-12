Sportif français de l'année : Le palmarès complet

Créé en 2004, le classement Eurosport.fr des sportifs français de l'année récompense uniquement des individualités et est un classement mixte. Martin Fourcade, sacré pour cette édition 2017 devant Teddy Riner et Kevin Mayer, est le 11e sportif récompensé en 14 ans . Les filles avaient mis la main sur notre palmarès à son lancement, avec les victoires de Laure Manaudou en 2004 et Amélie Mauresmo deux ans plus tard. Depuis, seuls des hommes ont été titrés.

C'est la première fois que le biathlon est mis à l'honneur, rejoignant ainsi la natation, primée quatre fois avec quatre athlètes différents (Manaudou soeur et frère, Alain Bernard et Yannick Agnel tout comme le rallye (mais avec le seul Sébastien Loeb), l'athlétisme (à deux reprises grâce à Ladji Doucouré et Renaud Lavillenie), le tennis (Amélie Mauresmo), le basket (Tony Parker ) et le judo (Teddy Riner). Sept discipline sont donc été récompensées en 14 éditions. Voici le palmarès dans son intégralité.