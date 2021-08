Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Monaco, c'est cruel !

2. Football - Ligue 1 : Nice à huis clos en attendant l'instruction du dossier

La commission de discipline de la LFP a infligé ses premières sanctions après les graves incidents qui ont émaillé la rencontre entre Nice et Marseille dimanche dernier. Les Gym jouera à huis clos total face à Bordeaux samedi et Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM, a été suspendu. Le dossier a été placé en instruction et le verdict tombera le 8 septembre avec des décisions définitives sur le comportement des supporters niçois, sur celui des joueurs et sur le sort d'une rencontre menée par les Niçois (0-1) au moment de l'arrêt définitif.

3. Tennis - ATP Winston-Salem : Gasquet poursuit sa route, Paire s'arrête là

Richard Gasquet jouera les quarts de finale du tournoi américain. Le Français a pris le dessus sur le Britannique Daniel Evans, 27e au classement ATP (6-4, 7-6). Benoît Paire est en revanche éliminé après sa défaite contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (4-6, 6-4, 6-1). C'est également terminé pour Pierre-Hugues Herbert, sorti par l'Américain Marcos Giron en trois manches (4-6, 6-3, 6-3).

4. Football - Mercato : Le PSG réclamerait 220 millions d'euros pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG avant la fin du mercato ? Pour l'attirer dans ses filets, le Real Madrid va en tout cas devoir casser sa tirelire, après avoir formulé une première offre de 160 millions d'euros refusée par le club parisien. Selon Le Parisien, le club de la capitale ne cédera pas son attaquant pour une somme inférieure à 220 millions d'euros. Le contrat de Mbappé à Paris expire en juin prochain.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - US Open : Après sa sœur Serena, Venus Williams, qui bénéficiait d'une invitation, a également annoncé son forfait, en raison d'une blessure.

Tennis - WTA Chicago : Alizé Cornet s'est qualifiée pour les quarts de finale, contrairement à sa compatriote Fiona Ferro, battue en 8e par l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Football - Ligue des champions : Le Sheriff Tiraspol s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe. Le RB Salzbourg tient également son billet.

Boxe : La star philippine Manny Pacquiao a dit ne pas écarter l'idée de prendre sa revanche contre le Cubain Yordenis Ugas, qui l'a battu le week-end passé pour conserver son titre WBA des welters.

Volley : Les volleyeurs français, avec certains joueurs sacrés champions olympiques, ont dominé l'Ukraine 3 sets à 1 en match de préparation à une semaine de l'Euro 2021.

La vidéo de rattrapage

Romain Bardet (DSM) revient sur la 11e étape de la Vuelta, qui s'est disputée sous 29 degrés. Le Français n'avait jamais produit un effort physique aussi important sous cette chaleur. Il reste malgré tout satisfait de sa forme actuelle. Retrouvez sa réaction au micro d'Eurosport en vidéo.

Bardet : "Je n'étais pas loin de l'évanouissement"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG et Lille vont savoir

C'est l'heure du premier grand frisson pour Lille et le PSG. Le champion de France en titre et son dauphin vont connaître leurs adversaires en phase de poules lors du tirage au sort qui sera effectué à Istanbul (18h00). L'UEFA va également décerner ses trophées de la saison. Le milieu français de Chelsea, N'Golo Kanté, est notamment en lice pour celui de meilleur joueur.

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Deschamps dévoile sa liste

Didier Deschamps va dévoiler à 14h sa première liste depuis le fiasco de l'Euro , qui a vu les Bleus sortir de la compétition dès les 8es de finale face à la Suisse. Pour affronter la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande début septembre, le sélectionneur tricolore doit notamment composer avec certaines absences en cette période de reprise. La cas Olivier Giroud, pointé du doigt récemment par Deschamps dans une interview à L'Equipe, sera également scruté.

Didier Deschamps Crédit: Getty Images

3. Tennis - US Open : Place au tirage sort

L'heure du tirage au sort a également sonné pour l'US Open. Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem absents, l'attention se concentrera sur la partie de tableau dans laquelle figurera Novak Djokovic, et sur les adversaires de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, ses principaux rivaux pour le titre à New York. On suivra également le menu proposé aux Français, notamment Benoît Paire, Gaël Monfils ou Ugo Humbert, ainsi que les affiche du tableau féminin. Tirage au sort à 18h ! Sur les courts, il y a aura aussi le quart de Gasquet face à Ruusuvuori à Winston-Salem et ceux de Kristina Mladenovic et Alizé Cornet à Chicago.

4. Cyclisme - Tour d'Espagne : Bon de sortie pour les baroudeurs

Au lendemain d'une journée qui a vu Primoz Roglic reprendre du poil de la bête et Guillaume Martin conserver sa deuxième place au classement général, les baroudeurs vont trouver un terrain d'expression idéal sur la 12e étape, un tracé de 175 kilomètres entre Jaen et Cordoba avec deux ascensions répertoriées dans le final. Départ de la course aux alentours de 13h15.

Le profil de la 12e étape : Joli terrain de jeu pour les baroudeurs

