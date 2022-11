1. Tennis – Masters WTA : Garcia, c'est fou

2. Football – Ligue 1 : L'OM retrouve enfin le goût de la victoire

C'était loin d'être l'Olympico le plus transcendant . Mais l'essentiel est ailleurs pour Marseille. Après cinq matches sans victoire et ses déboires en Ligue des champions, l'OM a renoué avec le succès en s'imposant devant une équipe lyonnaise bien terne (1-0) grâce à un but de Samuel Gigot. Les Marseillais, encore largement perfectibles , reviennent à un point du podium et prennent sept longueurs d'avance sur la formation de Laurent Blanc au classement