Au bout d'un suspense insoutenable, Toronto, porté par Kyle Lowry et Nick Powell décisifs en double prolongation, a arraché la victoire (125-122) pour égaliser à 3-3 dans leur demi-finale de conférence Est, mercredi chez Disney World. L'épilogue de ce duel passionnant sera connu vendredi et Miami, qui a éliminé le favori Milwaukee mardi (4-1), connaîtra enfin son adversaire. Moins de rebondissements dans l’autre match de la nuitavec la victoire des Los Angeles Clippers contre les Nuggets (96-83).

2. Tennis : US Open : Thiem et Azarenka qualifiés en demi-finale

Dominic Thiem a fait respecter la logique. L’Autrichien a disposé de l’Australien Alex De Minaur en 3 manches en quarts de finale (6-1, 6-2, 6-4), dans la nuit de mercredi à jeudi à New York.

3. Golf - US Open : Koepka, double lauréat de l'épreuve, forfait

L'Américain Brooks Koepka, double vainqueur en 2017 et 2018, a annoncé mercredi son forfait pour l'US Open de golf la semaine prochaine à Mamaroneck (New York), diminué depuis plusieurs mois par des blessures persistantes à une hanche et au genou gauche.