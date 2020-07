Le Barça n’a pas séduit mercredi en s’imposant d’une courte tête face à l’Espanyol (1-0). La doublette Geubbels-Pellegri, elle, n’a encore rien gagné, surtout pas une place de titulaire à Monaco. Tout l'inverse de Nando Norris, sur le podium en Autriche le week-end passé, qui apparaît comme la nouvelle sensation des paddocks. Voici le plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Barça au petit trot

Ce n’était pas la partition de Villarreal (1-4) quelques jours plus tôt. Malgré un dispositif tactique reconduit, avec Antoine Griezmann aligné dans l’axe, le Barça a eu toutes les peines du monde à faire plier l’Espanyol mercredi (1-0), relégué au coup de sifflet final. Après l’exclusion d’Ansu Fati, à peine entré en jeu, c’est Luis Suarez qui a sauvé le Barça pour revenir provisoirement à un point du Real.

2. Football - Premier League : Liverpool et City cartonnent

Le suspense est moindre mais Liverpool et Manchester City continuent d’avancer. Les champions en titre ont été s’imposer sur la pelouse de Brighton (1-3) tandis que les Citizens ont corrigé Newcastle à l’Etihad (5-0). A la vue des derniers scores des hommes de Guardiola à domicile, on aimerait pas être le Real Madrid…

3. Basketball – NBA : À Orlando, des joueurs commencent à arriver

Alors que la saison de NBA va reprendre le 30 juillet dans la "bulle" de Disney World à Orlando, les joueurs commencent à arriver dans un contexte sanitaire tendu, qui a vu une recrudescence de la pandémie de coronavirus, notamment en Floride.

On a aussi retenu pour vous

JO - Paris 2024 : Les acteurs des Jeux olympiques de Paris-2024 vont engager "avant la fin de l'année" une revue des risques de surcoûts engendrés par la crise du Covid-19 et sont prêts à envisager de réduire le nombre d'athlètes, a indiqué mercredi une source à l'Elysée après une réunion sur le sujet.

Tennis - Exhibition : L'Allemand Alexander Zverev et l'Australien Nick Kirgios ont déclaré forfait pour le tournoi exhibition de Berlin du 13 au 19 juillet, pour lesquels ils étaient pressentis, ont annoncé les organisateurs mercredi.

Football - Ligue 1 : L'attaquant du SCO d'Angers Farid El Melali, 22 ans, déjà mis en cause dans une affaire d'exhibition sexuelle, a été placé en garde à vue puis libéré mercredi matin suite à une seconde plainte pour des faits similaires.

Football - Mercato : Le FC Lorient, promu en Ligue 1, a officialisé mercredi la signature de l'attaquant autrichien Adrian Grbic, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont, pour les cinq prochaines saisons. Brest s’est donc fait coiffer sur le gong.

La vidéo de rattrapage

La photo qui brise le coeur, même 14 ans après

C'était un 9 juillet...

Zinedine Zidane en 2006, après son expulsion en finale contre l'Italie Crédit: Allsport

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Geubbels - Pellegri, 45 millions en l’air ?

Arrivés à Monaco à 16 ans contre 45 millions d'euros, Pietro Pellegri et Willem Geubbels accumulent blessure et frustration. Ils n'ont pas encore 20 ans mais n'ont toujours pas justifié l'énorme investissement consenti par l'ASM. Faut-il encore croire en eux ? Eléments de réponse.

2. Formule 1 – Grand Prix de Styrie : Norris, coup de frais sur la F1

Troisième plus jeune pilote sur un podium, dimanche à Spielberg, Lando Norris a tout pour incarner le relève chez McLaren. Et celui d'une Formule 1 à la recherche de personnalités ouvertes et en prise directe avec un public plus jeune.

3. Tennis – Wimbledon : Le Top 20 s’égrène

On a commencé à 100 matches. Nous voilà dans le money-time. Ce jeudi, on vous égrène le Top 20 des matches les plus marquants sur le gazon anglais. Et on commence avec un joyau : le Rafter-Agassi de 2000.

