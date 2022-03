Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : LeBron, toujours roi de Cleveland

Ad

En un triple-double (38 points, 11 rebonds, 12 passes), LeBron James a soigné son retour à Cleveland mais surtout permis aux Lakers, désormais 9es à l'ouest, de décrocher une victoire précieuse face aux Cavs (120-131) dans la course aux play-offs. Dans le choc de la nuit à l'est, Miami a subi la loi de son dauphin, Philadelphie (113-106) pourtant privé de Joel Embiid et James Harden. Tyrese Maxey a porté les Sixers sur ses épaules en leur absence (28 points, 5 rebonds, 4 passes). Le Jazz d'un petit Rudy Gobert (11 points, 4 rebonds) a subi la loi des Nets (114-106) d'un grand Kevin Durant (37 points, 9 rebonds, 8 passes).

Omnisport Nadal essoré, le Real étrillé, record du monde : l’actu sur un plateau HIER À 05:41

2. Football - Coupe du monde 2022 : La France épargnée au tirage ?

Selon L'Equipe, les Bleus figureront dans le pot 1 du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 ce qui leur donnerait plus de chances d'éviter une mauvaise surprise . La répartition des sélections sera effectuée selon le classement FIFA. Troisième, la France, championne du monde en titre, est donc assurée de figurer avec les meilleurs ainsi qu'avec le Qatar en sa qualité de pays organisateur. Le tirage au sort aura lieu le 1er avril à Doha.

La France lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2018 Crédit: Getty Images

3. Cyclisme - Tour de Catalogne : "Etat stable" pour Colbrelli

un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, suivant les précisions du communiqué. "Son état est stable", a précisé en début de soirée son équipe Bahrain-Victorious qui a remercié, sans fournir de détails précis, les organisateurs et les équipes médicales "pour leur soutien et leur aide". L'Italien Sonny Colbrelli a été hospitalisé lundi après un arrêt cardio-respiratoire, quelques instants après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne qu'il a terminée à la deuxième place. Le champion d'Europe en titre a été secouru en urgence après l'arrivée. Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié en soirée, Colbrelli a connu "". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, suivant les précisions du communiqué. "", a précisé en début de soirée son équipe Bahrain-Victorious qui a remercié, sans fournir de détails précis, les organisateurs et les équipes médicales "".

Turgis : "Pour éviter l'accident de Colbrelli, mon coeur est contrôlé tous les 6 mois"

4. Football - Serie A : Dybala ne prolongera pas

Avec l'arrivée de Vlahovic (en janvier, ndlr), sa position n'était plus centrale. Il a été jugé préférable de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat", a déclaré l'administrateur délégué de la Juve Maurizio Arrivabene, cité par plusieurs médias italiens. La Juventus Turin ne va pas proposer de nouveau contrat à son meneur de jeu argentin Paulo Dybala (113 buts en 283 matches), à la fin du bail actuel qui prend fin en juin, a annoncé lundi un dirigeant du club bianconero. "", a déclaré l'administrateur délégué de la Juve Maurizio Arrivabene, cité par plusieurs médias italiens.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Roland-Garros : L'ancien joueur ukrainien Alexandr Dolgopolov a estimé, dans un entretien lundi à RTL, que les organisateurs de Roland-Garros "manquaient de courage" en autorisant les joueurs russes à participer au tournoi et a appelé à "bannir la Russie" du monde du tennis.

Basket-ball - NBA : Le meneur des Portland Trail Blazers Damian Lillard manquera le reste de la saison 2021-2022 alors qu'il se remet d'une opération à l'abdomen, a annoncé la franchise lundi.

La vidéo de rattrapage

ce qu'elle cherchait depuis longtemps : la victoire en tournoi des 6 Nations avec le Grand Chelem à la clé. Un bonheur qui ne pouvait tomber plus à pic pour ces Bleus en recherche de titre depuis deux ans et demi. Mais pour Jean-Baptiste Lafond, le plus dur commence : tenir jusqu'à la Coupe du monde dans un an et demi... Et c'est long !

Lafond : "Après le Grand Chelem, attention aux blessures... et au boulard"

Le podcast du jour

Le tweet conte de fées

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions féminine : Gros défi pour Paris

Les filles du PSG exportent leurs ambitions chez le Bayern Munich, mardi (18h45) en ouverture des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les partenaires de Marie-Antoinette Katoto ont été moins vernies que leurs rivales de l'OL attendues mercredi à Turin. Le choc entre Parisiennes et Munichoises, demi-finalistes la saison dernière, promet d'être accroché dans une Allianz Arena qui a ouvert pour la première fois ses 70 000 places à la section féminine du Bayern. Particulièrement impressionantes en phase de groupe, les Parisiennes affrontent une équipe qui était venue à bout de l'OL à l'automne.

Marie-Antoinette Katoto Crédit: Getty Images

Omnisport Grand Chelem, petits globes, grandes affiches et nouveau duel : L'actu sur un plateau HIER À 07:03