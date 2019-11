Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L’OM n’est pas un dauphin au rabais

Il aura fallu 34 tirs, 3 poteaux mais surtout le sauveteur Nemanja Radonjic pour y arriver. Mais l’essentiel est là pour l’OM, vainqueur de Brest au terme d’un match ultra-dominé (2-1). Les Olympiens connaissent enfin la réussite et viennent d’aligner quatre victoires de rang. Au point de désormais être à cinq points du PSG avant les matches du week-end. Loin d’être anodin pour un dauphin qui assume son rang.

La joie de Valentin Rongier (Marseille-Brest)Getty Images

2. Athlétisme : Le malaise du cas Claude-Boxterger

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. Contrôlée positive à l'EPO le 18 septembre dernier, Ophélie Claude-Boxterger pourrait finalement être blanchie. Selon les premiers éléments du dossier, la demi-fondeuse française aurait été dopée à son insu, par un proche de son entourage, compagnon de sa mère mais également destinataire d’une plainte de la sportive il y a quelques années pour "agression sexuelle".

3. Basket - NBA : Historique Doncic, solides Lakers

Il ne fallait pas croiser Luka Doncic en ce mois de novembre. Le prodige de Dallas a encore fait parler sa science du jeu et bluffé son monde face à Phoenix (120-113) pour s’offrir son records de points en carrière (42 pts, 11 passes et 9 rebonds). Il devient par la même occasion le troisième joueur de l’histoire à finir un mois avec un triple double et 30 points de moyenne. Derrière Oscar Robertson et Russell Westbrook, s’il vous plaît !

Les Lakers du duo James-Davis (23 et 26 points respectivement) se sont imposés face à Washington (125-103), pour leur dixième victoires de rang. A noter le carton insuffisant de Trae Young (49 points) face aux Pacers (105-104).

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 - Mercato : Mattia Binotto n’a pas hésité à s’engouffrer dans l’incertitude de Toto Wolff quant à son avenir chez Mercedes pour rappeler que Lewis Hamilton est aussi une option envisagée par Ferrari pour la suite.

Football - Ligue 1 : Alors que la situation est tendue entre les deux fonds d'investissement américains propriétaires des Girondins de Bordeaux, une centaine d'Ultramarines s'est invitée au siège du club pour réclamer les démissions du président délégué Frédéric Longuépée et du responsable de la billetterie Antony Thiodet.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Dis, pourquoi... fait-on du tir à la carabine en faisant du biathlon ? 02:19

Le podcast de rattrapage

Fauché en pleine gloire en 1949 à 33 ans dans un accident d'avion, Marcel Cerdan n'est pas seulement le plus grand boxeur français de tous les temps. Il fut d’abord une figure légendaire, incarnation d'une époque et d'un esprit. Ses amours avec Piaf, sa trajectoire hors normes et sa mort brutale l'ont érigé en mythe éternel.

Le tweet à peine croyable

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Football - Euro 2020 : Les Bleus vont savoir

On y est. Ce samedi, la troupe de Didier Deschamps saura à quoi s’attendre pour les poules de l’Euro 2020. Complexifié par les règles de l’UEFA, entre nations organisatrices, des chapeaux plus forcément en lien avec le classement FIFA et des problématiques politiques, le tirage au sort devrait accoucher de groupes relevés. Dont celui des Bleus. Rassurez-vous, on vous explique tout ici.

Vidéo - Vous ne comprenez rien au tirage de l'Euro 2020 ? On vous explique tout 03:10

Mais ce n’est pas tout. En direct sur notre site et sur notre page Facebook, vous pourrez vivre le tirage en direct avec nos journalistes Maxime Dupuis et Glenn Ceillier. Règles, petites et grandes histoires de tirages et vos questions seront notamment au programme. Rendez-vous à 17h45.

2. Football – Ligue 1 : L’OL et Rudi Garcia attendus au tournant

Ridicule en Ligue des champions, l’OL doit impérativement se reprendre ce samedi à Strasbourg (17h30). Sous pression, les Lyonnais devront encore faire sans Memphis Depay, Houssem Aouar ou Thiago Mendes. L’occasion d’enfin s’appuyer sur les jeunes ? Pas sûr… À 20h, cinq matches sont au programme dont le LOSC qui voudra se relancer face à Dijon.

Vidéo - Garcia : "Les joueurs doivent savoir ce qu'ils veulent : être médiocres ou prendre des points" 01:29

3. Biathlon – Relais mixte d’Östersund : Fourcade, ça repart

Martin Fourcade débute sa saison samedi en Suède. Le septuple vainqueur de la Coupe du monde, détrôné lors du dernier exercice, participera au relais mixte à partir de 15h. Il officiera en dernier relayeur d’une équipe de France également composée de Célia Aymonier, Anaïs Bescond et Quentin Fillon Maillet. De quoi être déjà renseigné sur son niveau de forme mais surtout de confiance après une saison compliquée.

Mais aussi :