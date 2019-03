Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Indian Wells : Premier Masters 1000 pour Thiem

Dans la nuit de dimanche à lundi, Dominic Thiem s'est imposé en finale du tournoi contre Roger Federer et a décroché sa première victoire en Masters 1000 (3-6, 6-3, 7-5). Dominé en début de match, l'Autrichien est parvenu à retourner la situation face au Suisse qui a multiplié les fautes et qui n'est pas parvenu à convertir les nombreuses balles de break dont il a bénéficié (seulement deux sur 11). Lundi, Thiem va passer numéro 4 mondial, juste devant... Federer.

Dominic Thiem et Roger Federer après la finale d'Indian Wells.Getty Images

Chez les femmes, la reine d'Indian Wells cette année c'est Bianca Andreescu, seulement 18 ans. La Canadienne a dominé Angelique Kerber en trois sets (6-4, 3-6, 6-4) et s'est offert sa première victoire majeure à ce niveau-là. La joueuse avait été invitée à participer au tournoi par les organisateurs.

2. Football - Ligue 1 : Di Maria régale contre l'Olympique de Marseille

Dimanche, le Paris Saint-Germain s'est (encore) imposé dans le Classique contre l'Olympique de Marseille (3-1). La grève des supporters parisiens n'a pas empêché Kylian Mbappé (45e) et Angel Di Maria (55e, 66e) de marquer et de permettre au PSG de prendre 20 points d'avance sur son dauphin, le LOSC. Le seul but marseillais est inscrit par Valère Germain (47e). A noter, l'exclusion de Steve Mandanda pour une faute de main, en dehors de sa surface de réparation (63e) et le loupé de Mbappé sur penalty (94e).

3. Basket - NBA : Les Lakers tombent encore

Sale période pour les Los Angeles Lakers. La franchise californienne a subi sa huitième défaite en neuf matches contre les Knicks (124-123), alors qu'ils menaient de six points à deux minutes de la fin. LeBron James et ses coéquipiers voient toujours encore plus les play-offs s'éloigner. Et pourtant, LeBron James était dans une belle forme (33 points, six rebonds, huit passes).

LeBron JamesGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Masters 1000 Miami : Juan Martin Del Potro a annoncé dimanche qu'il devait renoncer à jouer le Masters 1000 de Miami à cause de son genou. L'Argentin envisage désormais une opération qui le tiendrait éloigné des courts de tennis pendant de longues semaines.

Rugby - XV de France : Fabien Galthié pourrait prochainement rejoindre le staff du de Jacques Brunel pour venir en aide à un XV de France malade. Sa venue avait déjà été envisagée après le camouflet contre l'Angleterre mais rien n'avait été officialisé.

Galthié se rapproche

Football - Liga : Le FC Barcelone s'est largement imposé contre le Bétis Séville (1-4) notamment grâce à un triplé de Lionel Messi et a conforté sa place de leader du championnat. Seul bémol : la blessure de Luis Suarez, sorti en fin de match pour une entorse à la cheville.

Football - Ligue 1 : Jean-Michel Aulas a confirmé après la victoire de l'Olympique Lyonnais sur Montpellier (3-2) que l'avenir de Bruno Génésio sera fixé fin mars.

Cyclisme - Paris-Nice : C'est le tout jeune Egan Bernal (Sky Sports), âgé de 22 ans, qui s'est imposé sur le Paris-Nice. Le Colombien, impressionnant tout au long de la course, a réalisé une semaine parfaite et se pose déjà en favori du Tour d'Italie.

La vidéo de rattrapage

Revivez la balle de match lors de la finale d'Indian Wells entre Dominic Thiem et Roger Federer.

Vidéo - Une dernière faute de Federer et Thiem en est tombé à la renverse : la balle de match en vidéo 01:52

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tirreno-Adriaco : Encore une victoire d'étape pour Astana ?

Lundi marque le départ de la sixième étape de la course, entre Matelica et Jesi (195 km). Jakob Fugslang (Astana) a remporté la cinquième étape dimanche alors qu'un autre coureur de l'équipe, Alexey Lutsenko, avait remporté la quatrième samedi. Jamais deux sans trois ? Au classement général, Adam Yates (Mitchelton-Scott), est toujours leader.