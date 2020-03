Tennis sur pause, fin de contrat, un marathon en confinement : le plateau du jour

C'est un changement sémantique qui ne saute pas aux yeux, même si les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué ce matin : durant les semaines à venir et avec l'espoir que cela dure le moins longtemps possible "L'actu sur un plateau" va laisser sa place au "Plateau du jour". Parce que, vous le savez aussi bien que nous, l'actualité sportive a mis la flèche et le monde tourne désormais autour d'enjeux qui dépassent de très loin les terrains de sport.

Néanmoins, la mission d'Eurosport reste la même : vous informer au quotidien en vous offrant les contenus les plus pertinents, vous divertir et égayer vos journées, également, dans la mesure du possible. C'est l'objectif que s'est donné l'ensemble de la rédaction.

Le Plateau, à partir de ce jour, en sera l'un des relais. Vous y trouverez, comme toujours, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du sport mais aussi, et surtout, ce que les membres de la rédaction vous concoctent : Articles, vidéos, dossiers, longs formats et rendez-vous interactifs. Tout ce qui est en notre maigre pouvoir pour vous encourager à rester chez vous et prendre soin de vos proches et de votre santé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis : Les circuits ATP et WTA sur pause, au moins jusqu'au 7 juin

Il n'y aura pas de saison de terre battue cette année. L'ATP et la WTA ont annoncé, dans un communiqué commun, prolonger la suspension de la saison jusqu'au 7 juin en raison de la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, les classements mondiaux masculin et féminin sont gelés. Joueurs et joueuses ne perdront donc pas de points.

2. WEC - 24h du Mans : La course ne fait pas exception et est reportée en septembre

Ce n'est pas une surprise et la mythique course n'a pas échappé aux bouleversement liés à la pandémie du coronavirus. Les 24 Heures du Mans, finale du Championnat du monde d'endurance (WEC), n'aura pas lieu les 13 et 14 juin. Les organisateurs ont annoncés qu'ils reportaient la course les 19 et 20 septembre prochain.

Mais aussi

Football : La confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé mercredi qu'elle prolongeait jusqu'au 5 mai la suspension de la Copa Libertadores, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Football - Ligue 1 : Président du Stade Rennais de 2010 à 2012, Patrick Le Lay est décédé ce mercredi à l'âge de 77 ans. Figure emblématique de la télévision française, il a notamment été le patron de TF1 entre 1988 et 2008.

Football - Transferts : Icardi qui voudrait rentrer en Italie, Pjanic sur les tablettes du PSG ou encore Bale poussé vers la sortie par le Real Madrid. Si le sport s'est mis sur pause depuis une semaine, le monde du mercato continu de tourner à plein régime. Voici notre bulletin mercato.

Football - Ligue 1 : Le cabinet d'étude KPMG a tenté de chiffrer les pertes qu'engendrerait un arrêt définitif des championnats. Elles seraient colossales. Pour la L1 comme pour les autres compétitions majeures.

Rugby : La presse écossaise a révélé ce mercredi que la première victime du coronavirus sur le sol écossais était un supporter français, qui s'était rendu à Edimbourg pour assister au match Ecosse – France le dimanche 8 mars.

Et encore...

Dans la banlieue de Toulouse, Elisha Nochomovitz a tenté le pari fou de finir un marathon… sur son balcon, long de sept mètres. Un défi réussi en 6h et 48 minutes. Une belle initiative en période de confinement.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Sans Euro, Mbappé a-t-il plus de chances d'aller aux JO ? 05:08

Le podcast du jour

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football : La date du 30 juin comme deadline pour la fin de saison ?

Les reports de l'ensemble des compétitions et l'incertitude liée au timing d'une éventuelle reprise posent fatalement la question des joueurs qui seront en fin de contrat au 30 juin. Ils sont, comme tous, dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Mais leurs perspectives, selon les cas, ne sont d'ores et déjà pas les mêmes.

2. Tennis : Enchainement XXL pour les joueur en cas de reprise : une bonne idée ?

Si la planète tennis s’est arrêtée, la reprise promet d’être chargée avec le report de Roland-Garros le 20 septembre prochain. En admettant que les conditions sanitaires le permettent, trois tournois du Grand Chelem s’enchaîneront cet été. Le défi à relever sur le plan physique pour les joueurs semble immense.

3. Rugby : Un jour, une histoire

Il y a trente-six ans, l’Australie signait un Grand Chelem retentissant chez les Home Unions. C’est le début d’une vague de succès qui dure encore aujourd’hui. Bob Dwyer avait préparé le terrain, l’ineffable Alan Jones apporta le plus qui fait la différence. Rugbyrama vous propose de vous replonger dans cette belle histoire.

Pour finir : le quizz du jour

Il y a 25 ans, Michael Jordan troquait son gant de baseball pour revenir sur les parquets de NBA. Eurosport en profite donc pour tester vos connaissances sur "His Airness". À vous de jouer !