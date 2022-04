Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Champions Cup : Toulouse file en quarts

Le Stade Toulousain a montré les crocs en Irlande du Nord. Le champion d'Europe a en effet renversé l'Ulster , s'imposant 30-23, dans les derniers instants. De quoi compenser le retard de six points pris après la défaite à Toulouse la semaine dernière. Romain Ntamack et les siens s'imposent donc 50-49 sur l'ensemble des deux matches.

2. Football – Ligue 1 : Le derby du Nord pour Lens

Troisième derby du Nord et troisième victoire des Sang et Or cette saison face au rival lillois (2-1). La formation de Franck Haise a fait le break rapidement à Pierre-Mauroy grâce à Przemyslaw Frankowski (4e) et Arnaud Kalimuendo (37e) avant que Xeka ne relance le suspense (45e+1). Mais Lens a tenu pour devancer sa victime du soir au classement et rester dans la course à l'Europe.

3. Basketball – Play-offs NBA : Warriors, Sixers, Wolves et Jazz débutent bien

Golden State et Philadelphie, costauds contre Denver (123-107) et Toronto (131-111), ont bien commencé les play-offs NBA, samedi. Fait rare, mais qui en dit long sur la profondeur du collectif des Sixers, Joel Embiid n'a été que le quatrième meilleur marqueur de son équipe (19 pts, 15 rbds), derrière James Harden (22 pts, 14 passes), Tobias Thomas (26 pts, 6 passes) et Tyrese Maxey sur un nuage (38 pts, à 14/21). Cela s'est bien passé également pour Utah et Minnesota, qui ont repris l'avantage du parquet en s'imposant à Dallas (99-93) et Memphis (130-117), Anthony Edwards crevant l'écran, pour sa première à ce stade.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Golden Games : La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, double championne olympique en titre sur la distance, a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m pour sa rentrée à Walnut (Californie).

Handball - Match amical : L'équipe de France n'a pas confirmé son carton contre l'Espagne de jeudi dernier lors de la seconde rencontre face à la Roja, : L'équipe de France n'a pas confirmé son carton contre l'Espagne de jeudi dernier lors de la seconde rencontre face à la Roja, perdue samedi soir à Chambéry (31-32).

Snooker - Championnats du monde : Tenant du titre, : Tenant du titre, Mark Selby s'est qualifié samedi soir pour les huitièmes de finale au Crucible Theatre de Sheffield, où il brigue un 5e titre mondial.

Football - Serie A : Longtemps menée sur sa pelouse de l'Allianz Stadium par Bologne ce samedi, lors de la 33e journée, : Longtemps menée sur sa pelouse de l'Allianz Stadium par Bologne ce samedi, lors de la 33e journée, la Juventus a réussi à égaliser dans le temps additionnel (1-1) grâce à Dusan Vlahovic.

Tennis - BJK Cup : Les Etats-Unis se sont qualifiées pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, en battant l'Ukraine 3 victoires à 2, samedi à Asheville (Caroline du Nord), grâce à une victoire dans le double décisif.

Le Team Werc motors event n'est pas passé loin du drame sur cette chute. Juste avant un virage Christopher Thion heurte un concurrent et explose une durite sur sa moto 212. La fuite fait glisser l'engin et le pilote passe par-dessus et manque de peu de se faire percuter par un autre concurrent.

La Suzuki de tête compte un tour d'avance sur la Yamaha n°7 et cinq rondes d'avance sur la Honda officielle n°5 après bientôt 17h de course. L'intégralité des 24 heures du Mans moto sont à suivre sur Eurosport.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Paris-Roubaix : Van der Poel pour marquer l'histoire

Mathieu van der Poel, Stefan Küng voire Filippo Ganna : ils sont plusieurs à prétendre s'imposer dans l'Enfer du Nord. Mais c'est bien le Néerlandais d'Alpecin-Fénix qui partira comme favori, alors qu'il vise un doublé après le Tour des Flandres. Cette 119e édition de la Reine des Classiques est évidemment à suivre sur Eurosport.

2. Football - Ligue 1 : Un Classique en clôture de la journée

La journée de dimanche sera chargée en Ligue 1, notamment dans la course au maintien. Mais elle se terminera par le choc entre les deux premiers du classement : un Classique qui pourrait envoyer Paris tout droit vers son dixième titre, ou voir l'OM faire une excellente opération dans la course à la deuxième place. Le match aller, en octobre dernier, s'était conclu par un nul (0-0). Dimanche, on s'attend à plus de spectacle, alors que le trio offensif parisien carbure ces dernières semaines, et que le club phocéen a du répondant.

3. Tennis - ATP Monte Carlo : Tsitsipas veut conserver son titre

Surprise de la semaine sur la terre battue monégasque, Alejandro Davidovich Fokina va disputer sa première finale sur le circuit ATP. Mais il fera face à un Stefanos Tsitsipas bien décidé à défendre son titre sur le Rocher. Le Grec s'est montré impitoyable face à Alexander Zverev en demi-finale, et s'avancera évidemment comme favori. Attention, toutefois. Car son adversaire en a essoré, des favoris…

Mais aussi… Le 8e de finale de Champions Cup entre le Racing 92 et le Stade Français (16h30), la demi-finale de FA Cup entre Chelsea et Crystal Palace (17h30), la suite des play-offs en NBA avec Miami - Atlanta (19h00) et Boston - Broooklyn (21h30), la suite des championnats du monde de snooker (à suivre sur Eurosport), la suite des 24h du Mans moto (à suivre sur Eurosport)...

