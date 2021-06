Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Match historique, mais immense désillusion pour l'équipe de France

Les champions du monde sont tombés. Face à une valeureuse et très accrocheuse équipe de Suisse, les Bleus ont cédé en huitième de finale au bout d'une immense soirée (3-3, 5 tab à 4). Après l'ouverture du score de la Nati et une première mi-temps à oublier, les hommes de Deschamps ont cru faire basculer la rencontre grâce à un penalty arrêté par Lloris, un doublé de Benzema et un coup de canon de Pogba. Mais les Suisses, menés de deux buts à dix minutes de la fin, ont réussi à égaliser et rejoignent les quarts de finale grâce à une séance de tirs au but parfaite qui aura vu le seul Mbappé manquer sa tentative. Ils affronteront l'Espagne vendredi pour une place dans le dernier carré.

Omnisport Bleus, Portugal Out, 3e étape et début de Wimbledon : l'actu sur un plateau HIER À 04:53

2. Un Paul George monstrueux maintient les Clippers en vie

Pour les Los Angeles Clippers, c'est le fameux "win or go home". Menée 3-1 en finale de conférence Ouest, la franchise californienne a repoussé le spectre de l'élimination lundi en s'imposant 116 à 102 lors du match n°5 face aux Phoenix Suns, grâce à un Paul George redoutable (41 points pour 13 rebonds et six passes). Les Clippers ne sont désormais menés plus que trois matchs à deux, et auront la chance de revenir au niveau des Suns mercredi.

3. L'Argentine finit en beauté, Cavani buteur, le Chili jouera le Brésil

L'Argentine a écrasé la Bolivie 4-1 lundi lors de son dernier match de la phase de poules de la Copa America de football, grâce à un doublé d'un Lionel Messi "magique", devenu le même soir le joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'équipe albiceleste. Dans l'autre match du groupe A, l'Uruguay s'est imposé 1-0 contre le Paraguay grâce à un penalty d'Edinson Cavani. L'Argentine défiera l'Equateur en quarts de finale, tandis que l'Uruguay croisera le fer avec la Colombie. Quatrième de sa poule, le Chili aura fort affaire puisque la Roja jouera le Brésil pour une place en demi-finale dans la nuit de vendredi à samedi.

Edinson Cavani - Uruguay Crédit: Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Wimbledon , lundi. Quatre ans après sa dernière apparition, l'Ecossais l'a emporté contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4, en 3h32. Une victoire qui aurait pu être expéditive s'il n'avait flanché à 5-0 en sa faveur dans le troisième set. : Andy Murray a réussi son retour sur le gazon londonien , lundi. Quatre ans après sa dernière apparition, l'Ecossais l'a emporté contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4, en 3h32. Une victoire qui aurait pu être expéditive s'il n'avait flanché à 5-0 en sa faveur dans le troisième set.

Football - Ligue 1 : L'arrivée pressentie de Christophe Galtier sur le banc de l'OGC Nice : L'arrivée pressentie de Christophe Galtier sur le banc de l'OGC Nice a été officialisée par le groupe Ineos , propriétaire du club, ce lundi. Après d'âpres négociations avec Lille, l'entraîneur champion de France va s'engager pour trois ans.

Hockey sur Glace - Stanley Cup : Le Tampa Bay Lightning a fait grosse impression dès le premier match de la Coupe Stanley de hockey sur glace en dominant de bout en bout les Canadiens de Montréal, sévèrement battus 5-1 lundi en Floride. Les champions en titre de la NHL ont dominé les outsiders canadiens dans leur Amalie Arena pour prendre logiquement la tête 1-0 de la série.

La Stream Team de l'élimination

Deschamps doit-il désormais rester à la tête des Bleus ?

Deschamps doit-il rester ? "Si la règle est respectée, il doit quitter les Bleus"

Le Tweet pour garder la tête haute

Le nom (difficile) à retenir : Uijtdebroeks

"Avant de signer avec la Bora, j'ai parlé avec les Groupama-FDJ, Deceuninck, Jimbo Vista, Emirates"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Euro 2020 : Suite et fin des huitièmes de finale, Angleterre-Allemagne en énorme choc

Une fois la désillusion de l'élimination française évacuée, il faut se replonger dans l'Euro. Avant le dernier huitième de finale Suède-Ukraine à 21h, c'est un énorme choc entre l'Angleterre et l'Allemagne qui se disputera à 18h sur la pelouse de Wembley. Les Three Lions sont invaincus et veulent garder leur cage inviolée pour la quatrième fois consécutive devant leur public, face à une Nationalmannschaft en quête de repères mais qui a su retrouver un semblant de confiance pendant la phase de poules. Un choc qui sent la poudre, et qui verra un des favoris pour la victoire finale invariablement sortir dès le stade des huitièmes. Un de plus.

2. Cyclisme - Tour de France : Une quatrième étape et l'espoir de moins d'accidents

Après une nouvelle étape très accidentée lundi entre Lorient et Pontivy, le Tour reprend ce mardi avec la quatrième étape. Mathieu van der Poel est toujours en jaune, et certains favoris comme Primoz Roglic ont perdu du temps dans les chutes . A priori aujourd'hui, nouvelle étape pour sprinters. Mais il faudra malgré tout se montrer attentif pour jouer la victoire à Fougères, au terme d’un toboggan incessant. Certes les bosses seront assez peu compliquées mais elles étireront le peloton avant un dernier kilomètre en faux-plat montant (4% sur les 200 derniers mètres). Il ne faudra pas lancer son sprint de trop loin. Le Tour de France est toujours à suivre sur les antennes d'Eurosport et sur Eurosport Player.

Le profil de la 4e étape : Nouvelle chance pour les sprinters ?

3. Tennis - Wimbledon : Federer et Serena sur le Central, un duel Humbert-Kyrgios à ne pas manquer

(Avec AFP) La suite du 1er tour de Wimbleon a lieu ce mardi avec un programme très chargé à cause de la pluie de la veille. Parmi les têtes d'affiche, Roger Federer face à Adrian Mannarino et Serena Williams contre Aliaksandra Sasnovich auront les honneurs du Centre Court. Daniil Medvedev, tête de série numéro 2, débutera sur le Court 1. Côté Français, il ne faudra pas rater le choc entre Ugo Humbert et Nick Kyrgios sur le court numéro 12, juste après la fin du match de Gaël Monfils contre Christopher O'Connell. Antoine Hoang et Caroline Garcia se succèderont sur le court 6, face à Zhang et Pegula. Jo-Wilfried Tsonga , lui, tentera de se défaire de Mikael Ymer sur le court 16.

Omnisport Italie en quart, Alaphilippe en jaune, "première finale" : L'actu sur un plateau HIER À 06:14