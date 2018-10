Lombardie, Titi, rugby : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Henry n'a jamais été aussi proche de ses débuts

C'est désormais plus que dans les tuyaux : Thierry Henry va succéder à Leonardo Jardim sur le Rocher. Selon L'Equipe, le jeune entraineur se serait mis d'accord avec les dirigeants du club de ses débuts de joueur pour un contrat de trois ans. L'annonce devrait rapidement être officialisée et le joueur sera présenté lundi.

Vidéo - "Henry à Monaco ? Un pari risqué" 03:31

2. Football - Ligue des nations : Les Belges et les Espagnols ont le sourire

La nouvelle compétition de l'UEFA a égayé ce vendredi avec deux matches au programme. La Belgique s'est imposée face à la Suisse (2-1), grâce à un doublé de Lukaku. Les Diables Rouges poursuivent leur sans faute dans le groupe 2. Trois mois après leur duel en demi-finale de la Coupe du monde, Croates et Anglais ont fait match nul (0-0). L'Espagne en profite pour s'envoler dans le groupe 4.

3. Tennis – WTA : Mladenovic rate le dernier carré

Kristina Mladenovic ne verra pas le week-end à Linz. La Française a été sèchement battue par Andrea Petkovic (6-1, 6-3) vendredi en quart de finale. L'Allemande affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova samedi pour une place en finale.

Et aussi…

Football : Mohamed Salah a inscrit son 38e but pour l'Egypte, sur un superbe corner direct, vendredi soir au Caire, mais il s'est aussi fait une petite élongation lors de la victoire facile contre l'eSwatini (4-1).

Football : L'équipe de France Espoirs, qualifiée pour l'Euro 2019, a battu la Turquie (1-0) en match amical.

Rallye : Le Conseil mondial de la FIA a validé un calendrier de 14 rallyes, dont celui du Chili, pour la saison 2019 en Championnat du monde WRC.

Basketball : La présaison NBA touche à son terme et Giannis Antetokoumpo est prêt à en découdre. L'ailier des Bucks a signé un triple-double lors de la victoire des siens face aux Wolves (143-121). Sa feuille de stats : 32 points, 12 rebonds et 10 passes (en 25 minutes).

Le tweet auto-promo

La vidéo de rattrapage

Question majeure de début d'automne.

Vidéo - Mbappé peut-il gagner le Ballon d'Or dès cette année ? 05:17

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Champions Cup : L'Europe, l'Europe, l'Europe

Elle est de retour ! La Champions Cup débute ce jour avec trois clubs français sur le pont. Le Stade Toulousain débutera à Bath (14h), Montpellier enchaînera face à Edimbourg (16h15) et le Racing clôturera ce premier samedi continental de la saison par un déplacement aux Scarlets (18h30).

Vidéo - Moni : "Cette coupe d'Europe n'intéresse plus grand monde" 01:29

2. Tennis – Shanghai : ça va chauffer

Demi-finales de fête ce samedi à Shanghai. Au programme, deux duels des plus alléchants avec une entrée en guise d'apéritif : Zverev – Djokovic (10h30) et un dessert appétissant avec le maitre Federer face au padawan Coric (14h).

Vidéo - "Federer a forcément la place de numéro un mondial dans un coin de sa tête" 03:17

3. Cyclisme – Tour de Lombardie : Une der pour la route

La fin de saison approche et, avec elle, l'incontournable Tour de Lombardie. Le champion du monde Alejandro Valverde sera au départ de la dernière classique de l'année. Tout comme Romain Bardet et Thibaut Pinot. Et si les Bleus terminaient l'année sur une belle note ?