Tirage Melbourne, PSG, Loeb, Miami : L'actu sur un plateau du 11 janvier 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de la Ligue : Paris au petit train

Difficile de tenir un calendrier démentiel tout en satisfaisant les attentes des supporters. Après le 6-1 collé à Rennes en Coupe de France, le PSG a plutôt carburé à l'ordinaire en assurant sa qualification à Amiens (0-2) pour les demi-finales de la compétition. Grâce à Neymar (53e sp) et Adrien Rabiot (78e), qui a dédié la victoire à Edinson Cavani.

Montpellier, vainqueur à Angers (0-1) sur un but d'Isaac Mbenza (87e), Rennes, meilleur que Toulouse (4-2), ont rejoint Monaco dans le dernier carré. Mais pas de bol pour le Stade Rennais, il retrouvera le PSG en demie tandis que Monaco recevra Montpellier.

Neymar buteur sur penalty pour le PSG à Amiens en Coupe de la Ligue le 10 janvier 2018Getty Images

2. Rallye-raid - Dakar : Elena touché, Loeb coulé

Tanké dans le désert, depuis trop longtemps... Dans les dunes du Pérou, entre San Juan de Marcona et Arequipa, Sébastien Loeb a perdu 2h45, scotché au 5e puis au 10e kilomètres. A cet instant, le Français avait déjà perdu la course mais, plus grave, la seconde fois il s'est ensablé en tapant fort et son navigateur monégasque, Daniel Elena, en est sorti avec une fracture du coccyx. "Je roulais au ralenti, à 30 km/h, et il hurlait dans la voiture", a expliqué l'Alsacien. Dans l'impossibilité de continuer, l'équipage Peugeot a abandonné lors de cette étape 5.

Le nonuple champion du monde des rallyes ne gagnera donc pas avec Peugeot, qui se retirera à l'issue du Dakar. 2e au 24 Heures du Mans en 2006, 3e en WTCC 2014 et 2015, 4e en rallye-cross en 2016, "Seb" n'a toujours pas obtenu de titre dans une catégorie de reconversion. Et c'est sans doute avec plaisir qu'il remettra les pieds en WRC cette année (Mexique, France, Espagne).

Elena blessé, Loeb abandonne

3. Basketball - NBA : Miami dans le Top 4

Miami a constamment pointé en tête à Indiana (106-114) pour signer un sixième succès consécutif qui lui assure la quatrième place de la conférence Est, son meilleur classement de la saison. James Johnson absent suite à son altercation la veille avec Serge Ibaka à Toronto, Hassan Whiteside (16 points, 15 rebonds) et comme Goran Dragic (20 pts, 9 passes décisives) ont fait le job.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP 250 Sydney : Le Français Adrian Mannarino s'est incliné 6-7, 7-6, 6-2 face à l'Italien Fabio Fognini en quart de finale. En demie, Fabio Fognini rencontrera le Russe Daniil Medvedev, vainqueur l'Italien Paolo Lorenzi, 6-3, 6-3.

Coupe de la Ligue anglaise : Chelsea et Arsenal n'ont pas réussi à se départager à Stamford Bridge lors de la demi-finale aller (0-0). Verdict dans deux semaines donc, sur la pelouse des Gunners.

Coupe du roi : C'est un Real Madrid remanié qui a été tenu en échec (2-2) par Numancia, club de D2, en huitième de finale retour (2-2). Si l'équipe de Zinédine Zidane n'a pas brillé, elle s'est qualifiée grâce à sa victoire à l'aller (0-3).

Ski freestyle - Coupe du monde : Le Canadien Mikael Kingsbury a remporté sa 12e épreuve consécutive de bosses à Deer Valley, aux Etats-Unis d'Amérique. C'est surtout la 47e victoire sur le circuit de Kingsbury soit le nouveau record. Chez les dames, c'est la Française Perrine Laffont qui a brillé.

La vidéo de rattrapage

Martin Fourcade ne laisse plus rien passer depuis quatre épreuves. A Ruhpolding, il a dominé le 20km avec un record à la clé : 14e podium consécutif.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Tirage au sort

Les tirages des tableaux masculin et féminin du premier tournoi du Grand Chelem 2018 a lieu ce matin à 9h00 française. Un événement d'une portée sans précédent puisque l'événement organisé sur Margaret Court Arena de Melbourne devant 7 500 spectateurs sera télévisé. Avec en guest star Roger Federer, tenant du titre, et Maria Sharapova, qui remplace Serena Williams, également tenante du titre mais absente.

2. Tennis - Sydney : Paire dans le carré ?

Gilles Simon, lauréat à Pune, et Gaël Monfils, titré à Doha à la semaine dernière, ont peut-être donné des idées à leurs compatriotes. Adrian Mannarino sorti avec les honneurs à Sydney, Benoît Paire est la deuxième chance de voir un Français rejoindre les demi-finales du tournoi australien ce matin. Il est confronté au Luxembourgeois Gilles Müller, le tenant du titre.

3. Biathlon - Ruhpolding : Braisaz prête pour le défi

La tension monte à moins d'un mois de l'ouverture des Jeux… Ruhpolding accueille l'avant dernière étape de la Coupe du monde. Un nouvel épisode de la saga Anastasia Kuzmina ou une perf de Justine Braisaz, dans la lignée de son irrésistible final de relais pour faire tomber les invincibles Allemandes, dimanche dernier à Oberhof ? Réponse sur 15 km à partir de 14h20.

