Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et cematin

1. Football - Ligue 1 : Strasbourg accroche Paris à la Meinau

La Meinau a vibré . Strasbourg a obtenu un précieux point vendredi, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, en tenant tête au PSG. Le RCSA a pour cela commencé très fort (but de Gameiro dès la 2e minute) et tout aussi bien fini (but de Caci dans le temps additionnel). Résultat : 3-3, alors que les Parisiens ont mené 1-3, forts d'un doublé de Mbappé, dans cette partie sans enjeu pour eux. Les Strasbourgeois préservent quant à eux leurs chances dans la course à l’Europe

Gianluigi Donnarumma lors du match opposant Strasbourg au Paris Saint-Germain, le 29 avril 2022 en Ligue 1 Crédit: Imago

2. Basketball - EuroLeague : Monaco n’a pas dit son dernier mot

La Roca Team reste en course. L’équipe de Monaco s’est imposée vendredi soir à domicile face à l’Olympiakos, d’un point (78-77), grâce notamment à un super troisième quart-temps. Un succès qui porte le score à 2-2, dans ce quart de finale d’EuroLeague. Le cinquième et dernier match de la série aura lieu mercredi, en Grèce. Tout juste "sweepé" des playoffs NBA, Kevin Durant a assisté à la victoire des Monégasques de son ancien coéquipier Mike James.

Kevin Durant et Mike James - 29/04/2022 Crédit: Getty Images

3. Snooker - Championnat du monde : O’Sullivan lancé, Williams relancé

Mark Williams est parvenu à relancer une demi-finale longtemps à sens unique, vendredi soir au Crucible Theatre. Il n’est plus mené que 13-11 (après l’avoir été 12-5) par Judd Trump. Plus tôt, dans l’autre demie du Championnat du monde de snooker à Sheffield, Ronnie O’Sullivan a fait… du Ronnie O’Sullivan . Résultat : il domine 10-6 un John Higgins qui n’a pas rendu les armes. La suite ? C’est ce samedi.

Et le Crucible explosa : O'Sullivan arrache une frame aussi cruelle que sublime

4. Basket - NBA : Les Grizzlies qualifiés, Embiid blessé

Hiérarchie respectée. Les Grizzlies se sont imposés vendredi sur le parquet des Wolves (106-114) et ont ainsi validé leur ticket pour les demi-finales de la Conférence Ouest (4-2 dans la série). Deuxième de la saison régulière, Memphis a fait la différence en fin de match (+18 dans le quatrième quart-temps), et ce malgré un Ja Morant maladroit (17 points, 11 passes, 4/14 au tir).

Le dernier carré de chaque conférence est connu : Celtics-Bucks et Heat-Sixers, d’un côté, Suns-Grizzlies et Warriors-Mavs de l’autre. Parmi ces huit derniers prétendants, mauvaise nouvelle pour Philadelphie : d’après Bleacher Report, Joel Embiid, son pivot, a été victime d’une fracture orbitaire (orbite droit) lors du précédent match, souffre d’une légère commotion et est "out indéfiniment".

On a aussi retenu pour vous

Football - Selon les informations du Telegraph, de Sky Sports et de Reuters, Todd Boehly est en passe de devenir le nouveau propriétaire de Chelsea. L'offre de 4,17 milliards d'euros de l'homme d'affaires américain aurait été acceptée vendredi, malgré la concurrence de Jim Ratcliffe.

- Selon les informations du Telegraph, de Sky Sports et de Reuters, Todd Boehly est en passe de devenir le nouveau propriétaire de Chelsea. L'offre de 4,17 milliards d'euros de l'homme d'affaires américain aurait été acceptée vendredi, malgré la concurrence de Jim Ratcliffe. Tennis - Le tableau du Masters 1000 de Madrid (1-8 mai) a été dévoilé vendredi, en fin de journée. A noter : Thiem-Murray d'entrée, et (peut-être) du lourd pour Nadal, avec de possibles matches face à Alcaraz et Djokovic avant même la finale.

- Le tableau du Masters 1000 de Madrid (1-8 mai) a été dévoilé vendredi, en fin de journée. A noter : Thiem-Murray d'entrée, et (peut-être) du lourd pour Nadal, avec de possibles matches face à Alcaraz et Djokovic avant même la finale. Football - Dans la course à la deuxième place, le Séville FC a réalisé une mauvaise opération vendredi soir en concédant le match nul à domicile contre Cadix (1-1), en ouverture de la 34e journée de Liga. Le Barça est un point derrière, avec un match en moins.

- Dans la course à la deuxième place, le Séville FC a réalisé une mauvaise opération vendredi soir en concédant le match nul à domicile contre Cadix (1-1), en ouverture de la 34e journée de Liga. Le Barça est un point derrière, avec un match en moins. Tennis - Sebastian Korda a corrigé Felix Auger Aliassime vendredi soir à Estoril, en quart de finale : 6-2, 6-2. Il affrontera son compatriote étatsunien Frances Tiafoe en demie. F2A, tête de série N.1 du tournoi ne brille pas sur terre battue, en ce début de saison "ocre".

- Sebastian Korda a corrigé Felix Auger Aliassime vendredi soir à Estoril, en quart de finale : 6-2, 6-2. Il affrontera son compatriote étatsunien Frances Tiafoe en demie. F2A, tête de série N.1 du tournoi ne brille pas sur terre battue, en ce début de saison "ocre". Basketball - 104-102, après prolongation. Vendredi, Boulogne-Levallois a remporté le derby d'Île-de-France face à Nanterre, à la maison. Les joueurs de Vincent Collet conservent la tête du championnat de France à trois journées de la fin de la saison régulière.

- 104-102, après prolongation. Vendredi, Boulogne-Levallois a remporté le derby d'Île-de-France face à Nanterre, à la maison. Les joueurs de Vincent Collet conservent la tête du championnat de France à trois journées de la fin de la saison régulière. Tennis - Naomi Osaka débute fort sa saison de terre battue. Elle a dominé Anastasia Potapova ce vendredi à Madrid, qui plus est sèchement : 6-3, 6-1. Sara Sorribes Tormo est sa prochaine adversaire.

Carlos Alcaraz et Rafael Nadal vont-ils s'affronter à Madrid ? Crédit: Getty Images

La vidéo de rattrapage

Dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, la violente chute dont a notamment été victime Julian Alaphilippe a marqué Romain Bardet. Celui-ci a ouvert le débat de la sécurité dans le cyclisme. Notre consultant Nicolas Fritsch se prononce à ce sujet, évoque ce qui a changé dans le vélo, en termes de stratégie et de matériel, ainsi que l'aspect inéluctable de certains risques. Sa chronique de vendredi.

Fritsch sur la sécurité : "Je compare les vélos d'aujourd'hui à des F1"

Le podcast de rattrapage

Vendredi, c'est FC Stream Team, avec un menu copieux en présence de Cyril Morin et Hadrien Hiault. La première partie est consacrée à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux stars connaissent des saisons constrastées. Comment peuvent-elles rebondir ? La suite : dynastie Klopp à Liverpool et trophées UNFP en France, sont au menu.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Rugby - Six Nations : Objectif Grand Chelem pour les Bleues

Un duel au sommet. La France et l’Angleterre ont remporté leurs quatre premières rencontres de ce Tournoi des Six Nations, bonus offensifs à la clef. Il y a donc 20-20 avant l’affiche de ce samedi, 15h15 à Bayonne , qui déterminera le lauréat de l’épreuve. Françaises et Anglaises ont ainsi, toutes, le Grand Chelem en vue… et le XV de la Rose s’avance en favori. Sa différence de points sur la compétition en témoigne (+248, contre +116).

Féminines - Marine Ménager avec les Bleus Crédit: Icon Sport

2. Football - Ligue 1 : Rennes pour croire à la 2e place

Deux matches de L1 au programme ce samedi : Lens-Nantes à 17h, Rennes-ASSE à 21h. Les Sang et Or doivent gagner pour tenir la cadence des prétendants à l’Europe. Le Stade Rennais, distancé de 6 pts par l’OM (2e), peut continuer de lorgner la place de dauphin, et le rappeler aux Phocéens, à la veille de la rencontre entre Marseille et Lyon. Nantes (10e) a moins à jouer alors que Saint-É (18e) peut trembler.

Qui pour accompagner Mbappé ? Nos finalistes pour le titre de meilleur joueur

3. Rugby - Top 14 : Toulouse sous pression

Le Stade Toulousain (6e) serait bien inspiré de s’imposer samedi soir (21h05), lors de l’antépénultième journée de la saison de Top 14. Opposé à domicile au Stade Rochelais (3e), le champion de France en titre n’a aucune marge d’erreur, dans la course aux phases finales. Cinq autres rencontres sont à suivre, avec Lyon-Montpellier (15h) ou encore Perpignan-Brive, parmi les quatre matches prévus à 17h.

Harinordoquy : "Plusieurs équipes se disent : 'Le Stade Toulousain, on peut les battre'"

4. Football - Premier League : Un duel grand et indécis

Il reste cinq journées à disputer et Manchester City, leader de Premier League, ne compte qu'un point d'avance sur Liverpool, son dauphin. Les Reds vont frapper les premiers, ce samedi, en déplacement à Newcastle . Les Citizens seront quant à eux en lice en fin d'après-midi, à Leeds . Voici nos contenus au sujet de cette lutte acharnée :

Klopp prolongé, est-ce la naissance d'une dynastie : "Ce mot n'existe pas en Angleterre"

5. Football - Ligue des champions : Match franco-français

Grande rivalité sportive et climat tendu qui va au-delà des terrains . Ce samedi à partir de 21h, les joueuses du PSG reçoivent celles de l’Olympique Lyonnais en demi-finale retour de la Ligue des champions. Lyon, par ailleurs en tête du championnat de France, a gagné 3-2 à l’aller. Dans l’autre demie, le FC Barcelone doit finir le travail à Wolfsburg (5-1 lors du premier round), dès 18h.

Quel avenir pour Hamraoui ? "L'impact médiatique de l'affaire pourrait lui fermer des portes"

6. MotoGP - Grand Prix d’Espagne : Quartararo, bis ?

Le week-end dernier au Portugal, Fabio Quartararo s’est relancé, avec un succès. Voici le champion du monde en titre en tête de l’exercice 2022 de MotoGP, à égalité avec Alex Rins. En Espagne, le Français peut confirmer , avec toujours en toile de fond la question de son avenir : chez Yamaha… ou pas ? Qualification à partir de 14h10 à Jerez.

Fabio Quartararo (Yamaha) après sa victoire au Grand Prix du Portugal, le 24 avril 2022 Crédit: Imago

