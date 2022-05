Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe - Lourds : Coup d’arrêt pour Yoka

Jusqu’à présent, Tony Yoka était invaincu chez les professionnels (11 victoires en 11 combats). Mais le champion olympique des poids lourds est tombé sur un os, samedi soir. Opposé au très puissant Martin Bakole, le Français a encaissé d’entrée des coups d’une grosse violence et n’a jamais été en mesure d’inverser le cours du combat. Il s’est finalement incliné sur décision partagée des juges, concédant une défaite qui ne souffre d’aucune contestation.

2. Football - Ligue 1 : Monaco dépasse l’OM, Saint-Étienne en grand danger

Disputée en intégralité samedi soir, la 37e journée de championnat a réservé son lot de surprises. Pendant que le PSG et Lionel Messi s’amusaient à Montpellier (0-4), Marseille s’est pris les pieds dans le tapis à Rennes (2-0) et a perdu sa 2e place, au profit d’une AS Monaco renversante contre Brest (4-2). En bas de tableau, c’est quasiment fini pour Bordeaux (20e), tenu en échec par Lorient (0-0), et ça sent très mauvais pour Saint-Étienne (19e), dominé par Reims (1-2) et désormais devancé par Metz (18e).

Déception pour Gerson et Caleta-Car : l'OM a concédé l'ouverture du score à Rennes - 14/05/2022, 37e journée de Ligue 1 Crédit: Imago

3. Tennis - Masters 1000 Rome : Djokovic dans le 1000

Il a pris le temps qu’il fallait, mais Novak Djokovic est bel et bien parvenu à ses fins. Samedi, le numéro 1 mondial a pris le meilleur sur un Casper Ruud accrocheur en demi-finale du tournoi de Rome (6-4, 6-3), décrochant à cette occasion sa millième victoire sur le circuit ATP. Le Serbe rejoint ainsi un cercle très fermé, qui comprend Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer et Rafael Nadal. En finale, il affrontera Stefanos Tsitsipas.

Attention, Djoko retrouve ses jambes et son mordant : le résumé de sa victoire

On a aussi retenu pour vous

Basket - Elite : Monaco l’emporte de justesse à Limoges (88-89) et rejoint l’ASVEL en tête du championnat.

Tennis - WTA 1000 Rome : Ons Jabeur a dû s’employer pour venir à bout de Daria Kasatkina (6-4, 1-6, 7-5) et s’offrir une finale face à Iga Swiatek.

Le tweet qui rappelle que le quadruplé est toujours possible

La vidéo de rattrapage

Van der Poel n'en fait-il pas trop ? "Il a perdu l'étape tout seul en faisant des erreurs"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Italie : Les favoris à l’épreuve du Blockhaus

La première semaine du Giro 2022 se conclut sur un rendez-vous immanquable, puisque l’arrivée de cette neuvième étape sera jugée au sommet du redoutable - et redouté - Blockhaus. Avec ses 13,6 kilomètres à 8,4% de moyenne, ce mont des Apennins provoquera à coup sûr de sérieux dégâts au sein du peloton et permettra aux prétendants à la victoire finale de se livrer une première grosse explication.

Au Blockhaus, les masques vont tomber : Le profil de la 9e étape

2. MotoGP - Grand Prix de France : Quartararo et Zarco pour faire vibrer le public manceau

La saison dernière, Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) avaient tous deux terminé sur le podium du Grand Prix de France. Mais Jack Miller (Ducati) avait privé les supporters tricolores d’une "Marseillaise". Ceux-ci espèrent bien y avoir droit ce dimanche (14h). Le champion du monde en titre sera en embuscade (4e), derrière notamment le poleman Francesco Bagnaia (Ducati). Pénalisé de trois places , le Cannois s’élancera, lui, de la 9e position.

Fabio Quartararo (Yamaha) au Mans, le 14 mai 2022 lors du Grand Prix de France Crédit: Getty Images

3. Tennis - Masters 1000 Rome : Djokovic et Tsitsipas à l’heure des retrouvailles

Il y a un peu plus de onze mois, ils croisaient le fer en finale de Roland-Garros. Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas se retrouvent ce dimanche. Une nouvelle fois en finale, une nouvelle fois sur terre battue, mais cette fois à Rome. Enfin de retour au sommet après un début d’année compliqué, le Serbe a l’occasion de remporter son 6e titre dans la capitale italienne. Il aura toutefois fort à faire contre le 5e joueur mondial, vainqueur du tournoi de Monte-Carlo il y a quelques semaines.

Sur terre, Tsitsipas reprend la main : sa victoire sur Zverev en demi-finale

On suivra également :

Le déplacement périlleux du leader Manchester City chez West Ham (15h).

L’autre demi-finale de Champions Cup (16h), entre le Racing 92 et La Rochelle.

La finale de la Coupe de France féminine (18h30), qui mettra aux prises un PSG ultra-favori et Yzeure, pensionnaire de deuxième division.

La 37e journée de Serie A et la suite du duel à distance entre l’AC Milan, qui recevra l’Atalanta (18h) et l’Inter, qui ira à Cagliari (20h45).

Le match 7 de l’irrespirable série entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks (21h30).

