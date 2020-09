Ce que vous avez raté entre hier et ce matin

1. Tennis - US Open : Thiem jouera Zverev en finale

Omnisport Pas de 24e Grand Chelem pour Serena, frayeur pour les Lakers, PSG battu : Le plateau du jour HIER À 04:51

Dominic Thiem était le plus fort. Supérieur à Daniil Medvedev lors de la seconde demie, l'Autrichien s'est logiquement qualifié pour la finale, sa première à New York, après un match remporté en trois manches (6-2, 7-6, 7-6), en 2h55 de jeu. Le n°3 mondial disputera dimanche sa quatrième finale en Grand Chelem, la deuxième en 2020 après l'Open d'Australie. Il jouera Alexander Zverev en finale.

C'était un combat acharné et féroce : comment Thiem a asphyxié Medvedev

Alexander Zverev est lui revenu de très loin. L'Allemand s'est qualifié pour la finale du Majeur américain en remontant deux sets à l'Espagnol Pablo Carreño Busta (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3) avant de l'emporter. La tête de série N.5 a offert deux visages : très loin du compte tout d'abord, avant de se réveiller. Le voilà à un match du titre en Grand Chelem pour la première fois.

Zverev a encore enclenché le mode "remontada" : sa victoire folle contre Carreño Busta

2. Basket - NBA : Toronto, le champion en titre, est éliminé

Les Celtics, grâce à une superbe performance de Jayson Tatum, ont eu le dernier mot contre le champion en titre Toronto, pour avancer en finale de conférence Est. Ils ont tout donné, les Raptors, dans cette série qu'ils ont rendue indécise, mais dont l'épilogue traduit la légère supériorité de Boston, vainqueur au forceps (92-87) dans le sillage de Tatum, auteur de 29 points (12 rebonds, 7 passes) et qui a gagné son duel à distance avec Pascal Siakam (13 points, 11 rebonds).

Côté Ouest, Denver, au bord de l'élimination après avoir compté jusqu'à 16 points de retard, a su retourner la situation pour s'imposer (111-105) face aux Clippers et réduire l'écart à 3-2.

3. Football - Ligue 1 : Lyon et Bordeaux, au bout de l'ennui

Lyon et Bordeaux n'ont pas réussi à se départager au Matmut Atlantique (0-0), vendredi soir, en ouverture de la 3e journée de L1. Si les deux équipes restaient sur une victoire, elles n'ont pas trouvé la faille dans le bloc adverse. L'OL, qui compte un match en moins et a dominé la rencontre, reste à un point des Girondins. L'OL peut se contenter d'un bon point sur le papier, alors que Bordeaux enchaîne un troisième match sans défaite et sans but encaissé.

4. Cyclisme - Tour de France : Bardet contraint d'abandonner

Sa chute sur la 13e étape n'aura pas seulement fait perdre du temps à Romain Bardet. Le leader d'AG2R La Mondiale, victime d'une commotion cérébrale, doit abandonner la Grande Boucle. Bardet avait pu terminer l'étape, mais loin des favoris, mettant fin à ses ses espoirs pour le classement général. Avec lui, le cyclisme français perd un nouvel étendard sur ce Tour 2020.

Comment Bardet a perdu ses espoirs de général puis le Tour

On a aussi retenu pour vous

Football : Neymar va signer un contrat avec l'équipementier allemand Puma, deux semaines après s'être séparé de Nike, ont avancé vendredi des médias brésiliens.

Basket - NBA : Un joueur des Houston Rockets, Danuel House, a été exclu de la bulle NBA à Disney World, en Floride, pour avoir enfreint les protocoles sanitaires en recevant une personne non-autorisée.

FC Stream Team : le podcast

La vidéo de rattrapage

Pour la 5e fois de sa carrière, Alphonse Areola va connaître un nouveau club grâce à un prêt. Cette fois-ci, il atterrit à Fulham, un club qui ne correspond pas aux ambitions que peut avoir un champion du monde, comme le soulignent Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

Du PSG à Fulham : Aréola, une carrière minée par le prêt

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France, 14e étape : Vers un scénario indécis

Etape indécise ce samedi sur la Grande Boucle. En allant vers Lyon, le peloton se rapproche des difficultés de la troisième semaine. Sur les 194 kilomètres vallonnés, bien malin celui qui sera capable de déchiffrer le scénario de la course. Avec un débat d'étape difficile et deux passages au-dessus des 1 000 mètres d'altitude, dont le long Col du Béal (10,2 km à 5,7%), l'échappée ne devrait avoir aucun mal à se détacher. La suite de la journée dépend de la capacité des sprinters, et surtout de Peter Sagan, à franchir cette difficulté pas trop loin du peloton.

Le profil de la 14e étape : A Lyon, un final "à la Milan-Sanremo"

2. Football - Premier League : La saison sera bouillante

Que la Premier League revienne ! La saison 2020-21, s'ouvre samedi avec un derby Fulham - Arsenal (13h30), et promet énormément. Et dès ce premier jour, les spectateurs vont être gâtés, puisque le Liverpool de Jürgen Klopp, champion en titre, rencontre le Leeds de Marcelo "El Loco" Bielsa, tout juste promu (18h30).

Liga, Ligue 1, les autres championnats ne sont pas en reste. Montpellier reçoit Nice (17h) puis l'AS Saint-Etienne affrontera Strasbourg (21h).

3. Tennis - US Open : Place à Osaka et Azarenka

Naomi Osaka et Victoria Azarenka sont les deux finalistes de cette édition particulière de l'US Open.Les deux femmes s'affronteront à partir de 22h heure française. Sept ans après sa dernière finale de Grand Chelem, la Biélorusse tentera de remporter un troisième Grand Chelem.

4. Formule 1 - Grand Prix de Toscane : Un samedi fou attend le plateau au Mugello

Une semaine après la victoire du Français Pierre Gasly à Monza, le Championnat du monde de Formule 1 fait ce week-end étape non loin, au Mugello, un circuit sur lequel il n'a jamais couru et où Ferrari fêtera son 1000e Grand Prix. C'est habituellement le MotoGP qui a l'honneur du circuit toscan, propriété de Ferrari dont le fief de Maranello est à une centaine de kilomètres. Ce samedi, place aux libres 3 et à la séance de qualifications.

Essais libres 3 : 13h20

Qualif' : 15h





