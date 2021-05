Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Paris, touché coulé

Finaliste de la C1 l’an passé, le PSG s’arrête au stade des demi-finales cette année. Les Parisiens se sont inclinés ce mardi soir sur la pelouse de Manchester City (2-0) , après avoir été déjà battus à l’aller (1-2). Ils ont terminé la rencontre à dix, comme il y a une semaine au Parc des Princes. C’est Angel Di Maria qui a été exclu, alors qu’il y avait déjà 2-0 pour les Skyblues.

"Aucun tir cadré, émotions mal maitrisées : Paris ne peut pas avoir de regrets"

Kylian Mbappé, quant à lui, n’a pas joué , blessé au mollet droit. La quête d’un premier sacre au plus haut niveau continental s’achève pour cette saison sur une tonne de frustration, côté PSG. Tandis que Manchester City, qui poursuit le même but, a pu compter sur un doublé de Riyad Mahrez (auteur de trois des quatre buts des siens sur la double confrontation), et découvrira la finale de la C1.

"De Bruyne a montré à Neymar tout ce qu'il lui manquait"

2. Tennis - Masters Madrid : Thiem, retour convaincant

On ne l’avait plus vu sur le circuit depuis mars et une défaite d’entrée face à Lloyd Harris à Dubaï. Il est bien de retour, et Marcos Giron l’a senti passer. Dominic Thiem n’a pas eu trop de mal à se remettre en route, mardi en fin de journée à Madrid, s’imposant 6-1, 6-3 . Il affrontera Alex de Minaur dans le cadre des huitièmes de finale.

Thiem n'a pas perdu la main : le résumé de sa belle victoire contre Giron

3. Basket - NBA : Giannis encore trop fort pour les Nets

Deux jours après un premier duel au sommet, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant se retrouvaient mardi soir. C'est encore le Grec des Bucks qui a pris le dessus, malgré une relative maladresse (36 points à 11/30 dont 4/12 à 3-pt - il n'en avait jamais tenté autant -, 12 rebonds) : 124-118 pour Milwaukee sur son parquet, 32-24 dans le dernier quart-temps. KD termine la rencontre avec 32 unités, Kyrie Irving avec 36. James Harden était encore absent.

Giannis Antetokounmpo célèbre la victoire des Bucks face aux Nets en NBA Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

MotoGP - Les nouvelles de Fabio Quartararo sont plutôt bonnes. Le chirurgien qui l'a opéré au niveau de l'avant-bras droit - Les nouvelles de Fabio Quartararo sont plutôt bonnes. Le chirurgien qui l'a opéré au niveau de l'avant-bras droit nous l'a expliqué ce mardi . "El Diablo" devrait être présent au Mans dans dix jours.

Cyclisme - Egan Bernal mènera INEOS Grenadiers sur les routes du Giro (8-30 mai). La formation britannique a officialisé sa sélection , en fin d'après-midi, ce mardi.

Basket - Le dernier carré de l'EuroLigue est connu : Milan et Barcelone en seront notamment... mais pas le Real. - Le dernier carré de l'EuroLigue est connu : Milan et Barcelone en seront notamment... mais pas le Real. Voici le récapitulatif des résultats de mardi

Basket - Il y avait aussi des matches de Pro A ce mardi : le gadin de Dijon, la victoire de l'Asvel... tout cela vous est - Il y avait aussi des matches de Pro A ce mardi : le gadin de Dijon, la victoire de l'Asvel... tout cela vous est résumé ici

Basket - Ballon orange, encore : victoires de Lyon, Montpellier, Basket Landes et Bourges (sur forfait), mardi, - Ballon orange, encore : victoires de Lyon, Montpellier, Basket Landes et Bourges (sur forfait), mardi, en quarts aller de la Ligue féminine

Rugby - Victime d'une entorse cervicale samedi dernier lors du succès de Toulon face à Agen en Top 14 (34-17), Romain Taofifenua sera absent "plusieurs semaines", a annoncé mardi le RCT.

L'article de rattrapage : Pour qui le petit coin de ciel bleu ?

Football - L’UEFA l’a officialisé ce mardi en fin de matinée : il y aura 26 joueurs par sélection à l’Euro (11 juin - 11 juillet), et non 23 (total tout de même maintenu sur chaque feuille de match), en raison de la crise sanitaire. 26 Bleus et non 23, donc. - L’UEFA l’a officialisé ce mardi en fin de matinée : il y aura 26 joueurs par sélection à l’Euro (11 juin - 11 juillet), et non 23 (total tout de même maintenu sur chaque feuille de match), en raison de la crise sanitaire. 26 Bleus et non 23, donc. Alors… qui va en profiter ?

Eduardo Camavinga Crédit: Getty Images

La vidéo de rattrapage : Le point final des Mondiaux de snooker

Tension extrême, libération suprême : Selby a eu de la glace dans les veines au moment de conclure

Le contenu du jour : David Douillet se raconte

Invité de Florence Masnada dans le podcast "Belle Trace", David Douillet, double champion olympique de judo en 1996 et 2000, est revenu auprès de notre consultante sur sa carrière, et notamment son épilogue glorieux, avec un deuxième sacre, à Sydney. Malgré le scepticisme ambiant... Les meilleurs moments de cet échange sont à lire ici , l'intégralité de l'entretien à écouter là

Mais aussi, à écouter : Hamilton a fait la leçon à Verstappen

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Real ou Chelsea ? C’est indécis

Qui va rejoindre Manchester City en finale de la C1 ? Réponse ce mercredi soir, avec la demi-finale retour entre Chelsea et le Real Madrid. Rappel du score à l'aller : 1-1 en Espagne. Sergio Ramos est notamment du déplacement à Londres, pour les Madrilènes, au contraire de Raphaël Varane, forfait.

Le Chelsea de Tuchel, tout l’opposé de son PSG

2. Tennis - Masters Madrid : Nadal et Medvedev en piste, Paire vs Tsitsipas

Grosse journée tennis à Madrid. Rafael Nadal fait son entrée en lice, au 2e tour du Masters 1000 de la capitale espagnole. Face à lui, le prometteur Carlos Alcaraz, qui fête ses 18 ans ce jour. Daniil Medvedev, tête de série N.2 du tournoi (derrière "Rafa"), débute aussi sa semaine, contre Alejandro Davidovich Fokina, tombeur mardi de Pierre-Hugues Herbert

Benoît Paire est quant à lui au pied d'une montagne nommée Stefanos Tsitsipas. Leur match est prévu en soirée. Un évènement à suivre sur Eurosport et Eurosport Player . Dans le tournoi féminin, c'est l'heure des quarts de finale, dont voici les affiches , avec notamment un duel entre Ashleigh Barty et Petra Kvitova.

Rafael Nadal, à l'entraînement à Madrid Crédit: Getty Images

3. Judo - Grand Slam de Kazan : C'est parti pour trois jours

A partir de ce mercredi 5 mai et jusqu'à vendredi 7, le circuit mondial est en Russie pour le Grand Slam de Kazan. L'épreuve russe remplace le Grand Slam de Paris, prévu les 8 et 9 mai, et annulé pour raisons administratives. Pour tout savoir du programme, c'est ici . Les finales sont à suivre sur l'application Eurosport en direct (à partir de 16h), et sur Eurosport 2 en différé, à 20h30.

Romane Dicko / Masters de Doha (2021) Crédit: Getty Images

4. Cyclisme - Tour de l'Algarve : Bennett favori du jour

Un sprint pour commencer ? Le Tour de l'Algarve, à suivre sur nos antennes, débute ce mercredi, par une étape de plaine de 189,5 km, entre Lagos et Portimao. L'équipe Deceuninck-Quick Step de Sam Bennett, Michael Morkov, Davide Ballerini, Fabio Jakobsen etc. a une pancarte immense sur les épaules...

Mais attention à Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA), Danny van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ou autre Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB). Et à tous les baroudeurs. Rendez-vous à 17h30 sur Eurosport 2.

Sam Bennett, tête d'affiche du Tour de l'Algarve, à suivre cette semaine sur Eurosport Crédit: Getty Images

