Le plateau de ce vendredi va vous faire voyager. Un premier arrêt à en Angleterre pour s'intéresser à Paul Pogba, un détour par la Suisse pour le tirage au sort de la Ligue des champions avant un retour au pays de Sa Majesté pour le Top 10 des matches marquants à Wimbledon. Enfin, votre périple s'achèvera en Autriche, plus précisément en Styrie, pour le deuxième Grand Prix de la saison de F1.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Pogba buteur, United enchaîne

Et de trois ! Pour la troisième fois consécutive, Manchester United a passé trois buts à son adversaire. Après Brighton (0-3) et Bournemouth (5-2), c'est Aston Villa qui a pris le tarif maison. Fernandes, Greenwood et Pogba sont les buteurs du soir. Avec ce succès, MU revient à un point de Leicester 4e et deux de Chelsea, 3e. La Ligue des champions est plus que jamais un objectif pour les Red Devils. Dans les autres résultats du soir, Tottenham a concédé le nul contre Bournemouth (0-0) et Everton en a fait de même devant Southampton (1-1).

Paul Pogba, buteur face à Aston Villa Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Ajroudi vend du rêve aux supporteurs de l'OM

Mohamed Ayachi Ajroudi veut acheter l'Olympique de Marseille et ne s'en cache pas. Dans une interview au Figaro, l'homme d'affaires franco-tunisien a dévoilé quelques-uns de ses rêves s'il venait effectivement à être le nouveau boss du club phocéen. Cristiano Ronaldo ? "Tout est possible dans la vie". L'entraîneur idéal ? "L'enfant du pays", à savoir Zinedine Zidane. Enfin, la Ligue des champions ? "La gagner c'est le rêve".

3. Athlétisme - The Inspiration Games : Lyles a bien cru battre le record du monde du 200m

18''90. Voici le temps canon que Noah Lyles a réalisé sur le demi-tour de piste jeudi soir lors d'un meeting à distance orchestré par les organisateurs de la réunion de Zurich qui devait accueillir la finale de la Ligue de diamant. Demi-tour de piste vous avez dit ? Pas tout à fait puisque Lyles s'est trompé de marque et n'a parcouru en fait que 185 mètres… Son record du monde n'est donc évidemment pas homologué et la victoire est revenue à Christophe Lemaitre en 20''65.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - MLS : Thierry Henry, l'entraîneur de l'Impact Montréal, qui faisait son retour à la compétition jeudi, a affiché son soutien au mouvement Black Lives Matter en s'agenouillant en hommage à George Floyd.

Football - Liga : Longtemps mené, le FC Séville a renversé la vapeur pour faire tomber l'Athlétic Bilbao 2-1 jeudi lors de la 35e journée de Liga, et revenir au niveau de l'Atlético Madrid, 3e du championnat.

Football - Serie A : Tenue en échec jeudi sur le terrain du Hellas Vérone (2-2) en clôture de la 31e journée, l'Inter Milan n'est pas parvenue à reprendre la troisième place du championnat d'Italie, abandonnée la veille à l'Atalanta Bergame.

Basket - NBA : Les Nets de Brooklyn ont signé l'arrière Jamal Crawford et l'ailier Michael Beasley, a annoncé la franchise jeudi, confirmant des informations des médias américains.

La vidéo de rattrapage

Le programme sur Eurosport

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : C'est l'heure du tirage au sort des quarts de finale

Le Paris Saint-Germain et l'OL vont savoir. Ce vendredi midi, à Nyon (Suisse) aura lieu le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des champions. Les quatre équipes qualifiées (Paris, Atalanta, Atlético et Leipzig) ainsi que quatre autres à définir (Lyon ou Juventus, Bayern ou Chelsea, Barcelone ou Naples et Real ou Manchester City) vont connaître leur tableau jusqu'à la finale. Rappelons que les quarts, demies et finale se disputeront sur un match sec à Lisbonne.

2. Tennis - Wimbledon : Place à la crème de la crème, le Top 10 des matches marquants

Voilà deux semaines quasiment qu'Eurosport vous livre jour après jour son Top 100 des matches marquants de la très riche histoire de Wimbledon. Ce vendredi, c'est le dénouement et vous allez enfin savoir qui notre rédaction a choisi pour la première place. A 11h, nous vous révélerons la 9e place puis la 8e à 12h et ainsi de suite jusqu'au numéro 1, à 19h.

Wimbledon : Borg - Gerulaitis Crédit: Getty Images

3. Formule 1 - Grand Prix de Styrie : Deuxième ration en Autriche

C'est inédit dans l'histoire de la Formule 1 : les pilotes vont rouler sur le même circuit pour un second Grand Prix consécutif. Dès 11h, Valtteri Bottas, vainqueur dimanche dernier, et les autres retrouvent le Red Bull Ring de Spielberg, cette fois pour le Grand Prix de Styrie. Qui sera capable de tirer les marrons du feu ? Eléments de réponse lors des deux séances d'essais libres de la journée.

Play Icon WATCH "Hamilton ne se rate pas deux fois de suite" : A quoi va ressembler le GP de Styrie 00:06:47

