Tirage au sort, LBJ, KB9 et sportifs de l'année : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Carton pour Paris, cata pour l’OL

Le PSG a fêté son titre symbolique de champion d'automne en gagnant à Saint-Etienne (0-4) dans la chaude ambiance de Geoffroy-Guichard. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a marqué la rencontre de son empreinte. Le dimanche fut, par contre, dévastateur pour Lyon. Quelques heures après une défaite humiliante face à Rennes (0-1), Lyon apprenait la douloureuse nouvelle : Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, victimes de ruptures du ligament croisé, ont déjà terminé leur saison. Dur.

Vidéo - 18e j. - Nordin : "Déjà qu'à 11, c'est difficile contre le PSG..." 00:15

2. Basket-ball – NBA : LeBron et LA, toujours plus haut, toujours plus fort

Les Lakers continuent de planer sur la conférence ouest. Vingt-quatrième victoire de la saison pour LA qui a pris le meilleur sur les Hawks cette nuit (96-101). Comme chaque nuit ou presque, ce sont LeBron James (32 points, 13 rebonds, 7 passes) et Anthony Davis (27 points, 13 rebonds) qui ont fait la différence. Dans les autres matches de la nuit, le Magic d’Evan Fournier (16 points à 6/14) a pris le meilleur sur les Pelicans (119-130).

3. Football – Liga : Benzema sauve les meubles

Avant le Clasico, les géants tremblent : au lendemain du match nul de Barcelone (2-2) à Saint-Sébastien, le Real Madrid a lui aussi été accroché à Valence (1-1) dimanche soir en clôture de la 17e journée de Liga, et reste deuxième. Le Real Madrid a été sérieusement mis à mal par Valence, qui a ouvert le score sur un but de Carlos Soler (78e) avant l'égalisation tardive de Karim Benzema dans les arrêts de jeu (90e+4), sur corner.

On a aussi retenu pour vous

Escrime – Coupe du monde : L'équipe de France masculine de fleuret s'est qualifiée pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, grâce à sa victoire en finale contre les États-Unis (45-39) lors de l'étape de Coupe du monde au Japon, dimanche.

Football – Serie A : Egalité en tête ! L'Inter et la Juventus comptent toutes les deux 39 points dimanche à l'issue de la 16e journée, plus favorable aux Turinois, vainqueurs de l'Udinese, qu'aux Milanais, accrochés par la Fiorentina.

Football – Bundesliga : Le Borussia Mönchengladbach, battu dans le temps additionnel dimanche à Wolfsburg (2-1), a cédé la place de leader de la Bundesliga à Leipzig au soir de la 15e journée.

Football – Champion d’Uruguay : Le Nacional a été sacré dimanche champion d'Uruguay, mais a déploré la mort d'un de ses supporters tué par balle près du siège du club.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - 18e j. - Tuchel : "Neymar est triste car il veut tout le temps marquer" 00:25

Le tweet "Showtime !"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1.Football – Ligue des champions : Paris et Lyon vont savoir

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Etape de montagne ou de plaine ? La campagne de Ligue des champions du PSG et de Lyon prend un nouveau tournant décisif lundi (12h00), avec le tirage au sort à Nyon des 8es de finale, terminus de leurs parcours ces dernières saisons. Le champion de France espèrera éviter Chelsea ou l’Atlético Madrid. Lyon se coltinera un gros (Barcelone, Juventus, Bayern, Liverpool, Manchester City) à mois que le sort lui offre Valence. Un tirage à suivre en intégralité sur notre antenne et notre site.

Vidéo - Deux Parisiens, un Ballon d'Or, deux machines à buts : Notre onze de la phase de groupes 02:17

2. Champions de l’année : Qui pour succéder à Fourcade et Hirscher ?

Qui dit fin d’année, dit dinde de Noël, brûlures d’estomac… et champions Eurosport de l’année. Comme vous en avez pris l’habitude, notre site va vous dévoiler au compte-goutte, jour après jour, notre top 10 des sportifs de l’année en France et dans le monde. Quel est votre pronostic ? Dites-le-nous dans les commentaires.

3. Tennis - Matches truqués : Un joueur du top 30 impliqué ?

Selon les médias allemands ZDF et Welt, un membre du top 30 mondial ferait partie des joueurs impliqués dans un nouveau scandale de matches de tennis truqués. Si aucun nom n'a été dévoilé, Die Welt précise que le joueur en question a remporté trois titres ATP dans sa carrière.