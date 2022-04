Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris remporte un classique décevant

À l'issue un match sans rythme et sans passion, marqué par les multiples interventions du VAR, le PSG a battu l'OM ce dimanche (2-1) en clôture de la 32e journée de L1. Neymar (11e) et Mbappé (50e), sur penalty, ont scellé le sort d'un match relancé par l'égalisation provisoire de Caleta-Car (30e). Paris, plus que jamais proche de son 10e titre de champion, compte 15 points d'avance.

Le Var a-t-il faussé le résultat ? "Oui, l'OM peut se sentir lésé"

2. Basketball - Payoff : Tatum clutch comme jamais, les Hawks plumés, les Suns et les Bucks se font respecter

C'était absolument phénoménal. Les Boston Celtics ont réussi à renverser les Brooklyn Nets (115-114) sur leur parquet du TD Garden, dimanche, lors du match 1 du premier tour des playoffs NBA 2022. Longtemps Menés dans le quatrième quart-temps, les joueurs de Boston ont réussi à arracher la victoire au buzzer sur un dernier panier de Jayson Tatum. Plus tôt dans la soirée, Miami, finaliste en 2020, a donné une leçon de basket (115-91) aux Hawks. Le Heat a été fidèle à lui-même, rude défensivement, étouffant Trae Young, incapable de peser dans le match (8 pts). Dans la nuit, les favoris ont fait honneur à leur rang. Les Milwaukee Bucks ont dominé les Chicago Bulls (93-86) et les Phoenix Suns ont tranquillement disposé des Pelicans (110-99) avec un Chris Paul des grands soirs (30 pts, 7 rebonds, 10 passes).

3. Football - Liga : Une nouvelle soirée folle pour Benzema et le Real

Incroyable Real Madrid. Et exceptionnel Karim Benzema. Mené 2-0 par Séville au Pizjuan à la pause, le Real Madrid est parvenu à renverser son adversaire et remporter un superbe match (2-3), dimanche soir, lors de la 32e journée. Alors que Rodrygo (49e) et Nacho (82e) avaient remis le Real à hauteur, Karim Benzema a encore surgi dans le temps additionnel pour donner la victoire (90e+1) ! Il en profite pour devenir le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real (217 buts), devant Alfredo Di Stéfano (216 buts).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Au soir d'un large succès face à Bordeaux (6-1), Jean-Michel Aulas a affirmé que Peter Bosz restera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine, selon Prime Video. Il a aussi évoqué des incidents intervenus avant la rencontre et nécessitant selon lui de "réconforter" ses joueurs.

Football - Coupe des Pays-Bas : Le PSV Eindhoven a bien rebondi après son élimination de la Ligue Europa. Il a renversé l'Ajax Amsterdam (2-1) et s'est offert la Coupe des Pays-Bas, une décennie après son dernier titre dans la compétition.

Snooker - Championnat du monde : Deux 16e de finale ont rendu leur verdict. Jackson Page a pris l'ascendant sur Barry Hawkins (10-7) et, sans surprise, Stephen Maguire a disposé de Shaun Murphy (10-8).

Handball - Qualif Mondial : Le Portugal, l'Allemagne et la Croatie ont décroché un ticket pour le Mondial 2023. La Slovénie, éliminée par la Serbie, ne goûtera pas à la compétition.

Cyclisme - Liège-Bastogne-Liège : Wout Van Aert sera de la partie. Alors que la course n'était pas dans son programme, le Belge veut surfer sur sa bonne forme ressentie sur le Paris-Roubaix.

Van Baarle sacré, Van Aert frustré, Van der Poel trop juste : le résumé d'une édition de feu

Escrime, Fleuret - Mondial : Réunis dimanche pour disputer la Coupe du monde à Belgrade, les fleurettistes tricolores ont fait chou blanc. Pauline Ravier et Alexandre Ediri ont échoué en huitièmes.

La vidéo de rattrapage

"Cette fois, Neymar est bien de retour : "Il ne fallait pas l'enterrer"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Serie A : Choc de haut de tableau en Italie

La Roma de Mourinho, qui ne désespère pas accrocher une quatrième place synonyme de qualification en Ligue des champions (6 points de retard sur la Juve), se déplace à Naples (19h). Les hommes de Spalletti, pas vraiment sereins à domicile, ont besoin de points pour solidifier leur place de troisième.

2. Football - Liga : Barcelone pour rebondir

Après la cuisante défaite à domicile contre Francfort et son élimination prématurée de la Ligue Europa, le Barça reçoit Cadix (21h). Une opportunité pour relancer la machine et surtout un match à ne pas perdre. Séville et l'Atlético, troisième et quatrième, sont à égalité de points avec les Blaugranas et lorgnent la place de dauphin du Real.

3. Basketball - NBA : Philadelphie, Utah et Golden State pour enchaîner

Trois séries vont voir leur second match se jouer la nuit prochaine. Les Sixers d'Embiid et Harden ont remporté leur premier match à domicile et vont tenter de faire le break face à Toronto (4h). Même histoire pour les Warriors qui vont vouloir doubler la mise face aux Nuggets (1h30). Tandis que le Jazz de Rudy Gobert, qui a déjà remporté son premier match sur le parquet des Maverick peut se mettre dans de très bonnes disposition en gagnant de nouveau à l'extérieur (2h30).

4. Tennis - ATP Barcelone : Coup d'envoi du tournoi et entrée en piste des Français

Les première balles du tour du tournoi de Barcelone seront tapées ce lundi. À cette occasion, quatre Français entreront en piste. Benoît Paire sera face à Soonwoo Kwon (11h), Adrian Mannarino jouera Egor Gerasimov (12h30), Hugo Grenier tentera sa chance contre Mackenzie McDonald (14h) et Arthur Rinderknech affrontera Jaume Munar (14).

5. Cyclisme - Tour des Alpes : Pinot, Froome, Bardet et compagnie à l'assaut des sommets

Quelques beaux noms sont réunis pour le top départ du Tour des Alpes ce lundi. Thibaut Pinot, Christopher Froome, Miguel Angel Lopez, Romain Bardet... De quoi offrir une belle première étape entre Cles et Primiero/San Martino di Castrozza (160,9 km).

