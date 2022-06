1. Basketball - NBA : Curry fait le show, Golden State égalise

Golden State et le chef Curry ont retrouvé la recette. Les Warriors sont revenus à un partout dans les Finales NBA face à Boston (107-88) grâce à une superbe performance de leur leader, auteur de 29 points en trois quart-temps. Beaucoup plus solides défensivement, les hommes de Steve Kerr ont effacé la douche froide du Game 1.

2. Rugby - Top 14 : Castres et Montpellier en demies, Toulouse et La Rochelle en barrages

L'affaire est réglée. Castres et Montpellier sont qualifiés directement pour les demi-finales de Top 14. Les Castrais ont battu Pau (26-16) alors que les Montpelliérains se sont inclinés face à Clermont (20-15) mais ont profité de la défaite de l'UBB devant Perpignan (22-15). Toulouse, qui a atomisé le BO (80-7) et La Rochelle, vainqueur du LOU (29-26), sont en barrages. Tout comme le Racing 92, sixième après avoir bataillé face à Toulon (21-16).

3. Football - Ligue des Nations : Le Portugal s'amuse, l'Espagne s'accroche

Soirée parfaite pour le Portugal. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont pris la tête du Groupe 2 de la Ligue A en s'imposant facilement à domicile face à la Suisse (4-0) avec un doublé de CR7. Dans l'autre rencontre de la soirée, la République tchèque et l'Espagne n'ont pu se départager (2-2). Gavi est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja.

Athlétisme - Ligue de diamant : La championne olympique Elaine Thompson-Herah a facilement remporté le 100m à Rabat, en 10"83. La Jamaïcaine a devancé Marie-José Ta Lou (11"04).

Hockey sur glace - NHL : Tampay Bay a réduit l'écart face à New York en finale de conférence Est en s'imposant (3-2) grâce à un but d'Ondrej Palat à 41 secondes de la sirène. Le Lightning est mené 2-1 dans la série.

Indycar - Grand Prix de Détroit : Will Power (Penske) a remporté la 7e épreuve de la saison et pris la tête du général. Simon Pagenaud s'est classé 9e, Romain Grosjean 17e.

C'était le grand moment du week-end. Une petite page d'histoire. Dimanche, Rafael Nadal a soulevé sa 14e Coupe des Mousquetaires sur le court Philippe-Chatrier. Avec beaucoup d'émotion.

Nadal est-il définitivement le GOAT ? Quel avenir pour l'Espagnol ? Nos journalistes tentent de répondre à ces questions dans le dernier épisode de Dip Impact de cette quinzaine à Roland-Garros.

1. Football - Ligue des nations : Séance de rattrapage… et d'essayages pour les Bleus ?

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Une étape accidentée au programme

Wout van Aert a prévenu. Après avoir endossé le maillot jaune de leader à l'issue de sa victoire au sprint sur la première étape, le Belge a assuré vouloir garder sa tunique "le plus longtemps possible" . Ce devrait tout à fait être dans ses cordes ce lundi, lors d'un nouveau parcours accidenté entre Saint-Péray et Brives-Charensac, avec 3000 mètres de dénivelé positif. A suivre sur