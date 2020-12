Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Brooklyn impressionne, les Lakers ouvrent leur compteur victoire

Sportifs de l'année 2020 - Monde Lewandowski, le festin du nouveau roi IL Y A 16 HEURES

Brooklyn et son duo de canonniers Kyrie Irving/Kevin Durant ont envoyé un message à la conférence Est de la NBA en corrigeant Boston (123-99) vendredi, "Christmas Day" qui a aussi souri aux Lakers de LeBron James ayant remporté leur premier succès contre Dallas.

Cueillis à froid mardi en ouverture du championnat par leurs rivaux des Clippers, les champions en titre ont vite rectifié le tir aux dépens de Dallas (138-113) au Staples Center. LeBron James a marqué 22 points (10 passes, 7 rbds), un record pour les Lakers le jour de Noël. Par ailleurs, Nicolas Batum s'est montré à son avantage lors de la victoire des Los Angeles Clippers sur le parquet des Denver Nuggets (108-121).

Pour tout savoir sur les résultats de la nuit :

2. Basket - NBA : Décès de K.C. Jones, ancienne gloire des Celtics

La légende de l'équipe de basket des Boston Celtics, K.C. Jones, 12 fois champion NBA en tant que joueur et entraîneur, est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé vendredi son ancien club.

Jones, également médaillé d'or olympique avec les Etats-Unis en 1956 et intronisé au Hall of Fame en 1989, a été sacré huit fois d'affilée en tant que joueur entre 1959 et 1966, faisant de lui un des plus titrés de l'histoire de la ligue nord-américaine de basket derrière ses coéquipiers d'alors Bill Russell (11) et Sam Jones (10).

3. Voile - Vendée Globe : Bestaven reprend les commandes

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a repris la tête du Vendée Globe devant Charlie Dalin (Apivia) et Jean Le Cam, samedi au pointage de 04h00 GMT. Bestaven navigue à 32,3 milles nautiques (59 km) devant Dalin, qui prend du retard après l'avoir dépassé quelques heures plus tôt

On a aussi retenu pour vous

Golf : Le champion australien de golf Greg Norman a annoncé vendredi avoir été hospitalisé pour des symptômes de Covid-19 et a posté sur Instagram une photo de lui sur un lit d'hôpital.

Football américain - NFL : Le joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Alvin Kamara a égalé le record de six touchdowns à la course réussis lors de la victoire de son équipe contre Minnesota (52-33), vendredi en saison régulière. Avant lui, seul Ernie Nevers, ancienne gloire des Cardinals quand ils évoluaient à Chicago, avait réussi pareille performance. Et cela remontait à 1929 contre l'autre équipe de la ville, les Bears.

Tennis : Le tennisman Elliot Benchetrit a annoncé qu'il représenterait le Maroc à partir du 1er janvier 2021.

A ne pas rater ce samedi

Football - Premier League (15e journée) : Un Boxing Day au menu

C'est l'heure du Boxing Day. Le menu est donc copieux et savoureux : six rencontres se joueront ce samedi en Angleterre dont deux affiches alléchantes entre Leicester et Manchester United et le derby londonien entre Arsenal et Chelsea.

Le programme de la 15e journée :

13h30 : Leicester - Manchester United



16h00 : Fulham - Southampton

16h00 : Aston Villa - Crystal Palace

18h30 : Arsenal - Chelsea

21h00 : Manchester City - Newcastle

21h00 : Sheffield United - Everton

