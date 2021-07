Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Suns décrochent leur 3e finale NBA

Les Phoenix Suns se sont qualifiés mercredi pour leur 3e finale NBA en allant battre chez eux les Los Angeles Clippers 130 à 103, dans le match N.6 des finales de conférence Ouest. La franchise de l'Arizona aura l'occasion de décrocher le premier titre de son histoire, mais devra pour cela venir à bout soit des Milwaukee Bucks, soit des Atlanta Hawks, actuellement à égalité deux victoires partout dans leur série. Phoenix peut remercier Chris Paul qui, avec 41 points et 67% de réussite au tir

Omnisport Tableau des quarts, Atlanta égalise, Humbert-Kyrgios suspendu et chrono : l'actu sur un plateau HIER À 04:53

2. Tennis – Wimbledon : Murray se sort d’un match fou

Andy Murray a livré une grande bataille pour renverser Oscar Otte dans un thriller de cinq sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2) mercredi soir sur le Centre Court. Mené deux manches à une et entamé physiquement, l'ancien N.1 mondial a retrouvé la rage des plus grands jours pour s'en sortir. Il affrontera le Canadien Denis Shapovalov au 3e tour.

Andy Murray Crédit: Getty Images

3. Football – Transferts : Achraf Hakimi à Paris aujourd’hui ?

Beppe Marotta, dirigeant de l'Inter Milan, a confirmé mercredi le transfert du latéral du club italien Achraf Hakimi vers le Paris Saint-Germain . La transaction devrait se conclure dans la journée et le club francilien va dépenser une petite fortune pour renforcer le couloir droit de sa défense.

On a aussi retenu pour vous

Jeux olympiques : Au vu de la progression du Covid-19 au Japon, le gouvernement japonais réfléchirait à étendre les mesures d'état d'urgence sanitaire à Tokyo et dans trois préfectures adjacentes, rapporte le Japan Times.

Athlétisme : A 18 ans seulement, la Namibienne Christine Mboma a réalisé une course impressionnante sur 400m à Bydgoszcz : en 48"54, elle a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année, et la 7e de l'histoire.

Football - Transferts : Tottenham tient enfin son nouvel entraîneur. Il s'agit de Nuno Espirito Santo, l'ancien coach de Wolverhampton. Le Portugais s'est engagé jusqu'en 2023 avec les Spurs.

Nuno Espirito Santo Crédit: Getty Images

Basketball - NBA : D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Giannis Antetokounmpo ne souffre pas de "dommage structurel" après sa blessure au genou gauche lors du game 4 de la finale de la conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks.

La vidéo de rattrapage : le résumé de la 5e étape du Tour

Alaphilippe trop juste, Pogacar juste trop fort, van der Poel juste à temps : le résumé du chrono

Les podcasts du jour

Poulain Raffûte avec Alexandre Ruiz, d'arbitre à entraîneur : "ça va surprendre mais c'est un choix profond en moi"

FC Stream Team : Le vrai bilan des Bleus, champions du monde au Qatar ? Nos coups de cœur et nos coups de griffe

Les Grands Récits : De l'or à la mort, le glorieux et tragique destin de John Akii-Bua

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : attention aux bordures sur la 6 étape

Après le festival de Tadej Pogacar lors du contre-la-montre entre Changé et Laval mercredi, la 6 étape présentera peu de difficultés sur les 160km qui relieront Tours à Châteauroux. Mais elle ne sera pas sans risque. A partir de Valençay, et encore plus à partir de Levroux à 24km de l’arrivée, le peloton évoluera sur des routes très exposées où il ne serait pas surprenant de voir le vent souffler fort. Les bordures seront attendues du côté des favoris mais certains pourraient se faire piéger, à l’image de ce qu’il s’était passé à Lavaur l’an passé. Départ à 14h05.

Le profil de la 6e étape : C'est court, c'est plat, mais gare au vent

2. Tennis - Wimbledon : Un Federer-Gasquet à suivre de près

En difficulté face à Adrian Mannarino au premier tour, avant l'abandon du Français, Roger Federer, tête de série N.6, croise la route d'un autre tricolore : Richard Gasquet, qui avait dominé Sugita en quatre manches au premier tour. Le Tricolore, très heureux de retrouver "Roger" sur le gazon londonien, ira sur le court "pour gagner" mais n’est, comme le Suisse, pas au top physiquement. Outre Gasquet, cinq Français sont à suivre : Monfils, Chardy, Bonzi, Burel et Cornet.

Avec AFP

Omnisport Henriques élue présidente du CNOSF HIER À 10:23