Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Super Ligue : La Juventus, le Real et le Barça exclus de la C1 ?

Cadena SER, ces trois entités pourraient être lourdement sanctionnées financièrement… mais aussi purement et simplement exclues de la prochaine édition de la C1. L'UEFA contre-attaque encore. Plusieurs semaines après la tentative (ratée) de création d'une Super Ligue, l'instance européenne a répliqué en annonçant l'ouverture d'une procédure disciplinaire visant les trois clubs les plus impliqués dans le projet, à savoir la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon la, ces trois entités pourraient être lourdement sanctionnées financièrement… mais aussi purement et simplement exclues de la prochaine édition de la C1.

Calamiteux Pérez, "Judas" Agnelli : Super Ligue, super naufrage

2. Basketball - NBA : Les Nets concassent Boston, les Lakers réagissent

Nouveau festival offensif pour les Nets. Brooklyn a écrasé Boston (130-108) pour mener deux victoires à rien dans sa série du 1er tour des play-offs. Bouillant, Joe Harris a shooté à 7/10 à trois points. Kevin Durant a fini meilleur marqueur (26 pts) et s'est démené dans tous les compartiments (8 rbds, 5 passes, 4 contres). Les deux autres membres du "Big 3", James Harden (20 pts, 6 passes) et Kyrie Irving (15 pts, 6 passes), certes légèrement moins en vue, ont tout de même contribué, démontrant que la force de frappe des Nets est bel et bien collective.

Emmenés par Anthony Davis (34 pts, 10 rbds, 7 passes), les Lakers ont égalisé à 1-1 en battant les Suns (102-109). Dallas a battu les Clippers (121-127) malgré un grand Kahwi (41 pts, 6 rbds, 4 passes).

3. Rugby - Top 14 : L'UBB s'est bien amusée face à Montpellier

Pas de surprise. Face à une équipe montpelliéraine largement remaniée, Bordeaux-Bègles s'est promené en match en retard de la 22e journée (57-9) . L'UBB a inscrit pas moins de huit essais. Avec le bonus offensif, les Girondins ont fait un grand pas vers la qualification pour la phase finale. Les hommes de Christophe Urios n'ont besoin que d'un point pour l'assurer.

Football - Ligue 1 : Dans un communiqué diffusé sur le site officiel du club, le président du LOSC Olivier Létang a dit "respecter la décision" de Christophe Galtier, qui a choisi de quitter le Nord. Pour Lyon ou pour Nice.

Tennis - Roland-Garros : Evan Furness, vainqueur d'un autre Français, Timo Legoût (6-2, 6-1) est le seul des sept joueurs tricolores engagés mardi à avoir passé le premier tour des qualifications pour le tournoi.

Di Pasquale: "Arthur Fils était dans les radars de la FFT depuis un moment"

Tennis - WTA Strasbourg : Touchée à la hanche, Alizé Cornet a dû abandonner lors de son match du deuxième tour face à Magda Linette (7-6, 3-0). De quoi mettre un point d'interrogation sur sa participation à Roland-Garros.

Le podcast à (ré)écouter

C'est le grand retour d'Echange ! Et avec Roland-Garros qui arrive, il fallait marquer le coup en cette année 2021. Le micro d'Antoine Benneteau a donc été tendu à Guy Forget, directeur du tournoi majeur parisien, ancien capitaine de Coupe Davis et... ancien N.4 mondial, c'était il y a 30 ans.

La vidéo de rattrapage

Dans les Fous du Volant, Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud ont évoqué la particulière fin de séance de qualification du Grand Prix de Monaco, ce week-end. Poleman (qui a dû déclarer forfait dimanche), Charles Leclerc a fait une faute qui a pénalisé certains de ses adversaires. Voici comment éviter cela selon eux. Retrouvez l'émission complète en podcast

L'imbroglio Leclerc lors de la qualification à Monaco aurait pu être évité avec une "super pole"

Les tweets : Les Lyonnais défendent Juni

La sortie médiatique de Rudi Garcia a vite fait réagir son président Jean-Michel Aulas…

…mais aussi certains de ses anciens joueurs, comme Bruno Guimaraes.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Italie : Ça va encore grimper !

Le peloton a dû bien profiter de la journée de repos. Car ce mercredi, c'est un nouveau menu copieux qui l'attend sur la 17e étape du Giro, avec trois difficultés dont deux grosses ascensions, à Passo di San Valentino (14,8 km à 7,8%) et à Sega di Ala (11,2 km à 9,8%). De quoi permettre, peut-être, à Egan Bernal d'assommer une nouvelle fois la concurrence. Et à Romain Bardet de se rapprocher du podium. A suivre sur Eurosport.

Le profil de la 17e étape : Deux ascensions pour un finish terrible à Sega di Ala

2. Football - Ligue Europa : Opposition de style en finale

D'un côté, un mastodonte européen, historiquement plus habitué à la C1 qu'à la C3. De l'autre, un outsider espagnol, dont l'entraîneur est le grand spécialiste de la compétition. Voilà l'affiche de la finale de Ligue Europa disputée ce mercredi soir (21h00) entre le Villarreal d'Unai Emery et Manchester United, à Gdansk.

Unai Emery (Villarreal) Crédit: Getty Images

3. Tennis : Des Français sur tous les courts

Si vous aimez le tennis, vous pourrez avoir les yeux à Parme pour suivre Richard Gasquet et Benoît Paire, respectivement opposés à Pedro Martinez et Jaume Munar. Gaël Monfils (face à Roberto Carballés) et Jérémy Chardy (contre Dusan Lajovic), eux, disputent leur deuxième tour à Belgrade. Harmony Tan, Clara Burel et Caroline Garcia sont à suivre à Strasbourg. La première affronte Arantxa Rus, la deuxième Ekaterina Alexandrova et la troisième, Barbora Krejcikova.

Roger Federer (Visuel par Quentin Guichard) Crédit: Eurosport

