Spurs, Zarco, Crocodiles, OL : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket-ball - NBA : Les Spurs s'offrent le champion

Au cœur d'une saison très compliquée, San Antonio s'est offert le scalp des champions en titre, les Warriors (89-75). Très diminué en l'absence de Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson, Golden State, qui n'avait jamais aussi peu marqué sous l'ère Steve Kerr, n'a pas pu stopper un LaMarcus Aldridge en feu (33 points dont 19 dans le dernier quart-temps, 12 rebonds). Ce succès donne de l'air aux Texans dans la course aux play-offs. Dans les autres matches, Cleveland est venu à bout de Milwaukee grâce à un nouveau triple-double de LeBron James (40 points, 12 rebonds, 10 passes).

2. MotoGP - Saison 2019 : Zarco pour succéder à Pedrosa ?

Selon Speedweek.com, Honda aurait bouclé l'arrivée de Johann Zarco en fin de saison. Le pilote français remplacerait ainsi Dani Pedrosa, dont le contrat expirera fin 2018, et deviendrait ainsi le coéquipier de Marc Marquez en 2019 et 2020. Le média, souvent bien informé, aurait tenté de vérifier cette information auprès de Laurent Fellon, ce week-end, au Qatar, lors du premier Grand Prix de la saison. Le manager du double champion du monde Moto2 n'aurait pas ouvertement confirmé la nouvelle, préférant simplement "hausser les épaules, placer son index sur sa bouche et sourire largement", comme l'ont précisé nos confrères allemands.

Vidéo - Zarco : "La Yamaha Tech3 a 1000 trs/min de moins que le team d'usine" 02:53

3. Football - Coupe d'Europe : Lyon risque la suspension

Une procédure disciplinaire a été ouverte par l'UEFA contre l'Olympique Lyonnais, notamment pour "comportement raciste", "jet d'objets et utilisation d'engins pyrotechniques", après la rencontre de Ligue Europa perdue contre le CSKA Moscou jeudi dernier (2-3, aller 1-0), a annoncé lundi l'instance européenne, qui étudiera le dossier le 31 mai. L'OL risque gros puisqu'il est d'ores et déjà sous le coup d'une exclusion de toute compétition européenne avec sursis, avec période probatoire de deux ans qui avait été décidée mi-avril à la suite de graves débordements survenus en amont du match contre le Besiktas disputé en avril 2017. Selon une source interne à l'UEFA, citée par le quotidien L'Equipe, sont reprochées au public de l'OL la présence de symboles nazis dans le stade, des salutations nazies et l'agression d'un supporter de couleur.

Le parvis du Groupama Stadium avant OL - CSKA MoscouGetty Images

4. Football - Ligue 2 : Nîmes, direction L1 ?

Nîmes, vainqueur à Brest (2-0) lundi en clôture de la 30e journée de Ligue 1, affirme son statut de dauphin du leader, Reims. Après cette victoire, la formation nîmoise est toujours à 11 points de Reims, qui a dominé Lens samedi (3-1), et ne laisse pas revenir la meute des poursuivants, toujours emmenée par Ajaccio, court vainqueur (1-0) au Gazélec du derby ajaccien. Les Corses sont à quatre points. A huit journées de la fin, les Crocodiles ont toutes les cartes en main pour revenir dans l'élite 25 ans après l'avoir quittée.

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : Le centre d'entraînement de la Fiorentina va être rebaptisé du nom de Davide Astori, le défenseur et capitaine de l'équipe florentine, décédé il y a deux semaines, a annoncé le président exécutif du club Mario Cognigni.

Football – Ligue 1 : Hiroki Sakai, le défenseur latéral droit de l'Olympique de Marseille, sorti sur blessure lors de la défaite contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Vélodrome (2-3), sera absent 7 à 10 jours, a annoncé l'OM lundi dans un communiqué.

Basketball – Pro A : Le Mans a battu d'une courte tête Chalons-Reims (76-75), lundi soir en ouverture de la 24e journée de saison régulière de Pro A, ce qui lui permet de conserver sa deuxième place au classement, derrière le leader Monaco.

Rugby : L'arrière du XV d'Angleterre, Anthony Watson, blessé samedi face à l'Irlande, souffre d'une déchirure du tendon d'Achille et sera indisponible jusqu'à la fin de la saison, a annoncé lundi son club de Bath.

Football – Qualifications Euro 2019 Espoirs : Le Lyonnais Houssem Aouar ainsi que le Niçois Allan Saint-Maximin sont forfait et le milieu du PSG Christopher Nkunku a été appelé en renfort en équipe de France Espoirs pour les deux matches éliminatoires de l'Euro 2019, face au Kazakhstan et au Monténégro les 23 et 27 mars, a annoncé la FFF lundi soir.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pineau tacle Bouhanni : "Retourne au boulot, Nacer !" 00:46

Le tweet "n'essayez pas cela tout seul chez vous"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Cyclisme – Tour de Catalogne : Encore un sprint ?

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Bis repetita ? Lundi, le jeune Colombien Alvaro Hodeg a remporté au sprint la 1re étape du Tour de Catalogne, endossant du même coup le maillot blanc et vert de leader et s'affirmant comme une valeur montante parmi les spécialistes de la vitesse. Ce mardi, la deuxième étape mènera les coureurs de Mataro à Valls sur 175,6 km, avec un profil un peu similaire : une difficulté de 3e catégorie dans le final et la possibilité d'un nouveau sprint, plus ou moins massif. Cette étape sera à suivre en direct sur Eurosport.