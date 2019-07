Thauvin-Chicharito, Trump, "Fedal" en vue, casse la démarche : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Rami doit "s’interroger sur son métier"

Dans une longue interview accordée à L’Equipe ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud a évoqué le cas d’Adil Rami, visé par une procédure disciplinaire dont les raisons sont encore inconnues. Il n’empêche, le président olympien met la pression sur son défenseur, qu’il doit rencontre dans la semaine. "Adil Rami doit s'interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du monde", étrille le patron de l'OM tout en appelant à ne pas aller "trop vite en besogne" au sujet d'un éventuel licenciement du défenseur de Marseille.

Adil Rami lors des célébrations du titre de champion du monde à MoscouGetty Images

2. Football - Coupe du Monde : Rapinoe affirme que le Team USA n’ira pas à la Maison-Blanche

Ses propos avaient fait couler beaucoup d’encre. Megan Rapinoe, star du Mondial français, en a remis une couche sur le plateau de CNN mardi. "Je n'irais pas" si la Maison Blanche lançait une invitation au Team USA "et je crois que toutes les membres de l'équipe à qui j'ai parlé explicitement de cela n'iraient pas", a-t-elle déclaré lors de cette interview. Selon l'attaquante, cette rencontre serait "une opportunité pour l'administration" Trump d'"exhiber" l'équipe championne du monde.

3. Tennis - US Open : Murray ne fera pas le simple

Oubliez un hypothétique retour d’Andy Murray en simple dans le tableau de l’US Open. Après sa victoire en double mixte avec Serena Williams mardi, le Britannique a expliqué qu’une telle possibilité devait être écartée. "Je pense que c'est peu probable en raison du timing, a-t-il lancé. La quantité de travail pour être prêt en simple et être assez costaud pour jouer au meilleur des cinq sets est encore très importante, malheureusement. J'aimerais jouer, mais je dois regarder à long terme. Je ne veux pas subir une autre grosse opération dans quelques années".

Serena Williams et Andy MurrayGetty Images

4. Formule 1 : McLaren prolonge son duo

Lando Norris (19 ans), le benjamin sur la grille de départ, et Carlos Sainz Jr (24 ans) ont prolongé leur entente avec McLaren pour la saison prochaine, a annoncé mardi l'écurie britannique de F1. "Etant donné les bons résultats de Lando et Carlos, il était dans notre meilleur intérêt qu'à mesure que notre saison folle avance, (...) nous sachions ce que nous ferons l'an prochain", a déclaré le président de l'équipe Zak Brown. "Cette annonce vise à mettre fin aux spéculations", a insisté le dirigeant.

On a aussi retenu pour vous…

Football - Coupe du monde : À L’Equipe, Jean-Michel Aulas a répondu aux critiques violentes formulées par Corinne Diacre envers Eugénie Le Sommer : "Je trouve que Corinne Diacre est sortie du cadre institutionnel et professionnel, balance-t-il, visiblement outré. Vous vous rendez compte si des gens de l'OL avaient dit publiquement ce qu'ils savent de ce qu'il s'est passé durant cette préparation en équipe de France ?".

Football - Mercato : À en croire Skysports, souvent bien informé, West Ham aurait activé la piste menant à Florian Thauvin via divers intermédiaires. Le deal évoqué serait une offre de 40 millions accompagné de Chicharito Hernandez dans la balance, alors que le Mexicain a exprimé son envie d’ailleurs.

Athlétisme - Meeting de Lucerne : Encore en rodage, Christophe Lemaitre (4e sur 200m en 20’63’’) et Jimmy Vicaut (2e du 100m en 10’11’’) n'ont pas affolé le chrono à un peu plus de deux semaines des championnats de France de Saint-Etienne.

La vidéo de rattrapage

Si vous venez à Wimbledon, n’oubliez jamais votre garde-robe blanche. Car ici plus qu’ailleurs, le fashion faux-pas est vite arrivé. Au risque de choquer la Reine. Même Roger Federer s’est fait piéger…

Vidéo - Quand les joueurs bravent la règle du blanc à Wimbledon 01:30

La photo qui rappelle d’excellents souvenirs

C’était il y a un an. Alors, en ce mercredi, n’oubliez pas de "casser la démarche comme Samuel Umtiti".

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de France : Place aux baroudeurs

Les sprinteurs se sont régalés mardi, les puncheurs ont eu leur étape, permettant à Julian Alaphilippe de prendre le maillot jaune. Ce mercredi, les baroudeurs devraient se faire une place au soleil avec une étape vosgienne qui promet. Sur la route de Colmar, les coureurs affronteront les deux premiers cols de 2e catégorie de la Grande Boucle, à l’occasion de la côte du Haut-Koenigsbourg (5,9km à 5,9%) et des Trois Epis (5km à 6,7%), respectivement à 66km et 35,5km de l’arrivée. Le tout accompagné d’autres petites ascensions. De quoi assister à un premier feu d’artifice ?

Vidéo - Le profil de la 5e étape : Place à la moyenne montagne et les Vosges 01:09

2. Tennis - Wimbledon : Des outsiders pour les ténors

Dans un tableau déserté par les têtes de série, seuls quatre membres du Top 10 restent en course ce mercredi à l’occasion des quarts de finale. Le "Big Three" évidemment avec Novak Djokovic dans la partie haute du tableau et Rafael Nadal et Roger Federer de l’autre côté. Mais également Kei Nishikori qui aura la lourde tâche d’empêcher le Suisse d’atteindre la barre des 100 victoires à Wimbledon. De son côté, David Goffin affrontera Djokovic tandis que Nadal, très en forme, devra se défaire de Sam Querrey pour offrir à Londres son deuxième "Fedal" de la saison en Majeur.

Mais aussi :

- Le mercato qui bat son plein avec notamment Mercredi Mercato à 13h, présenté par Martin Mosnier, qui vous permettra de vous mettre à jour sur tous les dossiers chauds.

- La CAN qui continue avec les premiers quarts de finale : Sénégal – Bénin (18h) et Nigéria-Afrique du Sud (21h).