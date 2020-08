Surprise lyonnaise, Evenepoel, NBA, Ligue Europa, Formule 1 : le plateau du jour

Ce dimanche 16 août s'annonce encore comme une belle journée pour les amateurs de sports. Au lendemain de la victoire incroyable de l'OL sur Manchester City, c'est la Ligue Europa, avec la première demi-finale entre Séville et Manchester United qui revient. Mais avant cela, il y en aura pour tous les goûts : du cyclisme, de la Formule 1 ou encore du MotoGP. Tout est dans votre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : L'Olympique Lyonnais créé la surprise et rejoint le Bayern en quart

Peu de monde voyait l'Olympique Lyonnais à ce stade de la compétition. Déjà étincelant pour sortir la Juventus en huitième de finale, les hommes de Rudi Garcia ont une nouvelle fois sortie une prestation XXL pour venir à bout de Manchester City, samedi à Lisbonne (3-1). Emmenés par un incroyable Cornet et un Houssem Aouar en mode patron les joueurs de l'OL rejoignent pour la première fois depuis 10 ans le dernier carré de la compétition. Comme en 2010 ils retrouveront le Bayern pour une place en finale.

Houssem Aouar (Lyon) Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Portland arrache son billet pour les play-offs

Portland a souffert, mais s'est qualifié pour le 1er tour des play-offs NBA où il défiera les Lakers, après sa victoire en barrage (126-122) contre Memphis, arrachée notamment grâce aux paniers décisifs de CJ McCollum dans le money-time, samedi à Disney World.

3. Cyclisme - Tour de Lombardie : Fracture du bassin pour Evenepoel

On craignait le pire pour Remco Evenepoel après sa chute impressionnante. Les images faisaient froid dans le dos. Le prodige belge, passé par dessus un parapet, souffre d'une fracture du bassin. Le communiqué de la Deceuninck-Quick Step évoque également une contusion au poumon droit pour le coureur. Il rentrera en Belgique dimanche.

Du côté de la course c'est Jakob Fuglsang qui a rajouté un Monument à son palmarès.

Et aussi

Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Pris dans une chute samedi sur la 4e étape, Primoz Roglic n'est pas sûr d'être au départ de l'ultime étape ce dimanche autour de Megève. Selon Grischa Niermann, interrogé par Nos, le Slovène ressent des douleurs et pourrait décider de ne pas s'élancer, à moins de deux semaines désormais du Tour de France.

Rugby - Premiership : Les Saracens, déjà relégués en deuxième division la saison prochaine, ont chuté face aux Bristol Bears (16-12). Malgré une fin de matchs où les Londoniens ont poussés pour arracher la victoire.

Indycar - 500 miles d'Indianapolis : Simon Pagenaud devra batailler pour défendre son titre le 23 août : en manque de vitesse sur sa Chevrolet Penske, il n'a réalisé que le 25e chrono des qualifications et partira de la 9e ligne, juste devant Fernando Alonso (McLaren). Le Français et l'Espagnol ne prendront donc pas part au "Fast 9", qui départagera dimanche les neuf pilotes les plus rapides de ce samedi, parmi lesquels Marco Andretti qui a bouclé ses quatre meilleurs tours à 371,758 km/h de moyenne.

Tennis - WTA Lexington : L'Américaine Jennifer Brady a écarté sa compatriote Coco Gauff samedi en demi-finales du tournoi WTA de Lexington (Kentucky) 6-2, 6-4 et affrontera en finale la Suissesse Jil Teichmann.

Foot féminin - Amical : L'Olympique lyonnais, champion de France et d'Europe, a battu la Juventus Turin 3 à 0 samedi au Groupama Stadium de Décines-Charpieu en match amical comptant pour le Tournoi de Lyon de football féminin.

Football - Mercato : Messi qui souhaite rejoindre Miami, Pochettino cible numéro 1 du Barça, Perisic désiré par Conte ou encore Corchia de retour en France : tout est dans notre bulletin mercato du samedi 15 août.

La vidéo de rattrapage

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue Europa : Premier choc des demies

Le FC Séville affronte ce dimanche Manchester United, à Cologne à partir de 21h, pour une place en finale de la compétition. Une belle affiche, entre deux équipes joueuses, qui promet du spectacle. Demain c'est l'Inter Milan et le Chakhtar Donetsk qui s'affrontent dans la deuxième demi-finale.

2. Formule 1 - GP d'Espagne : Vers un nouveau duel Mercedes-Verstappen ?

Après avoir décroché sa 92e pole en carrière, Lewis Hamilton (Mercedes) partira en tête du Grand Prix d'Espagne ce dimanche (15h10) devant son coéquipier Valtteri Bottas. Max Verstappen a une nouvelle fois été le meilleur des "autres" et tentera encore et toujours de venir bousculer l'insolente domination des Mercedes.

3. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Du suspense jusqu'au bout

Pour cette dernière étape, les coureurs auront le droit à un enchainement de montées et de descentes sur une boucle de 153 kilomètres de Megève à Megève. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), grand favori et leader de la course, s'il prend le départ ce dimanche (voir plus haut) a toutes les cartes en main pour décrocher la victoire. Mais ses rivaux, à commencer par le Français Thibaut Pinot, pourraient profiter de cette dernière étape pour le bousculer. Départ de la course à 12h20.

4. Moto - Grand Prix d'Autriche : Vinales et Quartararo vont de nouveau pouvoir s'affronter

Maverick Viñales (Yamaha Factory), deuxième du championnat, s'élancera en pole position du GP d'Autriche ce dimanche (14h) sur le circuit de Spielberg. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), toujours leader du championnat, a lui signé la troisième place des qualifications. De quoi offrir une nouvelle bataille intéressante entre les deux hommes en Autriche.

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) lors de la 3e séance d'essais libres du GP d'Autriche, à Spielberg - 15/08/2020 Crédit: Getty Images

