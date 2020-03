Top 50 Mercato, "Classique", Dybala : le plateau du jour

C'est un changement sémantique qui ne saute pas aux yeux, même si les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué ce matin : durant les semaines à venir et avec l'espoir que cela dure le moins longtemps possible "L'actu sur un plateau" va laisser sa place au "Plateau du jour". Parce que, vous le savez aussi bien que nous, l'actualité sportive a mis la flèche et le monde tourne désormais autour d'enjeux qui dépassent de très loin les terrains de sport.

Néanmoins, la mission d'Eurosport reste la même : vous informer au quotidien en vous offrant les contenus les plus pertinents, vous divertir et égayer vos journées, également, dans la mesure du possible. C'est l'objectif que s'est donné l'ensemble de la rédaction.

Le Plateau, à partir de ce jour, en sera l'un des relais. Vous y trouverez, comme toujours, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du sport mais aussi, et surtout, ce que les membres de la rédaction vous concoctent : Articles, vidéos, dossiers, longs formats et rendez-vous interactifs. Tout ce qui est en notre maigre pouvoir pour vous encourager à rester chez vous et prendre soin de vos proches et de votre santé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Biathlon : Célia Aymonier raccroche

Une semaine après la dernière course de la saison, Célia Aymonier a annoncé sa retraite sportive. Âgée de 28 ans, la biathlète originaire de Pontarlier a expliqué qu'elle se sentait "loin de [s]on idéal de nature et de grand air" et a évoqué le début d'une "nouvelle aventure".

2. Football - Serie A : Dybala testé positif à son tour, Maldini et son fils aussi contaminés

Paulo Dybala a été testé positif au nouveau coronavirus, comme il l'a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux. Ancien défenseur emblématique de l'AC Milan, Paolo Maldini a également été contaminé, comme son fils Daniel. Le Covid-19 a désormais fait près de 5 000 morts en Italie.

3. Basketball - NBA : Le salaire des joueurs réduit dès le 15 avril ?

La saison de NBA est stoppée depuis plus d'une semaine de l'autre côté de l'Atlantique. Face à cette interruption provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus, la question du salaire des joueurs se pose. Si le 1er avril les salaires des joueurs devraient être versés dans leur intégralité, ESPN rapporte que des coupes pourraient être effectuées à partir du 15 du même mois. Les clubs chercheraient à récupérer un peu de l'argent perdu à cause de la suspension de la saison.

Mais aussi

Football - Ligue 1 : Strasbourg a annoncé samedi la prolongation d'un an du contrat de Thierry Laurey. L'entraîneur alsacien restera donc sur le banc du Racing jusqu'en juin 2021.

La vidéo de rattrapage

Les conseils du dimanche

Le confinement, c'est aussi l'occasion de prendre du temps que l'on n'a pas toujours. Chaque dimanche, la rédaction d'Eurosport.fr vous propose une sélection de livres, de films et de documentaires consacrés au sport.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football - Transferts : Suite de notre Top 50

Coronavirus ou pas, le mercato ne s'arrête jamais. Avant même d'avoir bouclé cette saison, les clubs travaillent d'ores et déjà sur celle à venir. Pour de nombreux joueurs, l'été 2020 devrait marquer un tournant. Eurosport vous a sélectionné les 50 joueurs qui vont mettre le feu au marché. Deuxième épisode ce dimanche avec les joueurs classés de la 40e à la 31e place.

2. Cyclisme : Julien Bernard nouvel invité de notre E-terview

Dans ce nouvel épisode, Julien Bernard, coureur de l’équipe Trek-Segafredo, nous détaille les conséquences de l’interruption de l’entraînement sur le peloton. Interrogé par Guillaume di Grazia, il évoque l’incertitude quant à la tenue du Tour de France et des JO de Tokyo.

3. Football - Ligue 1 : Pas d'OM-PSG ce soir mais de quoi vous faire patienter

Ce dimanche soir aurait dû être rythmé par une rencontre immanquable : OM-PSG. Mais, depuis 10 jours, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, la Ligue 1 est à l'arrêt. Alors pour vous faire patienter, Eurosport vous propose différents contenus pour satisfaire votre envie de "Classique".

Pour finir : le quizz du jour

Le OM-PSG de ce dimanche va nous manquer, c'est certain. Pour pousser la nostalgie un peu plus loin, nous vous proposons de vous mesurer à un défi de taille : nommer les 137 buteurs de l'histoire de ce classique du championnat de France.