Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – US Open : Thiem revient de loin

Omnisport Osaka, Lakers, Grand Colombier, PSG-OM : L’actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Le duel entre Dominic Thiem et Alexander Zverev, dimanche soir à Flushing Meadows, a tourné à l’avantage du premier. Mais que ce fut dur ! L’Autrichien a remporté l’US Open en battant Alexander Zverev en finale (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6), au terme d’un match épique et parfois irrationnel : la trouille au ventre en début de rencontre et mené deux sets à zéro, Thiem a renversé l’Allemand pour devenir le 150e joueur titré en Majeur.

Retour d'enfer, 7-6 au 5e, rebondissements à gogo et sacre de Thiem : Le résumé dune finale épique

2. Football – Ligue 1 : l’OM met fin à la malédiction du Classique

Pour la première fois depuis 2011, l’OM s’est imposé face au PSG ce dimanche (0-1), à l’occasion de la troisième journée de L1. Florian Thauvin a inscrit le seul but de la rencontre en première période. Le PSG, qui a perdu ses deux premiers matches de Championnat, a en plus perdu ses nerfs : la rencontre s’est terminée à huit contre neuf après les expulsions de Paredes, Neymar, Kurzawa, Amavi et Benedetto.

"Villas-Boas ne fait pas deux fois la même erreur" : les raisons du succès de l'OM

3. Basket – NBA : Denver arrache un match 7

La demi-finale de conférence Ouest, qui oppose les Denver Nuggets aux Los Angeles Clippers, se jouera lors du match 7. Les Nuggets ont remonté 16 points de retard, ce dimanche, et renversé la rencontre (111-98) pour arracher le match décisif. Malgré 25 points, la superstar Kawhi Leonard n’a pas su faire la différence dans le money-time. Il le faudra lors de la prochaine rencontre pour s’offrir une finale de conférence explosive face aux rivaux, les Lakers.

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Rugby – Top 14 : Toulon s’est rattrapé après sa défaite initiale en battant nettement le LOU, ce dimanche (36-14). Le Stade Français a battu Castres et frappé fort (16-22).

Football américain – NFL : Pour son premier match avec Tampa Bay, le sextuple vainqueur du Super Bowl Tom Brady s’est incliné face aux New Orleans Saints.

Basket – NBA : L’entraîneur des Houston Rockets Mike D’Antoni va quitter la franchise, après l’élimination en demi-finales de play-offs face aux Lakers.

La vidéo de rattrapage

Pogacar et Roglic toujours au top, Bernal à la dérive : Le résumé de la 15e étape

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis – Masters de Rome : les Bleus au charbon

L’US Open est terminé, place à Rome désormais. Le tournoi italien sera le théâtre du grand retour de Rafael Nadal : plus de six mois après son dernier match, l’Espagnol va faire son retour sur sa surface fétiche. Pour patienter ce lundi, on suivra les Français Corentin Moutet (face à Davidovich Fokina), Ugo Humbert (contre Kevin Anderson) et Benoît Paire (contre Jannik Sinner).

Rafael Nadal au Masters 1000 de Rome. Crédit: Eurosport

2. Football – Premier League : les Blues en action

L’attente est finie pour les Blues : Chelsea débute à son tour ce lundi la nouvelle saison de Premier League par un déplacement à Brighton (21h15). Auteurs d’un mercato impressionnant (Werner, Ziyech, Havertz, Thiago Silva…), les Londoniens ont déjà l’occasion de frapper fort. Plus tôt, Sheffield United recevra Wolverhampton (19h), dans un duel d’outsiders de la saison passée.

Omnisport Thiem, Raptors, Lyon, Bardet : l'actu sur un plateau HIER À 05:46