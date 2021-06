Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2020 : L'Ukraine se qualifie au bout du suspense et complète le tableau des quarts

Encore une soirée riche en suspense. Au bout du bout de la prolongation, et alors que les deux équipes semblaient à court d'idée, l'Ukraine a battu la Suède (2-1, a.p.) ce mardi soir, en huitième de finale. C'est Artem Dovbyk, qui n'avait jamais marqué pour sa sélection, qui a offert la qualification aux hommes d'Andriy Shevchenko. Ils affronteront l'Angleterre en quarts.

2. Basketball - NBA : Atlanta égalise contre Milwaukee, Giannis se blesse au genou

Privés de Trae Young mais emmenés par un bon Lou Williams, les Hawks d'Atlanta ont facilement remporté 110-88 le Game 4 des finales de conférence Est NBA mardi, face à Milwaukee. Les Bucks ont dû finir sans leur superstar Giannis Antetokounmpo, sortie blessé au genou. Pendant le match, les Bucks avaient annoncé sur Twitter que le meilleur joueur NBA en 2019 et en 2020 ne reviendrait pas en jeu à cause d'une "hyper-extension du genou gauche"...

3. Tennis - Wimbledon : Humbert-Kyrgios interrompu dans le cinquième set par le couvre feu

Ugo Humbert devra revenir mercredi. Alors qu'il menait bien sa barque face à Nick Kyrgios, lors d'une rencontre décousue, mais fort plaisante (4-6, 6-4, 6-3,1-6, 3-3), le Français a été coupé dans son élan, dans le 5e set à 3-3, par le juge-arbitre, venu siffler la fin de la récréation, couvre-feu oblige. Les deux hommes reviendront sur le court n°1 en deuxième rotation pour finir.

Nous avons aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques : Certaines parties du relais de la flamme olympique dans la ville hôte Tokyo ne se dérouleront pas sur la voie publique en raison de craintes liées au coronavirus à l'approche des Jeux (23 juillet-8 août), ont annoncé mercredi les autorités locales.

Football - Transferts : Le PSG est bien intéressé par Sergio Ramos, selon les informations de L'Equipe. Le défenseur espagnol est libre de tout contrat.

Tennis - Wimbledon : Un peu plus d'une heure après le retrait d'Adrian Mannarino face à Roger Federer, c'est Serena Williams qui a été contrainte à l'abandon lors de son match du 1er tour. Opposée à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich sur le Centre Court, l'Américaine a renoncé à 3-3 lors du 1er set. Elle a terminé cette rencontre en larmes.

Le tableau complet de l'Euro

Pour celles et ceux qui auraient loupé la 4e étape Tour, en voici le résumé

Protestation, échappée presque victorieuse et résurrection : Le résumé de la 4e étape

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Place à la 5e étape et un chrono très attendu

Voir un contre-la-montre aussi long en première semaine n’était plus arrivé depuis 2012 mais ce chrono mayennais est beaucoup plus court. Avec 27,2 kilomètres au programme, il devrait créer les premiers écarts entre les favoris. Si la première partie est plutôt vallonnée, les gros rouleurs devraient malgré tout être avantagés. Le premier coureur à s'élancer sera Amund Grondahl Jansen, à 12h15, tandis que le maillot jaune Mathieu van der Poel partira en dernier, à 16h50. Suivez le Tour de France sur les antennes d'Eurosport et sur Eurosport.fr.

Le profil de la 5e étape : 27km de chrono pour un premier grand rendez-vous

2. Tennis - Wimbledon : Journée chargée, Djokovic et Murray de retour sur le Centre Court

Andy Murray, ancien numéro 1 mondial, et Novak Djokovic, actuel leader à l'ATP, auront les faveurs du Centre Court ce mercredi, comme Aryna Sabalenka. Il y aura quantité de Français sur les autres courts, entre ceux qui ont vu leur match reporté ou annulé mardi (Humbert, Tsonga, Monfils, Cornet, Burel, Pouille), et les autres au programme.

