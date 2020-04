Top 14, Moto GP, Formule 1 et saga mercato : le plateau du jour

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14/Pro D2 : Le rugby français en grande difficulté financière

Le patron du gendarme financier, Dominique Debreyer, tire la sonnette d’alarme sur la situation des clubs de Top 14 et de Pro D2. S’il n’y a pas un plan d’économie drastique mis en place, alors beaucoup de club pourraient être en très grande difficulté. Selon lui, si rien n'est fait, "neuf clubs de Top 14 et sept de Pro D2 ne pourront pas présenter un budget qui leur permettrait une autorisation d’engagement pour l’année prochaine."

2. Moto GP - Grand Prix d'Autriche virtuel : Pecco Bagnaia remporte une deuxième course animée

Il y avait du beau monde pour la deuxième course virtuelle de la saison. Marc Marquez, Fabio Quartararo ou encore Maverick Viñales étaient au rendez-vous du Grand Prix d'Autriche. Tout comme Valentino Rossi, qui a fêté sa première participation. Mais c'est finalement Francesco Bagnaia, le pilote Ducati qui s'est imposé sur cette course virtuelle.

3. Football - Carnet noir : Peter Bonetti, légende des Blues, est décédé

Légendaire gardien de Chelsea dans les années 1960 et 1970, Peter Bonetti est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé le club londonien. L'ancien gardien avait disputé 729 matches aves les Blues de Chelsea.

Et aussi

Rugby - Top 14 : Nick Abendanon pourrait bien, cette saison, avoir disputé ses dernières minutes dans la peau d'un rugbyman professionnel. L'arrière anglais, en fin de contrat avec Clermont devrait mettre un terme à sa carrière, contraint et forcé par la crise financière qui touche beaucoup de club depuis l'arrêt de l'ensemble des compétitions. "Je ne me sens pas prêt à arrêter mais s'il le faut, alors, je m'y plierai." raconte-t-il.

Football - Transferts : Weekend de Pâques ou crise du coronavirus, le mercato ne s'arrête jamais. Kamara dans le viseur de Manchester City, un nouveau deal en vue entre le Real Madrid et le Stade Rennais pour Camavinga, toujours plus de concurrence dans le dossier Mertens... c'est le bulletin mercato de dimanche.

Football - Liga : La Real Sociedad a annoncé dimanche qu'elle renonçait à son projet de reprendre à partir de mardi l'entraînement individuel de ses joueurs au sein de ses locaux, après en avoir discuté avec des responsables gouvernementaux.

Golf - Carnet noir : L'ancien champion de golf américain Doug Sanders, qui fut l'une des personnalités les plus flamboyantes du circuit PGA, est décédé dimanche de mort naturelle à l'âge de 86 ans à Houston (Texas), a annoncé la PGA.

La vidéo de rattrapage

Alors que le Barça tente depuis de nombreuses semaines d'attirer Lautaro Martinez, Guardiola pourrait lui couper l'herbe sous le pied. Le Real prépare une offre pour Kane et un international français est en froid avec son coach : voici le menu du Mercato Buzz.

Vidéo - Le Barça peut trembler : Guardiola prépare un coup de Trafalgar en coulisses ! 02:28

La vidéo bonus

Vidéo - Scénario dingue, Messi et surprise du chef : Nos cinq plus belles finales 16:20

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Transferts : Le gros coup Anelka au PSG, premier épisode de notre série mercato

Longtemps avant l'arrivée de QSI à la tête du PSG, en juillet 2000, le club de la capitale réalise un gros coup sur le marché des transferts. Les Parisiens recrutent Nicolas Anelka à prix d'or. L'attaquant français doit ainsi incarner le nouveau projet du PSG. Voici le premier épisode de notre série à retrouver toute la semaine sur Eurosport.

Autres papiers à lire en ce lundi férié sur Eurosport, plongé au coeur de la machine mercato de Mino Raiola. Le super agent s'apprête en effet à vivre un été animé où plusieurs de ses joueurs sont sur le départ.

2. Omnisport : Quand le désir de maternité se heurte aux exigences du haut niveau

Elles rêvent de records, de médailles, de titres olympiques, mais aussi d’enfants. Prendre la décision d’en avoir un ou plusieurs puis de revenir ensuite est un choix mûri et réfléchi pour les sportives de haut niveau. Aujourd'hui Eurosport vous plonge dans cette problématique pour beaucoup de sportives qui veulent avoir des enfants alors que la maternité n'est pas considérée comme un passage normal dans la vie d'une sportive professionnelle.

3. Formule 1 : 1er janvier, trois courses en 8 jours, Dijon en Suisse... Les bizarreries du calendrier F1

Alors que nous ne connaissons pas encore la date du début du championnat du monde 2020, nous vous proposons de patienter avec cette vidéo qui vous plonge dans les étrangetés du calendrier depuis 1950. Des mal aimés 500 miles d'Indianapolis à la Suisse française...