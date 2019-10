Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. F1 - GP du Japon : Vettel en pole, puis en difficulté

Sebastian Vettel (Ferrari) a pris la pole position du GP de Suzuka dans la nuit, devant son coéquipier Charles Leclerc et le duo Mercedes Bottas - Hamilton. L'Allemand a signé le record du circuit (1'27"064), pour offrir à la Scuderia sa 5e pole consécutive. Seulement, au départ de la course à 7h10, Vettel s'est complètement manqué, et Bottas a pris la tête. Max Verstappen, lui, a fini par abandonner après une collision avec Charles Leclerc au premier virage.

2. Foot - Qualifications Euro : l'Italie qualifiée, l'Espagne retardée

Après la Belgique, l'Italie est la deuxième équipe qualifiée pour l'Euro 2020. La Squadra Azzura, en vert samedi soir, a battu la Grèce grâce à des buts de Jorginho et Bernardeschi (2-0) et sera bien présente en 2020, deux ans après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial en Russie. L'Espagne, elle, devra attendre pour valider son ticket : la Roja a été tenue en échec par la Norvège, après une boulette de son gardien Kepa (1-1).

3. Rugby - Top 14 : le LOU toujours invaincu

Efficace sans être brillant, le LOU a maîtrisé Pau vendredi soir lors de la 7e journée (27-8) et reste leader invaincu du Top 14. Lyon a toutefois manqué le bonus offensif. Dans les autres matches de la soirée, le Racing 92 a été tenu en échec par Agen (27-27), et Bayonne a battu Montpellier à domicile d'une courte marge (28-24).

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Coupe du monde : La rencontre entre la Namibie et le Canada a été annulée en raison du typhon qui menace le Japon. En revanche, Japon - Écosse (12h45) se disputera bien à Yokohama.

Gymnastique - Mondiaux : Trois ans après sa grave blessure au Jeux de Rio, Samir Aït-Saïd s'est paré de bronze samedi aux anneaux et a validé son ticket pour les JO 2020, à Tokyo.

Tennis - WTA : Tatiana Golovin, de retour sur le circuit samedi à Luxembourg après une retraite de onze ans, s'est inclinée face à Kaja Juvan en deux sets au 1er tour des qualifications.

Foot - Bleus : D'après L'Equipe, une prolongation de contrat devrait être proposée au sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en cas de qualification pour l'Euro 2020.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters Shanghai / WTA Linz : le triomphe de la jeunesse ?

Dès 10h30, Daniil Medvedev et Alexander Zverev s'affrontent à Shanghai dans une finale au look next-gen, après avoir chacun battu des cadors du circuit. Mais l'exploit du jour pourrait bien être réalisé à Linz, où Cori Gauff peut s'offrir le premier titre de sa carrière à 15 ans (!), à condition de battre Jelena Ostapenko (à partir de 14h).

2. Rugby - Coupe du monde : le dernier ticket pour les quarts en jeu

Après deux rencontres au moindre enjeu - États-Unis - Tonga (7h45) et pays de Galles - Uruguay (10h15) -, le dernier ticket pour les quarts de finale se disputera entre le Japon et l'Écosse à partir de 12h45, à Yokohama. L'une des rencontres les plus attendues du premier tour, longtemps incertaine en raison du typhon Hagibis qui traverse le Japon, se disputera bien.

3. Cyclisme - Paris-Tours : qui pour succéder à Kragh Andersen ?

La 113e édition de Paris-Tours s'élance ce dimanche, à partir de 12h. La course à la succession de Soren Kragh Andersen, vainqueur l'an passé, est lancée au milieu d'une polémique sur le parcours : de nombreux coureurs ont critiqué le maintien des chemins de vigne sur le parcours, et l'équipe Deceuninck-Quick Step ne sera pas présente pour cette raison.