Alors que les premières années de l’enfance puis celles de l’adolescence sont déterminantes dans l’apprentissage de la vie en société, une pratique physique et sportive adaptée aux différents stades du développement des jeunes contribue à leur épanouissement et à leur équilibre. Quelles sont les activités physiques et sportives à privilégier en fonction de l’âge des enfants et des adolescents, afin de les accompagner dans leur développement physique, social et cognitif ? Quelle est la contribution de l’activité physique et sportive pratiquée par les enfants et les adolescents dans leur appropriation des objectifs de développement durable ? De quelle façon y intégrer davantage la sensibilisation aux enjeux de sécurité et de protection de l’environnement ? Quels sont les leviers d’actions au niveau européen ?

Autant de questions qui seront abordées au cours de la conférence ministérielle qui se tiendra les 7 et 8 février 2022, au siège de l’UNESCO à Paris, dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union Européenne. Experts, acteurs et décideurs échangeront autour des bonnes pratiques et du rôle de l’activité physique et sportive dans les différentes phases du développement de l’enfant en termes de santé, d’intégrité et d’éducation au développement durable. L’objectif ? Faire de ce temps de réflexion collective un tremplin pour le développement de politiques publiques européennes efficaces en la matière.

La conférence sera animée par :

Julian Jappert, Directeur du think thank européen Sport et Citoyenneté,

Géraldine Pons, Directrice d’Eurosport France,

David Bernard-Bret, Directeur Senior Marketing d’Eurosport – Discovery Sports

