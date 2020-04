Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 et Pro D2 : des phases finales en juillet ou en août

Les présidents des clubs de Top 14 et Pro D2 ont décidé que les dernières journées de championnats ne seraient pas jouées, pour passer directement aux phases finales, disputées soit fin juin-début juillet soit en août, juste avant la saison 2020-2021. Dans le premier cas, les finales de Top 14 et de Pro D2 auraient lieu "au plus tard le 18 juillet", a indiqué la Ligue nationale de rugby. Dans le second cas de figure, la saison 2020-2021 suivrait "fin août-début septembre".

La décision finale sera prise à la fin du mois d'avril.

2. Omnisport : Le sport sans supporters en Allemagne et en Belgique

"Les grands événements, qui jouent un rôle important dans la propagation du virus, resteront interdits jusqu'au 31 août", a averti la chancelière allemande Angela Merkel à l'issue d'une réunion avec les dirigeants des 16 Etats régionaux d'outre-Rhin, mercredi. "La Bundesliga n'était pas un sujet de discussion aujourd'hui, a précisé Markus Söder, chef du gouvernement de la Bavière. La Ligue elle-même travaille sur les conditions de sécurité et il faudra certainement en parler bientôt : si et sous quelle forme les matches à huis clos seront possibles."

La Bundesliga est suspendue jusqu'au 30 avril mais la plupart des équipes ont repris l'entraînement en petits groupes. La Ligue doit notamment se pencher sur les protocoles qui permettront d'accueillir dans les stades tout le personnel nécessaire à la bonne tenue d'un match (opérateurs télé, secouristes, sécurité, équipes, officiels et journalistes) tout en respectant les consignes sanitaires. L'objectif de la reprise est de récupérer au moins les droits télés dus pour les 9 dernières journées, et éviter ainsi une catastrophe économique.

Mercredi, la Belgique a pris une décision comparable : aucun "événement de masse" ne pourra y être organisé avant le 31 août. Il reste un match de la phase classique de championnat belge à disputer ainsi que dix matches de play-offs mais la Pro League de football, comme elle l'avait suggéré début avril, devrait mettre fin au championnat actuel. Avant de travailler sur une formule de matches à huis-clos pour prochaine saison.

3. Formule 1 : Le patron de McLaren tire la sonnette d'alarme

Le directeur d'équipe de McLaren, Andreas Seidl, est clair : la crise du coronavirus est le "dernier avertissement" pour une Formule 1 "pas saine et pas durable", qui risque de perdre des équipes et voir son modèle économique s'écrouler si rien n'est fait. Le manager de Woking a ainsi réclamé des changements "drastiques" comme réduire encore le plafond budgétaire que devront respecter les écuries à partir de 2021. Il est fixé à 175 millions de dollars (160 M€) et il est nécessaire selon lui de l'abaisser à 100 M$ (90 M€).

Les patrons des dix équipes du championnat en discuteront ce jeudi avec le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt.

Omnisport : L'Autriche s'est rapprochée d'une reprise de ses compétitions domestiques à huis clos en autorisant les sportifs professionnels à reprendre le chemin de l'entraînement avant la fin de ce mois. En football, les entraînements en petits effectifs de six joueurs maximum sont préconisés. De quoi envisager une reprise à huis clos du championnat, interrompu il y a un mois.

Football - Mondial 2020 : Le Qatar a déclaré cinq cas de contamination par le nouveau coronavirus sur trois chantiers de la prochaine Coupe du monde, les premiers confirmés parmi le personnel employé sur les sites.

3. Football : La Premier League dans le money time face à la crise

Alors que la pandémie de Covid-19 frappe toutes les économies de plein fouet, le championnat anglais a le plus à perdre, précisément parce qu'il est le plus riche du monde. La Premier League va devoir revoir son train de vie et risque de sortir très meurtrie de la situation actuelle. On vous explique pourquoi.

