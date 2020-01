Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Coupe de France : Le PSG s'offre une soirée tranquille

Il n'y a pas eu de miracle pour Linas-Montlhéry. Les amateurs de l'Essonne, sans démériter, n'ont pu tenir le rythme et la distance dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Malgré de nombreuses absences, le champion de France s'est imposé nettement 6-0 pour se hisser proprement en 16es de finale. Plus tôt dans la journée, l'OM avait dû batailler jusqu'aux tirs au but pour sortir Trélissac (1-1, 2 t.a.b. à 4) alors que Brest a été éliminé par Lorient (2-1).

Vidéo - Du sérieux et six buts : Le résumé de la large victoire du PSG 04:02

2. Rugby, Top 14 : Le Stade Français confirme

Revigoré par l'enjeu et l'urgence comptable, le Stade Français a su remporter le choc face à Toulouse (30-18). Si les Parisiens confirment ainsi leurs bonnes dispositions actuelles, le Stade Toulousain n'aura jamais pu défier l'appétit des locaux et sortent des qualifiables au détriment du Stade Français qui délaisse sa place de lanterne rouge.

3. Basketball, NBA : Les Clippers se reprennent, les Lakers dominent sous les cercles

Humiliés la veille par Memphis et sans Kawhi Leonard, les Clippers ont montré un autre visage pour se reprendre face aux New York Knicks (135-132), grâce à Montrezl Harrell (34 pts), Paul George (32 pts) et Lou Williams (32 pts). Emmenés par Anthony Davis (24 pts, 11 rbds et 8 contres) mais aussi LeBron James (21 pts, 14 rbds, 11 pds), les Lakers ont eux dominé sous le cercle avec 20 contres pour s'offrir les Pistons (106-99). Malgré les 40 points de Devin Booker, Phoenix a de son côté chuté contre Memphis (114-121) alors que Miami a battu Portland (122-111) dans le sillage de Goran Dragic (29 pts, 13 pds).

On a aussi retenu pour vous

Ski : Clément Noël n'a pas perdu son temps en Croatie. Le Français a fait la différence sur le second tracé pour signer son premier succès de l'hiver en slalom. Vainqueur devant Ramon Zenhäusern et Alex Vinatzer, il s'empare également de la tête du classement de la spécialité.

Vidéo - Clément Noël a sorti le grand jeu pour aller chercher son 1er succès de l'hiver 01:39

Tennis, WTA Auckland : Caroline Garcia s'est débarrassée de Taylor Townsend 5-7, 6-3, 7-5 au premier tour. Elle jouera Eugenie Bouchard ou Kirsten Flipkens pour une place en quart de finale.

Golf : Après un final à trois "hitchcockien" avec Patrick Reed et Xander Schauffele, Justin Thomas a remporté au 3e trou de playoff le Tournoi des Champions, lors du 4e et dernier tour.

Football américain, NFL : Les Seattle Seahawks, qui se sont imposés chez les Philadelphia Eagles (17-9) et les Minnesota Vikings, vainqueurs des New Orleans Saints (26-20) après prolongation, se sont qualifiés pour le 2e tour des playoffs.

Football, Serie A: Buteur lors de la défaite de Brescia contre la Lazio (1-2), Mario Balotelli s'est indigné des cris racistes dont il a été victime de la part des supporters romains qui avaient fait le déplacement. "Honte à vous", a écrit l'attaquant italien sur Instagram.

FA Cup : Liverpool a réussi l'exploit de battre son rival Everton (1-0) avec les plus jeunes joueurs de son effectif, lors du 3e tour. De son côté, Tottenham a été tenu en échec à Middlesbrough (1-1).

La vidéo de rattrapage

De l'OM face à Trélissac à Angers face à Dieppe, les clubs de Ligue 1 ont eu du mal à imposer leur statut lors de ces 32es de finale ce dimanche.

Vidéo - L'OM évidemment mais pas que : quand la Ligue 1 joue à se faire peur 02:45

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Coupe de France : le tirage au sort et Rouen-Metz au programme

Le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France va débuter à 20h55. Metz tentera de se débrasser de Rouen. Et à 22h55, il y a le tirage au sort des 16es de finale ! Un rendez-vous à ne pas manquer.

2. Football, étranger : l'Italie et Arsenal sur le pont

La 18e journée de Serie A est à l'affiche de ce lundi en Italie. A 15h00, il faudra notamment suivre Juventus – Cagliari. Et à 21h00, il y a un choc entre l'Inter Milan et Naples. En Angleterre, Arsenal va retrouver le Leeds de Bielsa en FA Cup à 20h55.

3. Tennis, ATP Doha : Des Bleus à l'affiche

Il y a quelques Français à Doha ce lundi. Jérémy Chardy et Grégoire Barrère vont ainsi croiser le fer au 1er tour. Adrian Mannarino sera lui opposé à Alexander Bublik alors que Corentin Moutet va défier Tennys Sandgren.